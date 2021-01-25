Льготы за найм выпускников: «Новый люди» предложили решение проблемы трудоустройства выпускников в Удмуртии

Фото: «Новые люди»

В Татьянин день, 25 января, принято поздравлять преподавателей высших учебных заведений и студентов. Но в этом году у будущих выпускников не так много поводов для празднования.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 55% россиян убеждены, что найти работу после окончания вуза получается с большим трудом. Еще примерно 20% жителей страны уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома.

Совпадают ли ожидания и реальность? К сожалению, да. Результаты исследований НИУ ВШЭ и Роструда показывают, что лишь 52% выпускников вузов устраиваются на свою первую работу по специальности. В основном по специальности начинают работать сразу после учебы только медики и преподаватели. Логично, ведь на работу в больницу или школу невозможно устроиться без диплома.

То есть целая армия специалистов каждый год ищет вакансии, но не может найти – без опыта молодые сотрудники никому не нужны.

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Председатель партии Алексей Нечаев выступил с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности.

Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем предлагается распространить практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

- Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал. А, наоборот, его увеличить и монетизировать, - отмечает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

К инициативе решили привлечь внимание сторонники «Новых людей» со всей страны. Они передали 70 обращений в региональные министерства труда и устроили перфоманс. Выпускники вузов вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле зданий минтруда. Так активисты намекнули, что работать кем-то кроме дворника с дипломом вуза устроиться сложно.

Фото: «Новые люди»

Фото: «Новые люди»

Фото: «Новые люди»

- Даже бесплатное образование стоит денег. Зачем, спрашивается, государство тратит их на людей, которые не работают по специальности?! Потому что большинство выпускников вузов, если это не врачи и не учителя, в условиях рынка не могут трудоустроиться, не имея опыта работы по профилю. Мы предлагаем государству компенсировать работодателям затраты по страховым взносам, если они берут на работу выпускников. Молодым специалистам не придется закидывать диплом в дальний ящик, перечеркивая годы учебы. Предложенная партией инициатива, открывает путь выпускникам вузов, дает возможность образованным людям получить работу, опыт и успешную карьеру, - рассказал руководитель регионального отделения «новых людей» Сергей Чудаев.

Как отмечает председатель комитета партии «Новые люди» по молодежным инициативам Дмитрий Кротов, снижение налогов позволит существенно изменить рынок труда и позитивно скажется на ситуации с безработицей.

- Реализация программы поможет создать в России около полумиллиона новых рабочих мест для выпускников, – утверждает эксперт.