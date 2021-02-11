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Жители BershaCity в Ижевске: Мы знаем, как объединить соседей

Активисты микрорайона проводят зимний и летний конкурсы, в которых принимают участие все
Кристина Касумова
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Фото: предоставлено героями публикации

Фото: предоставлено героями публикации

Микрорайон BershaCity в Ижевске это не только многоэтажные дома. Это в первую очередь люди! Активные, дружные и неравнодушные. Круглый год жители домов на улице им. архитектора П.П. Берша совместно с застройщиком создают уют не только в собственных квартирах, но и во дворах.

- Летом мы проводим конкурс «Берша в зелени», а зимой - «Зима на Берша», - говорит активист микрорайона Ксения Бовкун. - Люди не просто высаживают цветы или украшают дворы к Новому году, но и следят за порядком на территории, проводят совместные праздники и мастер-классы. Это сближает и взрослых, и детей.

«Берша в зелени»

Летом жители микрорайона высаживают цветы, ухаживают за деревьями и следят за порядком на территории. Каждый месяц они скидывают фотоотчеты в группу. А в октябре выбирают победителей, которые получают памятные подарки.

Двор дома по ул. Архитектора П.П. Берша, 5/1

Двор дома по ул. Архитектора П.П. Берша, 5/1

Двор дома по ул. Архитектора П.П. Берша, 25

Двор дома по ул. Архитектора П.П. Берша, 25

Каждый вносит свою лепту в благоустройство района. В мероприятиях участвую и взрослые, и дети. Поэтому мы уверены никто из жителей не будет мусорить или ломать качели во дворе, - говорит Ольга Куликова.

«Зима на Берша»

В 2020 году жители BershaCity и застройщик района решили провести и зимний конкурс «Зима на Берша». В декабре все готовились к празднованию Нового года: украшали дворы и подъезды, организовывали поздравления для соседей. В январе строили снежные скульптуры, а в феврале начали мастерить кормушки и скворечники для птиц.

Стольких Дедов Морозов не видел ни один микрорайон города.

Стольких Дедов Морозов не видел ни один микрорайон города.

Стольких Дедов Морозов не видел ни один микрорайон города.

Стольких Дедов Морозов не видел ни один микрорайон города.

- Мы не просто делаем лучше наши дворы, мы наслаждаемся самим процессом. И после одной победы уже не хотим отдавать призовые места никому! - добавляет Ольга Савина.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Красивые кормушки будут ждать весной птиц.

Красивые кормушки будут ждать весной птиц.

Итоги конкурса подведут весной. Ну а сейчас жители наслаждаются зимней сказкой, которую сделали сами.

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЖители Удмуртии