Жители Удмуртии об отмене масочного режима: «Давно пора!»

Удмуртия продолжает смягчать коронавирусные ограничения Фото: Амир Закиров

Удмуртия стала первым регионом России, решившим отказаться от обязательного масочного режима. 9 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что уже с 12 февраля ношение маски в республике будет носить рекомендательный характер.

ПОЧЕМУ ОТМЕНЯЮТ?

На федеральном уровне ограничения пока не снимались, однако ранее президент России Владимир Путин дал регионам определенную свободу в принятии решений на местах.

Как объяснили в пресс-службе главы Удмуртии, причин для перехода на рекомендательный масочный режим несколько. В первую очередь, это сокращение заболеваемости в регионе. Положительные изменения стали заметными уже к концу декабря. С 22 января число выздоровевших жителей Удмуртии каждый день стало больше числа заразившихся, а с 31 января количество новых случаев ни разу не превысило 100.

Еще одна причина - увеличение количества свободных коек в ковид-центрах. На сегодняшний день свободны 982 ковидные койки, или 49% коечного фонда.

Кроме того, благодаря наращиванию темпов массой вакцинации и большому количеству переболевших в Удмуртии уже начала формироваться иммунная прослойка.

Носить маску – личная ответственность каждого Фото: pixabay.com

Тем не менее, никто не призывает отказаться от ношения масок.

– Безусловно, и это особо подчеркнул Александр Владимирович во время прямого эфира, жители старшего возраста, а также люди с хроническими заболеваниями, те, кто еще не переболел, должны продолжать соблюдать особую осторожность в общественных местах, транспорте и так далее, - говорят в пресс-службе главы Удмуртии. – Ношение маски становится своего рода общественным договором: те, кто принимает решение о ее необходимости, продолжают ее носить. Это критерий доверия между жителями и властью, это взаимная ответственность. Безусловно, все меры безопасности при проведении массовых спортивных, культурных и других мероприятий будут соблюдаться и контролироваться. Об этом тоже сказал глава Удмуртии.

Уважаемые читатели, делитесь своим мнением в комментариях - стоило ли сейчас отменять обязательный масочный режим?

НЕ ПОТОРОПИЛИСЬ ЛИ?

Как сообщает РИА «Новости», бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал решение властей Удмуртии.

– Надо этим заниматься, и не только Удмуртии, а всем, потому что это затянувшееся наше болото с этими мерами, надо его раскачивать и давать возможность людям работать. И самое главное - стимулировать вакцинацию, вот это тот эффективный рычаг, который позволит нам уже превращать этот фетиш, который мы себе придумали, в нормальное сосуществование человека с этой новой инфекцией, – сказал Онищенко в интервью.

Но некоторые эксперты считают, что власти поторопились.

– С моей точки зрения, отмена обязательного масочного режима была бы обоснована, если бы Удмуртия была изолирована, закрыта для въезда и выезда, так как регион действительно маленький, и переболевших уже имеется достаточное количество для формирования минимальной иммунной прослойки, – объясняет Андрей Кондархин, врач, клинический фармаколог. – Другое дело, что нет точных данных, какое количество антител необходим для того, чтобы защитить человека от повторного заражения. Как известно, содержание антител со временем снижается, и люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой степени, находятся в группе риска повторного заражения. Кроме того, люди мигрируют, они будут перемещаться из одного региона в другой, а каждый регион в определенной степени индивидуален по течению болезни.