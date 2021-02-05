Заснеженные парковки, «каша» на дорогах и гололед: как Ижевск переживает снегопады

Ижевчане жалуются на снежную «кашу» на дорогах Фото: Архив «КП» в Ижевске

Несколько дней Ижевск накрывают снегопады, а горожане жалуются на снежную «кашу» на дорогах. Тем временем депутаты Городской Думы Ижевска решили своими ногами изучить, как чистят тротуары в городе. 2 февраля мы вместе с рабочей группой прошлись по городку Металлургов.

К садику нет прохода

Первой точкой на пути стала улица 7-я Подлесная. Здесь образовались снежные горы, по которым очень тяжело ходить. Депутаты даже не поняли сразу, есть ли на этом участке тротуар — в настолько ужасном он состоянии. Тем не менее на дорожке было много пешеходов даже не в час пик.

— Тут никогда не было тротуара, а он здесь очень нужен. Каждый год по этому месту не пройти. А еще около почты на улице 50 лет ВЛКСМ постоянно образуется гололед, — рассказала местная жительница Надежда.

Жители ходят по дорожке, хотя ее даже не чистят Фото: Анастасия Захарова

Депутаты решили, что дорогу надо включить в список для строительства тротуаров, если ее там еще нет. Дальше делегация отправилась к детскому саду №72. Мы с трудом нашли место для парковки: целую полосу не почистили из-за одного «подснежника». А это единственная дорога к учреждению.

Еще одна проблема: идти к садику пришлось с нарушениями правил дорожного движения, потому что там нет перехода. Этот вопрос тоже решили взять в работу.

Парковку не чистят уже несколько дней Фото: Анастасия Захарова

По пути депутатов остановила жительница дома №36 по улице Школьной Анастасия. Она пожаловалась на управляющую компанию, которая не реагирует на просьбы почистить парковку.

— Парковка ужасная. Я сегодня на брюхе повисла, всю машину ободрала. Автомобиль новый. Вчера звонили в управляющую компанию, просили почистить. Ответили: «Ладно, хорошо». Сегодня звонили, говорят: «Ладно, хорошо». А где дорога почищенная? Я им уже предлагала скинуться всем домом на расчистку парковки, если это не их территория, — говорит Анастасия.

Представитель рабочей группы объяснил девушке, что расчистка территории — обязанность управляющей компании и что эта услуга входит в тариф на содержание жилья. Он вместе с жительницей позвонил в управляющую компанию и поговорил с диспетчером и попросил обратить внимание на парковку. Там сообщили, что претензию уже передали мастеру.

Дальше депутаты отправились на 3-ю Подлесную. Здесь улицу не почистили совсем. Но придомовая территория находится в отличном состоянии.

— У нас очень хороший дворник. Он не уходит, пока не почистит все до асфальта. А вокруг очень тяжело гулять, особенно с собакой, — рассказала жительница одного из домов Нина Анатольевна.

На 3-й Подлесной придомовую территорию чистят лучше, чем улицу Фото: Анастасия Захарова

Дворник чистит все до асфальта Фото: Анастасия Захарова

Жалобы передадут подрядчикам

Рабочая группа депутатов периодически устраивает подобные выезды. Упор делают на пешеходные дорожки: к проезжей части, особенно в центре, претензий мало. Замечания фиксируют и передают подрядчикам. Больше всего проблем возникает на межквартальных проездах. На дорогах образуется снежный накат. На некоторых магистральных дорогах есть заужения.

— С нами сейчас присутствуют представители Управления благоустройства и охраны окружающей среды и Службы благоустройства и дорожного хозяйства. Они зафиксировали все замечания. Дальше заказчики будут разговаривать с подрядчиками: где-то просто указывать, чтобы делали лучше, где-то наказывать, — прокомментировал зампредседателя Гордумы Ижевска Олег Гарин.

Говорят, что после рейдов становится чище. Например, после прошлого объезда подрядчики почистили территорию Устиновского и Первомайского районов.

— Сегодняшняя акция с депутатами городской думы, общественниками, чиновниками руководителями контролирующих органов показала, что, конечно, дороги чистить нелегко, но после наших совместных рейдов есть результаты. На прошлой неделе мы были на ул. Ильфата Закирова и 40 лет Победы, там все почистили. Раньше по дорогам были катастрофические ситуации даже для проезда автомобиля экстренной помощи, — говорит Дмитрий Кочуров, член регионального штаба ОНФ в Удмуртии.

Тем не менее во многом чистота улиц зависит от жителей.

— Основная проблема, которая возникает при расчистке улично-дорожной сети, — это припаркованные вдоль обочин автомобили, особенно в тех местах, где остановка и стоянка транспортных средств запрещена. Такие участки дорог наши подрядчики отрабатывают совместно с сотрудниками ГИБДД — ищут владельцев транспортных средств или эвакуируют автомобили. Применяем также механизм установки временных знаков. Но это малая часть всей улично-дорожной сети. Сегодня во время объезда все участки, где есть нарушения, зафиксированы. Подрядным организациям выдадим предписания - устранить замечания они должны в течение суток. Если этого не будет сделано, последуют штрафные санкции, — прокомментировал Сергей Губарев, начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства.

Куда жаловаться?

О некачественной уборке снега можно сообщать:

В управляющую компанию;

По телефону 072 (с мобильного — 998-072);

По телефону 78-72-78.

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