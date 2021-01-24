Столкнулись два «Шевроле», скорая протаранила ограждение, и легковушка врезалась в троллейбус: обзор ДТП за неделю в Удмуртии

ДТП, которые произошли в Удмуртии за неделю Фото: Архив «КП» в Ижевске

Рассказываем, что произошло на дорогах региона за 7 дней

Традиционно каждое воскресенье «Комсомолка» рассказывает о ДТП, которые произошли за неделю в Ижевске и Удмуртии.

Три человека пострадали в ДТП: столкнулись два «Шевроле»

В аварии пострадали трое

21 января, напротив дома №81 по улице 1 Мая в городе Воткинске столкнулись сразу два автомобиля. В аварии пострадали трое. Подробности

Маленького мальчика сбили на дороге в Удмуртии

фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 21 января напротив дома №8 по ул. Дзержинского в Глазове сбили девятилетнего мальчика. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Подробности

Грузовик упал и перекрыл дорогу

фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

20 января, на 224 км Якшур-Бодьинском тракта в Удмуртии произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Фура упала поперек проезжей части и перегородила дорогу. Поэтому сейчас полностью ограничено движение по Якшур-Бодьинскому тракту, сообщают сотрудники ГИБДД. Подробности

четыре автомобиля столкнулись в Ижевске

фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

9 января, напротив дома №14 на ул. К. Либкнехта, в Ижевске столкнулись сразу четыре автомобиля. К счастью, никто не погиб. Подробности

Скорая протаранила ограждение на перекресте в Ижевске

Вечером,18 января, страшное ДТП произошло напротив дома №101 по улице Дзержинского в Ижевске. Там столкнулись автомобиль скорой помощи марки ГАЗ и легковушка Kia Sportage. В результате ДТП пострадал один человек - медицинский работник, который находился в машине скорой помощи. Подробности

Легковушка врезалась в троллейбус в Ижевске

фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 18 января напротив дома №8 по ул. Промышленная в Ижевске автомобиль «Лада-Гранта» врезался в троллейбус. В аварии пострадали два пассажира троллейбуса.

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Пассажир легковушки умер от столкновения с КамАЗом в Ижевске

Вечером 16 января напротив дома №294 по Воткинскому шоссе в Ижевске «Лада Гранта» врезалась в КамАЗ под управлением 64-летнего мужчины. 27-летний водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку.

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5 человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Вечером, 17 января, на объездной дороге между Сарапульским и Можгинским трактам столкнулись автомобили «Renault Sandero» и ВАЗ 2113. В машинах находилось шесть человек, в том числе трое детей. Подробности

ДТП в Сарапульском районе Удмуртии: погибли два ребенка и женщина-водитель

15 января в Удмуртии произошло ДТП. В результате столкновения на месте аварии погибли два ребенка. Доставленная в больницу 30-летняя женщина, которая управляла легковым автомобилем, скончалась. Подробности