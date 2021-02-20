Нужно ли прививаться, если уже болел, и зачем это делать дважды: 15 наивных вопросов о вакцинации против коронавируса в Удмуртии

В Удмуртии полным ходом идет вакцинация против коронавируса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Массовая вакцинация против COVID-19 в Удмуртии стартовала ровно месяц назад, за это время в регионе привили более 19 тысяч человек. Но у тех, кто пока не решился на прививку, все еще возникает множество вопросов. Мы постарались ответить на самые распространенные вместе с экспертами: Главным внештатным специалистом Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Еленой Корякиной и московским специалистом, врачом клиническим фармакологом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Вопрос 1. Кому нельзя прививаться от коронавируса?

Прививка противопоказана тем, кто имеет гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные заболевания или обострившиеся хронические заболевания. Подробнее об индивидуальных противопоказаниях можно узнать у своего лечащего врача. Также не прививают беременных и кормящих женщин и лиц младше 18 лет.

Вопрос 2. Можно ли делать прививку от коронавируса, если у человека уже есть антитела?

На сегодняшний день это довольно спорный вопрос. С одной стороны, если записавшийся на прививку человек переболел коронавирусной инфекцией менее полугода назад или имеет высокий титр антител, ему не рекомендуется прививаться. Ничего плохого от вакцины не будет, однако некоторые специалисты считают, что титр антител может снизиться.

– Антитела нужны для борьбы с инфекцией, а вакцина воспринимается организмом именно как инфекция. То есть организм начинает ошибочно тратить антитела на обезвреживание вакцины, и их количество снижается, – объясняет Андрей Кондрахин.

Тем не менее, отказать в вакцинации или заставить сделать перед прививкой анализ никто не имеет права. Кроме того, если человек переболел коронавирусом в легкой форме, у него может оказаться слишком мало антител – тогда лучше все же правиться.

Вакцинация проводится в прививочном кабинете Фото: Диля Ахмадишина

Вопрос 3. Что такое антитела и какие они бывают?

Антитела – это белки, которые вырабатывает иммунная система для борьбы с конкретным инфекционным агентом в ответ на заболевание или вакцинацию. Другое название этих белков – иммуноглобулины.

Антитела не только распознают и обезвреживают вирус, но и отвечают за дальнейшую «охрану» организма от этого вируса. В начале заболевания вырабатываются иммуноглобулины М (IgM) – своеобразный «отряд быстрого реагирования». Обнаружение антител этого класса – это признак любой воспалительной реакции. Иммуноглобулины G (IgG) уже ориентируются на конкретный возбудитель. Они появляются на второй неделе заболевания, а необходимого для выздоровления количества достигают чер