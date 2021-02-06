От микрозелени до черри: что ижевчане могут вырастить на своем подоконнике

Фото: seemsemena.ru

Микрозелень, огурцы, руккола и даже помидоры черри – все это можно вырастить на подоконнике! И это намного проще, чем кажется. Как разбить мини-огород в своей квартире, расскажет «Комсомолка».

Выращиваем микрозелень

Зелень Фото: Архив «КП» в Ижевске

Польза: в ростках полезных витаминов, минералов и микроэлементов больше, чем в обычных овощах и зелени. Обладает антиоксидантными свойствами, замедляют процессы старения, улучшает иммунитет и обмен веществ. Только в молодой, активно растущей зелени присутствуют каротиноиды, которые борются со свободными радикалами.

Лучшие сорта: сначала лучше определиться со вкусом: у всходов рукколы орехово-горчичный привкус, у подсолнечника вкус молодых семечек, кресс-салат острый, брокколи горькая, пекинская капуста сладкая

Условия:

— Увидела в «Инстаграме», как девушка выращивает микрозелень и делает обалденно-красивые бутерброды. Тоже так захотела. Теперь – фанат микрозелени. Это очень просто (нужно просто вовремя опрыскивать) и, главное, о-о-очень вкусно. Сын обожает! — говорит Инга, мама 4-летнего сынишки.

Укроп Фото: Архив «КП» в Ижевске

Выращиваем рукколу

Фото: chudo-ogorod.ru

Польза: трава богата йодом, железом, калием, кальцием, магнием. Она улучшает пищеварение, способна лечить гастрит, уменьшать содержание холестерина

Лучшие сорта: «Рококо», «Покер», «Пасьянс», «Колтивата»

Условия:

— Лимонный базилик, капуста кейл, руккола – чего я только не выращивала дома, — рассказывает ижевчанка Диана Нуриева. — Руккола растет в обычных контейнерах из-под грибов, землю привезли из деревни. Я просто посадила семена, которые очень быстро проросли. Ничем не удобряю – не вижу смысла, ведь трава и так хорошо растет. Зелень добавляю в салаты, в суп, в смузи.

Руккола Фото: Архив «КП» в Ижевске

Выращиваем кинзу

Фото: pixabay.com

Польза: растение богато минеральными элементами, витаминами, эфирными маслами. Оно благоприятно действует на пищеварительную систему, полезно для сердца и крови

Лучшие сорта: «Прелесть», «Бородино», «Авангард», «Алексеевский»

Условия:

— Мой первый мини-огород появился 6 лет назад. Сейчас дома растет кинза. Очень неприхотливая трава. Посадила семечки из одного пакетика в один большой ящик, но так делать больше не буду – им мало места. Ставлю на максимально солнечное место. Поливаю так же, как обычные растения, пару раз в неделю, — рассказывает Екатерина Кузнецова.

Мята Фото: Архив «КП» в Ижевске

Выращиваем базилик

Фото: vk.com/markela4ka

Польза: листья и побеги базилика содержат каротин, рутин, дубильные вещества, витамин Р и множество макро- и микроэлементов. Растение укрепляет иммунитет, помогает предотвратить возникновение онкологических заболеваний

Лучшие сорта: особенно быстро и легко растут мелколистные и низкорослые сорта базилика: «Мятный», «Карлик», «Гвоздичный аромат», «Маркиз»

Условия:

— Для меня тема экологичности продуктов очень важна – лучше я выращу дома зелень, чем будут покупать то, что непонятно чем обработано, — говорит ижевчанка Ольга Маркова. — Базилик покупаю уже выращенный, потом пересаживаю его в горшок. Землю – в цветочном магазине, должно быть написано «для садово-овощных культур». Травы поливаю каждый день отстоенной водой, либо до восхода солнца, либо после. Чтобы корни успели напитаться влагой, а не испарилось все тут же под солнцем. Еще купила жидкую подкормку, ей поливаю раз в неделю. У меня все окна выходят на одну, солнечную, сторону. Растения абсолютно неприхотливые. Я не любитель возни с рассадой.

Петрушка Фото: Архив «КП» в Ижевске

Выращиваем помидоры черри

Помидоры черри Фото: Предоставлено героем публикации

Польза: черри нужны тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой, с желудочно-кишечным трактом, при малокровии и общем упадке сил. Витамин К в маленьких помидорах нормализует работу почек

Лучшие сорта: самоопыляющиеся низкорослые (карликовые) сорта помидор с пометкой «Домашний огород», «серия Урожай на окне», «Рекомендуется для горшечного выращивания»: «Бонсай», «Черри Лиза F1», «Дюймовочка», «Минибел», «Вишенка»

Условия:

— Это была моя мечта – черри, которые я срываю на своем балконе. Растить не трудно, главное, не забывать поливать. Нужно иногда удобрять «Гуматом». Помидорки не боятся сквозняков, а вот сырость недолюбливают – то есть балкон для них идеальное место! — уверяет Анна Соматова.

Выращиваем огурцы

Фото: Светлана Пермякова

Польза: огурцы полезны тем, у кого ожирение, проблемы с сердечно-сосудистой системой, печенью, почками. Они улучшают аппетит, обладают желчегонным, мочегонным и слабительным действием.

Лучшие сорта: «Комнатный Рытова», «Регата», «Фотон – раннеспелые», «Московский тепличный», «Тандем», «Вояж», «Оконно-балконный F1», а также «Сережа», «Легенда», «Татьяна», «Зозуля»

Условия:

— Дети спрашивали, как и что растет, — рассказывает Светлана Пермякова, мать двоих детей, — Нам надоело, решили – пусть сами все увидят, а лучше посадят и вырастят. В итоге посадили несколько огурчиков, горох, укроп, редис, листовую горчицу. Плохо вырос только редис – съели мы штук 5. А вот все остальное – удалось на славу. С мая в день собираем по 1-2 огурчика. Есть свои овощи очень приятно, ведь это экономит семейный бюджет, плюс мы их ничем кроме обычной воды не поливаем.

Выращиваем горох

Фото: pixabay.com

Польза: горох замедляет старение кожи. Он не накапливает в себе вредные токсины, способствует выведению радионуклидов из него. Свежий зеленый горошек содержит большое количество белка при малой калорийности – 81 ккал на 100 гр. Кстати, в пищу можно использовать не только плоды, но и побеги гороха. В 100 гр содержится дневной объем витамина C.

Лучшие сорта: низкорослые сорта из категории сахарных или лущильных: «Амброзия», «Жегалова 112», «Сахарная подружка»

Условия: