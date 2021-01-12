В начале 2021 года ижевчан ждет радостное событие — 16 января свои двери распахнет клиника инновационных технологий доктора Мухиной «Оригитея». Какие программы будут доступны для пациентов и как бесплатно попасть на консультацию к знаменитому специалисту, расскажет «Комсомолка».НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЕ, НО И КРАСОТАВот уже 26 лет «Оригитея» славится высококлассными врачами и уникальными методиками лечения. Здесь практикуют все технологии снижения веса, рефлексотерапии, косметологии. Представительства клиники в Москве и Твери заслуженно востребованы, эффективны и потому популярны. Не случайно возникло намерение расширения присутствия \\"Оригитеи\\" в других регионах страны.В Ижевске открытие клиники стало возможным благодаря трем специалистам, которые объединились в едином желании поставить знак равенства между красотой и здоровьем.Основатель и главный специалист «Оригитеи» — Марият Мухина, доктор медицинских наук, врач-невролог, косметолог, диетолог, создатель эффективного метода похудения «Золотая игла» и комплексного метода «Золотой метод стройности». Её клиника присоединится к многопрофильному медицинскому центру «ДеМед» города Ижевска.— Я очень давно хотела встретиться с Марият, долго наблюдала за ее работой. Не так давно мне удалось встретиться с этой великой женщиной, и она обучила меня различным методикам, которые связаны с гармоничной красотой не только лица, но и тела. И мне повезло вдвойне: я прошла курс обучения у великого питерского косметолога Айшат Омаровой. Я заворожена ее искусством работы, это специалист с большой буквы. Мухина и Омарова – это просто мечта, и на основе их курсов обучены все наши специалисты, — делится впечатлениями Анжелика Бондаренко, руководитель клиники «Оригитея» в гор. Ижевск и по совместительству коммерческий директор медцентра «ДеМед».Кстати, сам медицинский центр «ДеМед» основан в 2019 году. Это единственный центр в Удмуртии, грамотно сочетающий в себе медицинские традиции Европы и Китая.— Я очень люблю свою работу. Мне нравится, когда у женщины блестят глаза, когда они красивые, желанные, любимые. Я всегда находила какие-то новые методы, как омолодить женщину, чтобы она светилась изнутри. И мне это очень нравится делать, когда они выходят с процедур красивыми, раскрепощенными, готовыми на подвиг, — рассказывает Анжелика.Однако в «ДеМед» обращаются не только женщины, но и мужчины. Представители сильного пола делают маникюр без покрытия, ухаживают за своей кожей, посещают косметологов и не отстают в ухоженности от своих женщин.— Центр «ДеМед» с начала открытия занимался не только красотой, но и медосмотром для водителей. А сейчас ситуация такова, что многие водители – женщины. И они стали интересоваться, можно ли сразу навести и красоту в нашем многопрофильном центре? И мы решили сделать это! И этой инновационной многопрофильностью мы отличаемся от других центров, — дополнила Анжелика Бондаренко.КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕЛюбой врач скажет, что лучше не лечить проблемы, а заниматься их профилактикой. В этом уверены и специалисты клиники «Оригитея», работающие с пациентами разных возрастов - начиная с подросткового и заканчивая глубоко пенсионным. Эксперты отмечают - чтобы вовремя выявить потребности организма и предотвратить развитие болезней, желательно обратиться в клинику как можно раньше.Для начала клиент проходит консультацию эндокринолога и всех врачей, которые необходимы для сбора анамнеза и точного подбора процедур.— Каждый приходит со своими проблемами. Бывает так, что у человека долгое время сохранялась молодость кожи, но резко начался процесс старения. И оно, кстати, идет не на одном уровне, а на всех, но это происходит постепенно. Консультация помогает определить уровень, который наиболее выражен в плане старения. Учитывая это, мы назначаем и выполняем определенные процедуры, — поясняет Айшат Омарова.Тенденции меняются. Красота и здоровье – вещи неразделимые. Специалисты прежде всего, разумеется, обращают внимание на то, здоров человек или нет. Удалить, например, морщины не сложно, но станет ли от этого человек красивее – вот в чем вопрос. Также важно помнить о том, что все относительно. Каждый человек красив по-своему. И задача специалистов клиники – сохранить личность, и, что главное – оздоровить.- Дерматологи клиники работают в тандеме с пластическими хирургами, эстетистами и специалистами иглорефлексотерапии. Общими усилиями они помогают людям достичь идеального результата без вреда для здоровья. Ведь сейчас можно комбинировать техники так, чтобы добиться омоложения лет на 20-25. И это без хирургического вмешательства! - рассказывает Марият Мухина. - Есть и методики, которые помогут поддержать это состояние, - но при этом важно вести здоровый образ жизни и посещать специалистов. Процесс старения, разумеется, невозможно остановить, но уже в наших силах, в силах специалистов его замедлить.— Тенденции меняются. Красота и здоровье – вещи неразделимые. Я врач со стажем работы более 40 лет, и прежде всего обращаю внимание на то, здоров человек или нет. Удалить морщины не сложно, но станет ли от этого человек красивее – вот в чем вопрос, — рассказывает врач Айшат Омарова. — Также важно помнить о том, что все относительно. Каждый человек красив по-своему. Я стараюсь сохранить индивидуальность и особенности человека. Ведь он прожил жизнь с этой особенностью. Когда-то она выглядела изюминкой на лице, но проходит время, и изменения в лице, будь то асимметрия или другие особенности, становятся более явными и начинают выглядеть, как недостаток. Моя задача – сохранить личность, и, что главное – оздоровить.Дерматологи клиники работают в тандеме с пластическими хирургами, эстетистами и иглорефлексотерапией. Общими усилиями специалисты помогают людям достичь идеального результата без вреда для здоровья.— Я работаю больше 40 лет в дерматологии и косметологии. Сейчас можно комбинировать техники так, что в итоге мы добьемся омоложения лет на 20-25. И это без хирургического вмешательства! И, что главное, есть методики, которые помогут поддержать это состояние, но важно вести здоровый образ жизни и посещать специалистов. Процесс старения невозможно остановить, но в наших силах его замедлить, — подвела итог Айшат Омарова.Теперь всем клиентам клиники «Оригитея» и «ДеМед» будут доступны:– Курсы снижения и коррекции веса по уникальной технологии доктора Мухиной– Высококлассные процедуры по уходу за кожей– Лабораторная диагностика– Узкие специалисты: лор, гинеколог, психотерапевт и другие– Различные медкомиссии: водительские, оружейные, пищевые– Справки для поступления в учебные заведения и санитарно-курортные– Медицинские заключения для посещения бассейна– Осмотры работников с вредными условиями труда предварительные и периодическиеГлавная задача специалистов — помочь клиентам наладить обмен веществ без вреда для здоровья. Для этого клиниками “Оригитея” и “Демед” разработаны следующие программы.Бандажирование. Это революционный лифтинг для проблемных зон тела, соединяющий в себе моментальную подтяжку кожи и терапевтический метод гармонизации работы внутренних органов.«Золотая игла». Гипоаллергенный имплантат, который устанавливается у ушной раковины, блокирует определенное место в голове, что уменьшает аппетит. Человек начинает спокойнее относиться к вредным лакомствам и обычной еде, что помогает не переедать и терять вес в два раза быстрее обычного.Фито-продукты и линейка чаев. Различные БАДы и полезные продукты будут представлены в интернет-магазине, которые также помогут омолодить организм.Кетгут-терапия. Лечение болезней без лекарств, антибиотиков и операционного вмешательства, с помощью вживления биоактивных нитей (кетгутов) в определенные акупунктурные точки, за счет которых происходит перезапуск и оздоровление организма в целом.Кожные заболевания (Лечение псориаза, экзем, нейродермита). Решение вопроса заболеваний кожи с помощью авторской методики основанной на сочетании кетгут и фитотерапии. Курс терапии рассчитанный на 2 месяца показывает отличные результаты в противостоянии такому недугу, как псориаз. У 85% респондентов, прошедших курс терапии псориаз перешел в стойкую ремиссию.Антиковид. В этом году к зимнему периоду острых респираторных заболеваний добавился COVID. Пандемия еще не побеждена и поэтому не стоит списывать ее со счетов. Этой зимой как никогда важно делать профилактику заболеваемости, а также поднимать иммунитет и сопротивляемость организма. Профилактика завязана на поддержании функциональности иммунной системы с помощью внутривенных инъекций витамина С в сочетании с другими препаратами, которые назначаются строго после консультации врача. А уже для тех, кто не успел подготовить иммунитет и переболел ОРВИ, вирусной пневмонией или перенес новую коронавирусную инфекцию разработана специальная программа восстановления организма. В данную программу входит 7 процедур, которые проводятся за одно посещение клиники!ОТКРЫТИЕ - ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙОткрытие «Оригитеи» пройдет 16 января. К этой знаменательной дате в Ижевск приедет доктор Мухина и врач дермато-косметолог Айшат Омарова. Для гостей будет организован фуршет, презентация услуг клиники и розыгрыш сертификатов на получение ряда детокс-программ.В честь открытия Марият Мухина проведет конференцию, во время которой расскажет, как повысить демографию, выйти из матрицы вымирания народов России, улучшить фертильность, а также поделится секретами активного долголетия. Будет затронута тема о немедикаментозном лечении и профилактике COVID-19.Отметим, что о борьбе с коронавирусом Марият знает не понаслышке. Ее клиника всегда оперативно реагирует на вызовы времени. Не осталась она в стороне и от главной проблемы минувшего года. Доктор Мухина получила медаль за вклад в борьбу с пандемией от московской медицинской палаты. В 2020 году в сети клиник благотворительно были приняты около 100 тысяч человек, - и всем им после профилактических процедур удалось избежать заражения коронавирусом.А к длинным новогодним каникулам клиникой были разработаны ряд детокс-программ, направленных на скорейшую компенсацию последствий длительного и насыщенного во всех смыслах отдыха: «Чтоб тебя, оливье!», «Лишнее под шубой», «Крабовый срам», «Фруктовый передоз», «Сладкие складки», «Алкогольные угрызения» и других. Нелишне также отметить, что представительства «Оригитеи» в Москве и Твери ведут прием пациентов по полисам ОМС, что сегодня, при повышенной загруженности государственных поликлиник, весьма актуально.Телефон для записи на открытие клиники и прием +7 (3412) 77-66-59Адрес: город Ижевск, 10 Лет Октября, д.57, 1 этаж, медцентр Демед, Бизнес-центр «Октябрь».Сайт origitea.ruПослушать прямой эфир: radiokp.ru/izhevsk/podcast/temy-dnya-izhevsk/232218Дополнительно:360tv.ru/news/tekst/ozhirenie-zdorovym/life.ru/p/1358786news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0&rpt=nnews2&grhow=clutop&source=tabbarИмеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.На правах рекламы