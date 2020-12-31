Новый год — время веселья и активного отдыха. К сожалению, никто не застрахован от травм даже в это волшебное время. Поэтому «Комсомолка» собрала все адреса, телефоны и графики работы больниц, чтобы вы знали, к кому можно обратиться в любой праздничный день. Надеемся, что они вам не пригодятся.31 декабря во всех поликлиниках — обычный рабочий день. 1 января работают только экстренные службы и кабинеты неотложной помощи. В течение всех праздничных дней можно вызвать «скорую помощь» по телефону 03 (с мобильного 103). Неотложная помощь будет оказываться в течение всех праздничных дней.Помощь взрослым2, 4, 6 и 8 января будет работать амбулаторно-поликлиническая служба, неотложная медицинская помощь. Также будет оказываться стоматологическая помощь и диагностика (лаборатория и рентген). В эти дни будут работать узкие специалисты и врачебные комиссии. Пациентов будут обслуживать на дому.3, 5 и 9 января будет работать неотложная медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических условиях и дежурные врачи. Вызовы на дому будут обслуживать в режиме выходного дня.Помощь детям1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января будет работать детская амбулаторно-поликлиническая служба с организацией оказания неотложной медицинской помощи.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января будут работать лаборатории, рентген и врачебные комиссии.2, 4, 6, 8, 9 января функционирует детская амбулаторно-поликлиническая служба с обслуживанием вызовов на дому.1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 января стоматологическая служба оказывает неотложную помощь.2, 6, 9 января стоматологии оказывают неотложную помощь в режиме субботнего дня.Режим работы конкретных больниц уточняйте в регистратуре.Молочные кухни работают работают все праздничные дни.Дежурные больницы1 январяХирургия — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 602-300)Гинекология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 465-793; приемное отделение — 465-482; диспетчер по ДТП — 465-682; регистратура гинекологии — 465-872; регистратура медико-генетической консультации — 468-771; регистратура поликлиники — 465-483, 465-574).Травматология — ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 712-647)Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 683-902; регистратура взрослой поликлиники — 637-400(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 658-512, 374-955; регистратура женской консультации — 681-584; приемное отделение стационара — 683-772; приемное отделение роддома №6 — 682-820; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 302-304; отдел организации платной медицинской помощи — 374-913; приемная главного врача — 682-600).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 465-793; приемное отделение — 465-482; диспетчер по ДТП — 465-682; регистратура гинекологии — 465-872; регистратура медико-генетической консультации — 468-771; регистратура поликлиники — 465-483, 465-574).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 452-401, 452-470)2 январяХирургия — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 465-793; приемное отделение — 465-482; диспетчер по ДТП — 465-682; регистратура гинекологии — 465-872; регистратура медико-генетической консультации — 468-771; регистратура поликлиники — 465-483, 465-574).Гинекология — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 602-300)Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 712-647)Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 683-902; регистратура взрослой поликлиники — 637-400(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 658-512, 374-955; регистратура женской консультации — 681-584; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 682-820; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 302-304; отдел организации платной медицинской помощи — 374-913; приемная главного врача — 682-600).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 465-793; приемное отделение — 465-482; диспетчер по ДТП — 465-682; регистратура гинекологии — 465-872; регистратура медико-генетической консультации — 468-771; регистратура поликлиники — 465-483, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)3 январяХирургия — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 60-23-00)Гинекология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 71-26-47)Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники — 63-74-00(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации — 68-15-84; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 68-28-20; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 30-23-04; отдел организации платной медицинской помощи — 37-49-13; приемная главного врача — 68-26-00).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 — (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)4 январяХирургия — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Гинекология — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 60-23-00)Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 71-26-47)Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники — 63-74-00(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации — 68-15-84; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 68-28-20; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 30-23-04; отдел организации платной медицинской помощи — 37-49-13; приемная главного врача — 68-26-00).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)5 январяХирургия — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 60-23-00)Гинекология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 71-26-47).Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники — 63-74-00(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации — 68-15-84; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 68-28-20; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 30-23-04; отдел организации платной медицинской помощи — 37-49-13; приемная главного врача — 68-26-00).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)6 январяХирургия — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Гинекология — ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 60-23-00)Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 71-26-47).Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники — 63-74-00(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации — 68-15-84; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 68-28-20; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 30-23-04; отдел организации платной медицинской помощи — 37-49-13; приемная главного врача — 68-26-00).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)7 январяХирургия — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 60-23-00)Гинекология — (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 71-26-47).Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники — 63-74-00(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации — 68-15-84; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 68-28-20; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 30-23-04; отдел организации платной медицинской помощи — 37-49-13; приемная главного врача — 68-26-00).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)8 январяХирургия — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Гинекология — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 60-23-00)Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 71-26-47).Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники — 63-74-00(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации — 68-15-84; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 68-28-20; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 30-23-04; отдел организации платной медицинской помощи — 37-49-13; приемная главного врача — 68-26-00).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)9 январяХирургия — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 60-23-00)Гинекология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 71-26-47).Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники — 63-74-00(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации — 68-15-84; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 68-28-20; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 30-23-04; отдел организации платной медицинской помощи — 37-49-13; приемная главного врача — 68-26-00).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)10 январяХирургия — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП —46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Гинекология — БУЗ ГКБ №9 (ул. Промышленная, 52. Телефон — 60-23-00)Травматология — БУЗ ГБ №3 (ул. Нагорная, 56. Телефон — 71-26-47).Кардиология — Республиканский клинико-диагностический центр (ул. Ленина, 87б. Телефоны: справочный стол — 68-39-02; регистратура взрослой поликлиники — 63-74-00(многоканальный); регистратура детской поликлиники — 65-85-12, 37-49-55; регистратура женской консультации — 68-15-84; приемное отделение стационара — 68-37-72; приемное отделение роддома №6 — 68-28-20; отдел организации медицинской помощи по ДМС — 30-23-04; отдел организации платной медицинской помощи — 37-49-13; приемная главного врача — 68-26-00).Урология — БУЗ 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57. Телефоны: справочное бюро (стационар) — 46-57-93; приемное отделение — 46-54-82; диспетчер по ДТП — 46-56-82; регистратура гинекологии — 46-58-72; регистратура медико-генетической консультации — 46-87-71; регистратура поликлиники — 46-54-83, 46-55-74).Лор — БУЗ ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81; регистратура взрослой поликлиники — 45-24-01, 45-24-70)СтоматологииСтоматологическая помощь для взрослых будет оказываться в Республиканской стоматологии по адресу ул. Коммунаров, 231. Для детей — в Детской клинической стоматологии по ул. Воровского, 150.1, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 января детскую стоматологическую помощь будут оказывать с организацией неотложной медицинской помощи.2, 6 и 9 января детская стоматологическая служба с организацией неотложной медицинской помощи будет работать в режиме субботнего дня.Анализ на коронавирусТест на ковид в государственных больницах можно будет сдать по направлению врача (как работают лаборатории, мы писали выше).Также провести исследование можно в частных клиниках. Например, «Центр репродуктивного здоровья» будет работать 4, 5, 6, 8 и 9 января. Клиника работает с 9:00 до 16:00. Сдать анализ при этом можно будет только в одном филиале — по адресу ул. Холмогорова 15Б.Колл-центр для пациентов с коронавирусом2, 4, 6, 8 января колл-центр работает с 8:00 до 19:003, 5, 9, 10 января колл-центр работает с 8:00 до 16:00Всю информацию о режиме работы уточняйте по указанным телефонам.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Какие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?- Подарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициями- Волшебные часы и сундуки с детскими письмами: как живет Тол Бабай в Удмуртии- Есть вопрос: как будет работать ЗАГС в Ижевске в праздничные дни?