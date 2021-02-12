В их истории было все – яркая влюбленность, свидания под луной, любовные письма и горестное расставание. «Комсомолка» расскажет историю ижевчан, которые вновь нашли друг друга после 40 лет разлуки.НА СВИДАНИЕ ВЫБИРАЛИСЬ ЧЕРЕЗ ОКНОАртур и Софья познакомились сорок лет назад, в далеком 1974 году. В этот год они стали студентами ИжГТУ. В первый день учебы Соня опаздывала. Торопясь на занятия, она летела по коридору института, и внезапно столкнулась с Артуром.- Этот момент я помню так, как будто он произошел сегодня. Когда мы столкнулись, она подняла на меня глаза и начала сбивчиво извиняться. А я даже не слышал, что она говорит. Просто смотрел в ее глаза. А еще запомнил, что от нее пахло ирисками. Такой легкий карамельный запах. «Я провожу тебя до аудитории» - предложил я, и подумал, что хочу быть рядом с ней всегда, - вспоминает об этой встрече Артур.Молодые люди начали встречаться. Для хрупкой и застенчивой Сони шумный и бесшабашный Артур был словно ураган.- Каждый день он придумывал что-то новое. Оставлял цветы под дверью моей комнаты в общаге, будил меня ночью, чтобы покататься на лодке. Коменданты в общаге были строгие, приходилось выбираться через окно. Хорошо, что этаж был первый, - вспоминает с улыбкой Соня.ЛЮБОВЬ ЛЕЧИЛИ АРМИЕЙШумные студенческие вечеринки, вечерние прогулки, совместная подготовка к экзаменам – первый год учебы пролетел стремительно. Влюбленные не расставались ни на день. А Артуру хотелось большего – чтобы Соня стала его женой.Парню предстоял непростой разговор с родителями. Ортодоксальные татары, они не представляли себе, что сын может выбрать в жены русскую девушку.- Я был готов к тому, что родители без радости примут мою новость. Мне казалось, что смогу убедить их в том, что моя любовь к Соне – настоящая, и я не представляю себе жизни без нее, - рассказывает Артур.Но ожидания его не оправдались. Реакция семьи была жесткой. Молодую горячность сына решили вылечить разлукой. По настоянию отца, Артур пошел в армию.А Соня осталась.«ТЫ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ АБОРТ!»Прошло несколько недель, и девушка поняла, что ждет ребенка. Эта новость была и радостной, и грустной. Растить одной малыша в те времена было серьезным испытанием. Соня обратилась к родителям Артура – родные все же люди. Но поддержки с их стороны она не нашла. Они потребовали: «Ты должна избавится от ребенка».Недели, последовавшие за этим, Соня помнит с трудом. Одиночество, боль, скорбь о не рожденном ребенке и тоска по любимому – как туман заполняло ее сознание.Единственное, что давало сил и радости - это письма, которые писал Артур. Каждое - зачитано до дыр.Но внезапно письма перестали приходить. Месяц, два, полгода - ни строчки. Соня не могла найти себе места. «Так бывает, чувства остывают. Не любовь у вас была. Просто юношеское увлечение», - твердили ей родители.Она не могла знать, что письма, которые отправлял Артур, не доходили до почтамта. Их просто выбрасывали по просьбе родителей.БЫТЬ ЛЮБИМОЙ - ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЮБИТЬИ Соня смирилась, вернулась к учебе, начала общаться с друзьями. Вскоре за девушкой начал ухаживать друг Артура, Петя. Он давно был влюблен в нее, и расставание с Артуром дало ему шанс попытаться построить с ней отношения.«Быть любимой легче, чем любить. Не так больно», - такие мысли были в голове Сони. Забота и любовь, которой окружил ее Петя, были такими трогательными. «Пусть хоть кто-то будет счастлив», - подумала девушка и ответила «да» на предложение руки и сердца. Письма Артура Соня сложила в коробку и убрала ее подальше. Чтобы не бередить раны, чтобы начать сначала.А Артуру спустя месяц пришло письмо от родителей, в котором ему сообщили, что Соня теперь жена его друга.ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГОГод сменял другой год. А одно десятилетие - другое. Соня и Артур жили параллельными жизнями. Артур женился. Вскоре появились на свет дети. Но те чувства, которые у него были с Соней, не повторились в его жизни. Да и сонина жизнь, ровная и спокойная, не приносила ей счастья. Забота о детях и работа - на мысли о себе времени не оставалось. Они забыли о том, что жизнь может быть яркой.Прошло сорок лет. Семьи у обоих распались. Не сложились отношения без любви.Однажды, перебирая вещи, Соня обнаружила старую коробку. В ней лежали письма, те самые, которые писал ей Артур. Словно в ярком калейдоскопе перед ее глазами замелькали воспоминания.- Мне невыносимо захотелось узнать, где он сейчас, как сложилась его жизнь, просто увидеть его, - рассказывает Соня.Но как было найти человека спустя сорок лет? Женщина пошла в справочный стол, надеясь, что данные о нем она сможет найти там. Удивительно, но в Ижевске был только один Артур того же года рождения, что и наш герой.Держа в руках бумажку с адресом любимого, Соня не могла поверить, что встреча с ним возможна. Ответит ли он? Может быть, он и не помнит ее…Артур, возвращаясь домой, заглянул в почтовый ящик. Письмо. Такая редкость в наши дни - получать письма. Имя на конверте, как удар молнии, поразило его.- Я не мог поверить своим глазам. Соня. Она написала, что хочет встретиться. Это было, словно чудо, которое повернуло время вспять. Казалось, что это какой-то розыгрыш, - вспоминает Артур.ТОТ САМЫЙ ВЗГЛЯДВ назначенное время он подъехал к кафе. Сердце стучало в ушах. В зале не было посетителей. Только за одним столиком сидела женщина.- Соня? - спросил почти шепотом Артур.- Да, - обернулась она и подняла на него глаза.Ее взгляд он помнил все сорок лет. Это была она, все та же, его Соня.А потом были долгие разговоры, и слезы, и смех.Из кафе они вышли, держась за руки, чтобы уже никогда не размыкать их.ОТ РЕДАКЦИИЭту историю со слов Артура и Сони нам рассказали их дети. Они попросили изменить имена наших героев – счастье любит тишину. Со встречи влюбленной пары прошло уже пять лет. Они живут душа в душу, и каждый прожитый день счастливо улыбаются, глядя друг на друга. А коробка с письмами - она теперь стоит на полке, рядом с их фотографией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Свыше 600 учеников вернулись за парты после капремонта школы № 27 в Ижевске«Люди не верят в чудеса»: два ижевчанина помогают нуждающимся по всей Удмуртии