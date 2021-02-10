«Заказала за десятку»: ижевчанка наняла киллера, чтобы убить бывшего мужа

Муж и жена вместе вырастили троих детей. У женщины также была своя дочка и внук Фото: Константин ИВШИН

Мстительная жена, заказное убийство, ловля с поличным – кто бы мог подумать, что эта история могла приключиться в Ижевске. Так, в начале 2021 года ижевчанка наняла киллера, чтобы расправиться с бывшим мужем. Раскрыть преступление помог сам наемник – подробности выяснила «Комсомолка».

ВЫРАСТИЛИ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Александра и Сергей поженились в 2009 году. Пара воспитывала четырех ребятишек – трех общих и дочку Саши от первого брака. На деньги от материнского капитала влюбленные купили дом в Можгинском районе. Жили мирно, душа в душу. Сергей работал на вахте и хорошо зарабатывал; дети ни в чем не нуждались.

В 2015 году идиллии пришел конец. Мужчину уволили, начались постоянные ссоры, семья еле-еле сводила концы с концами. Супруги развелись. Прихватив детей, Саша уехала в Ижевск и сняла квартиру в районе Старого аэропорта. Устроилась продавцом в магазин одежды, попыталась наладить жизнь. Но денег не хватало. Да еще и дочь одиннадцатиклассница родила внебрачного ребенка.

Александра хотела убить бывшего мужа из-за денег Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Саша попросила помощи у бывшего мужа – Сергей хоть и любил детей, регулярно с ними виделся, но алименты не платил. Тогда Александра подала на него в суд. Однако не сработало и это.

- Мужчина говорит, что у него не было постоянной работы. Поэтому платить алименты он не мог, — рассказывает следователь по особо важным делам Алексей Родионов.

В отчаянии Саша решилась на страшное – убить бывшего мужа.

УГОВАРИВАЛА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

План женщины был простым – в случае смерти бывшего мужа она смогла бы получить хотя бы пособие по смерти кормильца. Убивать Сережу сама она не стала – то ли испугалась, что дрогнет рука, то ли боялась попасться и угодить в тюрьму – а потому решила нанять киллера.

В магазине Александра какое-то время работала с женщиной. Она была замужем за Кириллом, который раньше несколько раз сидел за кражи. Женщина решила, что у нового знакомого есть криминальные связи и вообще для него убийство — не проблема.

— Несколько дней Александра уговаривала Кирилла. В первый раз он отказался и ушел, — рассказывает следователь. — Но через пару дней он зашел в ее магазин за покупками, и женщина вновь начала предлагать ему «взять заказ». Она его допытывала, уговаривала, и тот согласился.

ПОЙМАЛИ С ПОЛИЧНЫМ

Операция проходила под контролем следователей и полицейских Фото: Диля Ахмадишина

Однако вместо того, чтоб готовиться к преступлению, Кирилл отправился в полицию и рассказал о ситуации. Тогда правоохранительные органы разработали целую операцию, чтобы поймать женщину с поличным. Кирилл «согласился» убить Сергея за 10 тысяч. С деньгами было туго, поэтому половину суммы Александра должна была заплатить сразу после убийства, половину — позже. Доказательств совершения убийства многодетная мать не просила: говорила, что ей все равно сообщит свекровь. Кирилл должен был «забить» Сергея до смерти.

Утром 18 января следователи рассказали Сергею, что его заказали.

— Он был в шоке. И даже на следующий день на допросе он сказал, что еще не отошел, — рассказывает Алексей Родионов.

В районе обеда 18 января Александре позвонила свекровь и сказала, что Сережа находится в реанимации. Тогда же Кирилл сказал женщине, что он возвращается с «дела» и попросил ее выйти на улицу — расплачиваться.

На встречу «киллер» приехал на полицейской машине. Когда Александра отдала Кириллу деньги, ее тут же взяли с поличным правоохранители.

ДЕТИ ОСТАЛИСЬ С ОТЦОМ

Сейчас Саша находится в СИЗО - следователи назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Женщина признала вину в полном объеме. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 3, ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству из корыстных побуждений, по найму).

Старшая девочка с ребенком живет у бабушки — матери Александры. А родных детей Сергей забрал себе. Жизнь у мужчины наладилась, он работает в местном колхозе и прекрасно ладит с детьми.

Имена героев изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Инсценировка убийств и тест-полоски на наличие крови: как работают следователи-криминалисты в Удмуртии

«Двое насиловали, один стоял и смотрел»: следователи рассказали эксклюзивные подробности убийства 14-летней девочки в Ижевске

Полицейский, покрывавший азартные игры и премирование «с откатами»: 6 дел о коррупции в Удмуртии