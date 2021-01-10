– Это все похоже на какой-то злой случай. Может быть мы должны были в прошлом сделать что-то иначе. Не выйти в какой-то день из дома, не сесть на какой-то автобус… – уже больше месяца ижевчанин Александр Романов мучается страшным вопросом: был ли хоть какой-то шанс спасти любимую женщину?Эльмиры Шаяхметовой, так и не успевшей сменить фамилию в паспорте, не стало 22 сентября. Муж и родители до последнего боролись за ее здоровье и жизнь, но коронавирус и система оказались сильнее. Сегодня, 10 января, Эльмире исполнилось бы 38 лет.УСПЕЛИ СЫГРАТЬ СВАДЬБУ5 сентября 2020 года в жизни Эльмиры и Александра намечалось радостное и долгожданное событие – свадьба. Молодые люди уже два года были вместе и ждали появления на свет дочки, хотели, чтобы она родилась в законном браке.Будущие молодожены с радостным волнением готовились к предстоящему торжеству, но накануне невеста почувствовала себя нехорошо – у нее начался кашель, немного поднялась температура. Обычные препараты «от простуды», выписанные терапевтом, казалось, помогли, и регистрация состоялась без помех. Тем не менее, ближе к вечеру ухудшение самочувствия началось и у мужа. Загородную фотосессию, запланированную после банкета, пришлось отменить.На следующий день после свадьбы состояние Эльмиры резко ухудшилось, скорая приехала лишь ближе к полуночи, и врач сразу же заподозрил пневмонию. Предложил госпитализацию во 2 ГКБ или в роддом №5. В тот момент супруги даже не подумали на коронавирус и потому от поездки во вторую городскую отказались, а роддом №5 закрыт для приема сообщил врач скорой помощи.Утром снова приехал терапевт и признаков пневмонии не обнаружил, но встревоженные состоянием Эльмиры муж и родители уже сами начали звонить в роддом.– В этот раз в приемном покое нам сказали: «Приезжайте», - вспоминает Александр. – Мы собрались и отвезли Эльмиру. Я на тот момент думал, это наше спасение, в надежные руки отдаю свою любимую…На другой день мужчина отправился в поликлинику и взял больничный. А еще через пару дней у его жены подтвердился коронавирус.НАДЕЖДА НА ТЕХНОЛОГИИОколо недели Александру пришлось провести самоизоляции - Эльмира сама попросила его не выходить из дома и не заражать окружающих. В это время вся забота о ней легла на плечи родителей: нужно было возить вещи и искать по городу препараты, которых не было ни в одной аптеке.– С 7 сентября проходило лечение Эльмиры, но мы не знаем, как ее лечили, - рассказывает Александр. – Возможно просто поддерживали, чтобы ребенок был здоров. Все надеялись, что она пойдет на поправку, и в какой-то момент она даже сказала по телефону, что себя лучше чувствует, но затем снова началось ухудшение. Ей подключили кислород, но из-за того что нос был заложен, дышать им полноценно Эльмира не могла, и постоянно жаловалась на нехватку воздуха. А еще она не могла из-за беременности лечь на живот - именно в такой позе человеку с ковидной пневмонией легче дышать.Именно тогда один специалист, с которым консультировалась семья, рассказал о гелий-кислородной терапии, которую успешно применяют для лечения коронавирусной инфекции во многих крупных клиниках. Узнав об этом, Эльмира обратилась за помощью к коллегам с работы, и они помогли приобрести ингалятор марки «Ингалит В2-01» и баллон с дыхательной смесью. Стоимость комплекта составила более 600 тыс. рублей.– Аппарат привезли в больницу в понедельник 14 сентября, – продолжает вдовец. – Только его не приняли. Эльмира попросила сделать ей ингаляцию под ее ответственность, но врачи сказали, что их могут за это просто уволить. Тогда я сам позвонил главврачу ГКБ №7, к которой относится пятый роддом. Он сказал, что в клинике есть все, что нужно для лечения, и аппарат не требуется. А чтобы официально передать ингалятор, нужно предоставить оригиналы документов – они на тот момент находились в роддоме.Также главный врач сказал, со слов Александра, что нет данных, как подобная терапия действует на организм беременных, а даже если они появятся, то перед началом использования аппарата нужно провести обучение персонала, одним словом – просто купить и привезти недостаточно, нужно соблюсти все формальности и провести необходимую подготовку. Кроме того, руководство клиники задалось вопросом о том, где заправлять баллоны.– Смысл разговора был такой, как я понял, что раз процедура не являлась обязательной, тратить на ее внедрение время и ресурсы не предполагалось, – говорит Александр. – Через соцсети я обратился к тогда еще действующему замминистра здравоохранения Удмуртии Никите Свирину, и он написал то же самое: что у них нет рекомендаций по применению «Ингалита» от Минздрава. Но ведь в опубликованных временных рекомендациях Минздрава России метод гелий-кислородных ингаляций упоминается (Временные методические рекомендации Минздрава Российской Федерации о профилактике, диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции (covid-19), версия 9.0 - Прим. Ред.). Я пытался сам собрать данные из клиник, которые применяют «Ингалит» - например, в Волгограде мне сказали, что используют его и для беременных. Только со мной не стали общаться серьезно, так как я частное лицо. Почему же специалисты из Ижевска не могли обратиться к коллегам за опытом? Как же телемедицина, про которую сейчас так много говорят?Пробыв 10 дней на самоизоляции и наконец получив отрицательный тест на ковид, мужчина сразу же поехал и забрал документацию на ингалятор, после чего передал ее главврачу через приемную. Предпринимались ли какие-то шаги по оприходованию устройства, так и осталось неизвестным.А состояние Эльмиры тем временем продолжало ухудшаться.«Я НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ЕЙ НЕ ВЕРИЛИ»Врачи не скрывали: состояние пациентки тяжелое, однако обнадеживали тем, что оно стабильное, и анализы неплохие. «Успокойте ее, она слишком паникует», – говорили специалисты семье Эльмиры, и родственники верили, стараясь всеми силами поддержать девушку.– Я много об этом думаю, - рассуждает Дилара Шаяхметова, мама Эльмиры. – Наверняка анализы были неплохие – она ведь очень занималась собой, ходила на гимнастику, много гуляла. Но она постоянно писала мне, что не может дышать и очень боится за малышку. Я пыталась успокаивать, как советовали врачи, но лишь теперь понимаю, что ей было просто очень-очень тяжело. Я не знаю, почему медики ей не верили.– Навещать рожениц в палате или через приемный покой было нельзя, но никто не запрещал передавать им вещи через окно первого этажа, где была палата Эльмиры, – вспоминает вдовец. - Когда я поправился и начал приезжать, Эльмира не могла вставать с кровати, помогали девочки, которые лежали с ней – забирали вещи, которые я приносил. А общаться мы могли только по телефону в мессенджерах, разговаривать у Эльмиры не было сил. Меня это настораживало – если человек идет на поправку, он должен двигаться, а она говорила, что сил нет вставать.В это время отец и мать роженицы обзванивали всех, кто мог бы помочь: знакомых медработников, коллег с работы. Наконец выяснилось, что работница родового отделения – знакомая знакомой. С ней удалось связаться, но в день родов она была на выходном, а на последующий звонки уже не отвечала.– Из-за карантина с врачами связь была только по телефону, – рассказывает Дилара Шаяхметова. – В какой-то момент мне удалось поговорить с заведующей дородового отделения. Я спросила о состоянии дочери, но мне сказали, что это «не телефонный разговор». Но и подъехать тоже не разрешили. Сказали: «Звоните своей дочери, она взрослая женщина, она все знает, она вам все расскажет».Но Эльмира по-прежнему могла сказать о своем состоянии лишь то, что ей трудно дышать и нет сил подняться. А еще она однажды написала матери СМС-сообщение, которое повергло в настоящий шок: «Месть моя будет долгой, мне при 75% потери легких не давали кислород. Но это будет потом».– Она никогда не была злобной или мстительной, – объясняет Дилара Шаяхметова. – Это человек был человек-солнце, редкостный человек. Настолько чистейший, настолько милосердный… Я в тот момент ей ответила: «Доченька, не думай так, что все стараются, врачам тоже тяжело». А теперь не знаю, что думать.«ЭТО БЫЛ ХОТЯ БЫ НЕБОЛЬШОЙ, НО ШАНС»Утром 19 сентября Эльмира родила девочку. Дочку сразу забрали, показали потом только на фото, а саму маму на другой день перевели в 1 РКБ, где первым делом сделали КТ – тогда-то и выявилось 75% поражение легких. Но родственники недоумевают, почему нельзя было провести диагностику раньше? И почему понадобилось ждать целые сутки до перевода в инфекционную больницу после таких тяжелых родов?После родов она позвонила мне, сказала, что ей очень плохо, и я поняла, что рядом с ней никого не было в тот момент, - говорит мама Эльмиры. - Я дозвонилась до врачей, и только после моего звонка ей оказали помощь.– У нас тогда было временное облегчение, – вспоминает Александр. – У нас была надежда, если тут не лечили, что в 1 РКБ будут. Я даже добился встречи с одним из московских врачей, которые на тот момент как раз были в Удмуртии. В их планы это не входило, но они все равно к Эльмире съездили, потом мне сказали, что положение тяжелое, но нужно надеяться, ждать. Сказали, что лечат правильно. Я спрашивал про ингалятор, но у них было мнение, что он не панацея в этом случае. Может быть он был необходим на ранних стадиях.Вечером 19 сентября Эльмира позвонила матери.– Она говорила очень спокойно, никаких эмоций, никаких слез, буквально три слова: «Мамочка я умираю, малышку, пожалуйста, не бросай, я тебя очень люблю».Вечером 21 сентября Эльмиру подключили к аппарату ИВЛ. Как пояснил нам один из врачей, это была уже самая крайняя мера, говорившая о том, что человек просто не способен дышать сам. Дело в том, что применение ИВЛ само по себе сопряжено с довольно большим риском повредить и без того поврежденные легкие.На следующий день молодая мама скончалась.Со слов родственников, экспертиза показала, что смерть наступила от обширной пневмонии, повторный анализ уже не выявил в организме женщины коронавируса.– 20 сентября, когда Эльмиру перевозили в 1РКБ, я видел ее в последний раз, за руку держал, - Александру очень сложно даются эти слова. – 22-го утром я поехал в ГКБ №7 забрать документы, потому что с аппаратом надо было что-то делать. Документы были оставлены у главврача с моим контактным телефоном, но никто из больницы не звонил. Скорее всего, вопрос даже не рассматривали. Самого главврача я в тот день не видел, документы отдал секретарь. Когда я шел обратно, то получил от врача из роддома СМС с соболезнованиями и признанием, что мы еще не научились бороться с коронавирусом. Так я узнал, что Эльмиры не стало.Сейчас и папа Александр, и бабушка Дилара живут только ради новорожденной малютки, стараясь дать ей все то, что хотела бы дать мама. Девочка занимает все их свободное время, растет и радует каждый день. Но горечь утраты все еще очень сильна, а вопросов все еще очень много. Что происходило в роддоме за закрытыми дверями? Почему болезнь развивалась так стремительно? Ведь перед госпитализацией женщина чувствовала себя удовлетворительно, а буквально через несколько дней уже не могла подняться с кровати. Все это родственники надеются узнать после окончания экспертиз, которые еще идут. 5 октября материалы были переданы в Следственный комитет, об этом представители ведомства сообщили вдовцу, однако от официальных комментариев они отказались. Сейчас остается только ждать. Официальное обращение в Минздрав Александр еще не написал, но собирается это сделать, чтобы получить ответы на все вопросы.Мы очень благодарны тем врачам, которые не были равнодушны и пытались спасти Эльмиру теми средствами которые имелись в их распоряжении, - говорит Александр. - Но мы считаем, что руководство клиники не приняло всех мер для ее спасения. В больнице не хватает кадров для своевременного ухода за больными, а передовой опыт, которые предлагают ведущие клиники страны готовы по неизвестной причине не перенимается. Почему руководство не решает эти проблемы?А мама Эльмиры здается еще одним вопросом: в заключении о смерти написано, что состояние пациентки до родов было удовлетворительным, но разве может быть такое, что человек в удовлетворительном состоянии не держится на ногах и жалуется, что задыхается?– Лечение в роддоме производится достаточно полноценное, по всем протоколам, но и за ребенком надо следить, чтобы он не страдал, – неофициально подтвердили в учреждении, но родственникам умершей этой информации, конечно, недостаточно.Ситуация с ингалятором также не разрешена.– В стране и республике такая нелегкая ситуация, учреждению бесплатно предлагают оборудование, которое используют ведущие клиники, но его отказываются применять… - сокрушается вдовец. - Кончено, у меня нет 100% уверенности, что аппарат помог бы, и все равно это был хотя бы небольшой, но шанс.НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АППАРАТ?Сообщать детали лечения Эльмиры прессе Минздраву не позволяет медицинская тайна. На официальный запрос о применении нового оборудования Минздрав Удмуртии ответил следующее:– Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ о профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (covid-19), версия 9.0, допускается использование терапии гелий-кислородными газовыми смесями. В настоящее время изучается эффективность этого метода. Абсолютных показаний для его применения нет, метод является вспомогательным и используется в комплексе мер интенсивной терапии. Данных о применении этого метода для терапии беременных женщин и доказательств его эффективности на момент обращения пациентки не имелось. Отметим, что медицинские работники не вправе использовать несертифицированное оборудование, закупленное родственниками пациентов и проводить экспериментальное лечение с недоказанной эффективностью для лечения беременных женщин и рожениц.Но независимые эксперты не согласны с данным ответом. Например, как сообщил Сергей Гончаров, коммерческий директор компании «Имаго Инжиниринг» – сопроизводителя и официального дистрибьютора аппарата «Ингалит В2-01», уже более 19 клиник России применяют ингаляции кислородно-гелиевой смесью при коронавирусе.– Государственные клиники закупают это оборудование, - говорит он. – Аппарат является медицинским, есть регистрационное удостоверение, декларация, клинические испытания противопоказаний не выявили. По применению у беременных у нас данных нет, но врачи, с которыми мы общались, не видят в этом проблемы. В целом, ситуация непонятна. Руководство больницы могло попросить поставить этот аппарат хотя бы с формулировкой «на апробацию». Имелись все шансы просто начать эту терапию, сразу сделать все замеры и понять, как ее воспринимает пациент. Но руководство больницы со мной не связывалось, всю информацию мне передавал супруг пациентки. Я не в курсе, звонили ли напрямую производителю.По словам представителя компании, пользоваться «Ингалитом» довольно просто. Но врач должен понимать, какие показатели отслеживать и к какому пациенту какую методику применять, поэтому инструктаж необходим. Он проводится специалистом компании-производителя либо дистанционно - тогда это бесплатно, либо с выездом сотрудника в клинику, в этом случае оплачивается дорога и проживание инструктора.С заправкой баллонов также нет проблем – пустые емкости пересылаются в Подмосковье, заправка одного баллона стоит 7500 рублей, хватает на 6-10 процедур.Что касается взгляда официальной медицины, то Минздрав Московской области выпустил акт внедрения «Ингалита». А самое главное, что есть положительный опыт, и его результаты задокументированы.О практическом применении нам рассказал главный врач Московской областной больницы им. проф. Розанова В. Н. Владимир Мануйлов. По его словам, из 60 «тяжелых» пациентов, госпитализированных в реанимацию учреждения с коронавирусной инфекцией и получавших ингаляции гелий-кислородной смесью, только одного пришлось подключить к ИВЛ, и летальных случаев не было. Также, по словам эксперта, даже одного баллона может оказаться достаточно для выздоровления одного пациента, но здесь следует ориентироваться на тяжесть состояния и индивидуальные особенности организма.- Как руководитель могу сказать, что применение этой технологии не мое желание, а необходимость в лечении пациентов. Срок пребывания в реанимации уменьшается на 4-5 дней, хотя обычно этот период составляет 10-12 дней, – говорит эксперт. – Это хорошо и для пациентов, так как человек меньше времени проводит на больничной койке, и для больницы, так как койко-день в реанимации достаточно дорогой. То есть лечение не только эффективно, но и обосновано с финансовой точки зрения. Применение смеси гелия и кислорода в качестве дополнительной терапии позволяет намного быстрее и более эффективно восстановить газообмен у пациентов.Кроме того Владимир Мануйлов сообщил, что методика использования данной дыхательной смеси, была утверждена Минздравом России еще в 2001 году, а аппарат, поставленный в Ижевск, разработан специальным конструкторским бюро РАН и имеет все необходимые сертификаты. Что касается применения у беременных, то эксперт признался, что подобных случаев в его клинике не было, но если бы появилась необходимость, смесь применяли бы и для беременных – гелий инертный газ, который не может усваиваться в организме человека.Кстати, доктор медицинских наук, директор НИИ пульмонологии, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Чучалин еще в апреле 2020 года говорил президенту России на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке о благотворном влиянии гелий-кислородной терапии на больных коронавирусной инфекцией.СУДЬБА ЗАВИСИТ ОТ БУМАГТак что же все-то послужило основным препятствием для применения ингалятора для лечения Эльмиры?– Для того чтобы больница могла использовать какое-либо медицинское оборудование, прибор должен быть, во-первых, зарегистрирован на территории России, – комментирует Евдокия Любимова, коммерческий директор компании «Медмарт», эксперт по открытию клиник под ключ. – Также он должен иметь исчерпывающий перечень документов: Регистрационное удостоверение, Сертификат или декларация соответствия, Паспорт, гарантийный талон, Поверка (на средства измерения). Прибор должен быть регулярно обслужен по техническому регламенту. А также приобретаться легально в фирме, специализированной на продаже медицинского оборудования у завода-изготовителя. В первую очередь больница должна поставить прибор на баланс, затем обучить персонал работе на нем - это процессы не быстрые. Без этого клиника не может использовать прибор, и это правильно, так как действительно минимизирует риски летальных исходов. Кроме того, прибор должен быть включен в утвержденный протокол лечения.А вот почему ингалятор в Ижевске назвали несертифицированным, Евдокия Любимова тоже не знает, она лишь предположила, что на момент передачи больнице в необходимом пакете документов чего-то не хватало. Кроме того эксперт отметил, что протоколы лечения коронавируса сейчас меняются достаточно быстро, и больницу, которая не взяла на себя ответственность по применению новой методики к беременной пациентке также можно понять.Вероятно, в данном случае речь шла именно об акте внедрения от Минздрава Удмуртии – но это лишь предположение.Дальнейшая судьба аппарата на данный момент известна лишь приблизительно. Спонсор был намерен передать его в дар 1 РКБ, на момент подготовки материала (17 ноября) у производителя запрашивалась дополнительная документация и оформлялся договор дарения.Родственники Эльмиры благодарят руководство компании, где она работала, и коллег девушки за оказанную моральную и материальную поддержку, а также выражают надежду, что дорогостоящее оборудование не останется лежать на складе и позволит помочь хоть кому-то.Редакция выражает семье Эльмиры искренние и глубокие соболезнования.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».