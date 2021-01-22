«Утепляла стены, а все равно замерзаю»: как ижевчане переживают морозы и куда жаловаться на холодные батареи

Многие ижевчане мерзнут в своих домах Фото: Диля Ахмадишина

Пенсионерка Нина Николаевна живет в хрущевке на улице Ворошилова. Дома очень холодно уже несколько лет. Особенно тяжело приходится в морозы:

- Я сижу во флисовой кофте, и все равно замерзаю. Мои градусники показывают только 17-18 градусов. Несколько раз вызывала управляющую компанию, но их термометры показывают +21. А дома очень холодно, - рассказывает «Комсомолке» Нина Николаевна.

Женщина живет в угловой трехкомнатной квартире. По нормативам температура воздуха в них должна быть не меньше +22. Но Нина Николаевна говорит, что она все равно замерзает. Женщина даже пыталась сама утеплять стены, но это не помогло.

На холод жалуется не только она. Согласно опросу, который проводился 18 января в группе «ВКонтакте» «Новости | Я люблю Ижевск», 26% опрошенных мерзнут в своих домах. Да и в соцсетях периодически появляются жалобы на температуру.

26% ижевчан мерзнут в своих домах

- Холодно на улице. В квартире +18. Что делать? Плачу исправно, - пишет в соцсетях Наталья.

- Батареи сверху теплые, внизу холодные или теплые. Только одна горячая. В той комнате тепло. Управляйка сказала, нужно узел переваривать, ждем лета и греемся у обогревателя, - рассказала в группе «ВКонтакте» «Новости | Я люблю Ижевск» Инна.

Екатерина в группе «Благоустройство г. Ижевска» жалуется на холод на улице Восточной в панельной девятиэтажке. Женщина рассказала, что обращалась со своей проблемой в управляющую компанию, управление ЖКХ и Роспотребнадзор, но реакции пока не последовало.

- В новогодние праздники обнаружилось, что со стороны улицы рассыпался шов. В комнате, коридоре и кухне ужасно холодно! С четвертого января круглосуточно включен конвектор, однако ходить как раньше без носков невозможно! Спим в кофтах, одеты в шерстяные носки! На кухне, которая располагается на противоположной стороне дома, невозможно стоять в шерстяных носках! В квартире также проживают два трехлетних ребёнка, у которых уже развилось ОРЗ! - рассказала Екатерина в соцсетях.

Особенно жизнь осложнили морозы. Поэтому глава Ижевска Олег Бекмеметьев 19 января съездил на ТЭЦ-1 и посмотрел, как работают энергетики в этот сложный период, а также рассказал, из-за чего могут возникнуть проблемы с отоплением.

ЖАЛОБЫ НА ХОЛОД И ЖАРУ

Олег Бекмеметьев признает: проблемы с отоплением действительно есть. Каждый день регистрируется около сотни обращений с жалобами на погоду в доме. Однако в этом году их меньше, чем в прошлом. Так, если за период до 18 января в прошлом сезоне зарегистрировали 41 дефект на сетях, то в этом году - 23. Например, на улице Лихвинцева в районе дома №64 19 января произошел порыв, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УКСа. Из-за этого 11 домов остались без тепла. И только четыре дома из 11 удалось подключить к резервной схеме. Жители мерзли с 20:00 до 8:00.

Глава Ижевска проверил, как город обеспечивают теплом. Фото: Сергей Рогозин

Многие проблемы помогли выявить жители. Они сообщали о выходе пара и точно указывали адрес происшествия, что облегчило работу коммунальщикам. За это глава города сказал ижевчанам спасибо.

По словам главы Ижевска, жители не только сигнализируют об авариях. Чаще всего жалуются на погоду в доме, причем не только на холод. У некоторых в домах жарко. Олег Бекмеметьев говорит - в любом случае для решения проблемы нужно сначала обратиться в управляющую компанию. Специалисты проведут замеры и при выявлении нарушений найдут и решат проблему.

- Люди жалуются, что в границах одного ЦТП в одном доме может быть холодно, а в другом жарко. В первую очередь нужно искать причину в управляющей компании. Бывает, что стояки завоздушиваются. Их надо прочистить, и тогда в квартире станет теплее, - отметил глава Ижевска.

ПОВЫСИЛИ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Хотя в морозы было и тяжело, в этом году было чуть легче, чем в предыдущем. За период до 18 января зарегистрировали на 18 аварий меньше, чем в прошлом. Энергетики говорят, что этому способствуют ремонты.

- Мы планомерно готовимся к морозам в течение всего лета. Это и замена теплосетей, и замена оборудования на центральных тепловых пунктах, и ремонты на станциях. Это всевозможные программы по обновлению и недопущению аварий, - отметил Дмитрий Разумов, директор Удмуртского филиала «Энергосбыт T Плюс».

В период морозов все коммунальные службы находились в режиме повышенной готовности. Фото: Сергей Рогозин

Особенно серьезные работы проводятся в период сильных морозов. Температуру теплоносителя пришлось повысить до 110 градусов. В прошлом году ее держали на уровне не выше 99 градусов. Радует, что стало меньше нештатных ситуаций.

- Мы сейчас были в щитовой, смотрели на всех мониторах массу параметров. В том числе параметры, связанные с подпиткой. И мы видим, что по сравнению с 2015-2016 годами параметр снизился в несколько раз. Тогда он измерялся сотнями тонн, а сейчас десятками. Это говорит о том, что у нас нет никаких нештатных ситуаций, - говорит Олег Бекмеметьев.

Но при этом из-за проблем в доме температура воздуха может быть ниже нормы, даже если у теплоносителя нормальная температура. Их можно решить через управляющую компанию или ТСЖ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Если в вашем доме холодно или жарко, звоните по телефону 072 (с мобильного 998-072) или в свою управляющую компанию/ТСЖ. В доме проведут замеры температуры и составят акт о нарушении. Акт нужно направить исполнителю услуги, и он сделает перерасчет. Температура в доме не должна опускаться ниже +20 градусов (в угловых комнатах - не ниже +22).

КСТАТИ!

По данным Удмуртского гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается потепление. А в понедельник ожидаются плюсовые температуры: воздух прогреется до +3. Из-за смены погоды ожидается гололедица и снежный накат, а местами возможен туман.

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