Сегодня, 10 января, очень снежный день. Из-за плохой видимости и снежного наката в Удмуртии ограничили передвижение пассажирских автобусов. По данным сервиса Яндекс.Погода, следующая неделя не предвещает подобных катаклизмов.Понедельник, 11 января, встретит нас пасмурной погодой и небольшим снегом. Днем температура опустится до -19°C. Ветер с северо-востока будет дуть со скоростью 6,8 м/с. Ночью погода не изменится, только температура опустится до -23°C.Во вторник, 12 января, днем температура не изменится. Столбик термометра так же укажет на -23°C. Снег будет идти весь день. Ветер немного притихнет. Его максимальная скорость достигнет 4,4 м/с. Ночная температура опустится до -26°C.Среда, 13 января, покажет нам солнце! Днем будет облачно, а к вечеру небо прояснится. Температура днем достигнет -21°C, ночью – -24°C. Ветер подует с востока. Его скорость будет равна – 1,6 м/с.В четверг, 14 января, небо опять затянет облаками и пойдет небольшой снег. Минимальная температура днем - -19°C. Ночью станет теплее. Столбик термометра поднимется до -16°C. Восточный ветер подует со скоростью 2 м/с.Пятница, 15 января, будет намного теплее. Днем температура воздуха достигнет -13°C, а ночью - -16°C. Весь день будет идти снег, а северо-восточный ветер подует со скоростью 2,5 м/с.В субботу и воскресенье незначительно похолодает. 16 января температура опустится до -16°C, а 17-го – до -19°C. Все выходные будет идти снег.