Удмуртия: «Ростелеком» установил комплекс паводкового мониторинга в Уве

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«Ростелеком» подключил систему паводкового мониторинга в удмуртском поселке Ува. Аппаратно-программный комплекс позволит муниципалитету контролировать уровень воды в реке Ува и в случае его повышения оперативно принимать меры по предотвращению затоплений.

Информация с датчиков, установленных над водой, по каналам беспроводной связи передается в единую дежурно-диспетчерскую службу Увинского района. На случай сбоев предусмотрен резервный канал. Система не зависит от стационарных источников электропитания: комплекс работает автономно.

— Система паводкового мониторинга позволит районной администрации минимизировать последствия половодья весной и затяжных ливней летом. Комплекс установлен на мосту, поэтому даже при сильном разливе реки оборудование не пострадает, а данные продолжат поступать в муниципальные службы. Оно стабильно работает при любых погодных и температурных условиях, — прокомментировал Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

— Из года в год ситуация с паводком складывается по-разному. Река Ува протекает по территории поселка, и зачастую в половодье прибрежные улицы затапливает. Если предвидится чрезвычайная ситуация, у районной администрации будет время, чтобы начать подготовку к аварийно-спасательным работам, проинформировать людей о порядке действий и при необходимости принять меры по их эвакуации, — подытожил Владимир Головин, глава муниципального образования «Увинский район».

В перспективе система паводкового мониторинга будет интегрирована с АПК «Безопасный город», и тогда данные о паводке будет получать не только муниципалитет, но и профильные ведомства региона.

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