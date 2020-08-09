Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе?

Фото: Сергей Грачев

На следующей неделе синоптики обещают прохладную и дождливую погоду. Расскажем подробнее, что ждет жителей Удмуртии.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в понедельник 10 августа, днем ожидается +19…+21 градус, пасмурно, ночью +11…+13 градусов, ясно.

11 августа, во вторник, ожидается +20…+22 градуса, ночью +9…+12 градусов, ясно.

12 августа, в среду, днем прогнозируется +20 градусов, ночью +12 градусов, весь день пасмурно.

13 августа, в четверг, днем будет +17…+18 градусов, небольшой дождь, ночью +12…+13 градусов, пасмурно.

14 августа, в пятницу, ожидается +19 градусов днем, небольшой дождь и +13…+14 градусов ночью, при этом вероятность дождей сохранится.

15 августа, в субботу, днем будет +17 градусов, ночью +12 градусов, весь день небольшой дождь.

16 августа, в воскресенье, ожидается +17 градусов днем, небольшой дождь и +11…+12 градусов ночью, облачно с прояснениями.