Жители BershaCity в Ижевске: Мы знаем, как объединить соседей

Фото: предоставлено героями публикации

Микрорайон BershaCity в Ижевске это не только многоэтажные дома. Это в первую очередь люди! Активные, дружные и неравнодушные. Круглый год жители домов на улице им. архитектора П.П. Берша совместно с застройщиком создают уют не только в собственных квартирах, но и во дворах.

- Летом мы проводим конкурс «Берша в зелени», а зимой - «Зима на Берша», - говорит активист микрорайона Ксения Бовкун. - Люди не просто высаживают цветы или украшают дворы к Новому году, но и следят за порядком на территории, проводят совместные праздники и мастер-классы. Это сближает и взрослых, и детей.

«Берша в зелени»

Летом жители микрорайона высаживают цветы, ухаживают за деревьями и следят за порядком на территории. Каждый месяц они скидывают фотоотчеты в группу. А в октябре выбирают победителей, которые получают памятные подарки.

Двор дома по ул. Архитектора П.П. Берша, 5/1

Двор дома по ул. Архитектора П.П. Берша, 25

Каждый вносит свою лепту в благоустройство района. В мероприятиях участвую и взрослые, и дети. Поэтому мы уверены никто из жителей не будет мусорить или ломать качели во дворе, - говорит Ольга Куликова.

«Зима на Берша»

В 2020 году жители BershaCity и застройщик района решили провести и зимний конкурс «Зима на Берша». В декабре все готовились к празднованию Нового года: украшали дворы и подъезды, организовывали поздравления для соседей. В январе строили снежные скульптуры, а в феврале начали мастерить кормушки и скворечники для птиц.

Стольких Дедов Морозов не видел ни один микрорайон города.

Стольких Дедов Морозов не видел ни один микрорайон города.

- Мы не просто делаем лучше наши дворы, мы наслаждаемся самим процессом. И после одной победы уже не хотим отдавать призовые места никому! - добавляет Ольга Савина.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Снежные скульптуры радуют не только детей, но и взрослых.

Красивые кормушки будут ждать весной птиц.

Итоги конкурса подведут весной. Ну а сейчас жители наслаждаются зимней сказкой, которую сделали сами.

*Информация от победителя конкурса социальных проектов и их авторов «Обычный герой»