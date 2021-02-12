14 февраля, день всех влюбленных, выпал в этом году на выходной. Чем не отличный повод посвятить воскресный день целиком и полностью своей половинке? Мы подготовили варианты свиданий, которые останутся в памяти и подарят только положительные эмоции: съездить на экскурсию в Бураново, устроить культурный вечер или приготовить вместе праздничный ужин? Решайте сами.СВИДАНИЕ В МУЗЕЕМузей искусств предлагает для любящих пар погрузиться в художественный мир. Для пар подготовили три разные программы в разное время: посещение выставки с экскурсоводом, фотосессия и мастер-класс. С 11:00 до 14:00 гостей ждет экскурсия «О семье и о любви» от искусствоведа Елены Стерховой, фотосессия на выставке «Коллекция. Классики» и мастер-класс по созданию уникального украшения для интерьера (0+). Посетить экскурсию «Любовь по-удмуртски» от музейного хранителя Надежды Ладейщиковой можно будет с 14:00 до 17:00. Сюда же войдет фотосессия на выставке «Коллекция. Первые художники» и мастер-класс, на котором вы сможете создать серию открыток «Письма друг другу» (0+). В вечернее время, с 17:00 до 20:00 для пар подготовили экскурсию «НЮ: обнаженное искусство» от экскурсовода Яна Ахундова. Также с фотосессией на выставке «Коллекция. Ижевский авангард» и мастер-классом по абстрактной живописи (18+).Где: Музей искусств, ул. Кирова, 128Стоимость: Посещение выставки с экскурсией — 300 руб. за двоих.Фотосессия — 500 руб. за двоих.Мастер-класс — 500 руб. за двоих.Посещение выставки с экскурсией, фотосессией и мастер-классом — 1200 руб. за двоих.МАСТЕР-КЛАСС В СТУДИИ КЕРАМИКИПомните тот момент из фильма «Привидение» (12+), где главные герои вместе делают вазу на гончарном круге? Почему бы не почувствовать себя героями фильма и не воплотить эту идею в жизни. 14 февраля в студии керамики «Мугур» пройдет полуторачасовой мастер-класс по лепке кружки. Убьете сразу двух зайцев — и время вместе проведете, и подарок сразу готов. Кстати, здесь же есть услуга «Свидание», где только вы вдвоем (и, конечно, мастер) сможете слепить чайную пару или по кружке и общий горшок. Можно пригласить и фотографа, который запечатлит красивые и смешные моменты.Где: Студия керамики «Мугур», ул. Пушкинская, 229Когда: 14 февраля, 12:00Стоимость: Мастер-класс по лепке кружки — 500 р. с человека«Свидание» — 2 000 рублейУЖИН СВОИМИ РУКАМИКулинарная студия «Вилка» предлагает вариант романтического ужина, который вместе с шефом вы приготовите самостоятельно. Блюда интересные и необычные, например, руккола с пармой, грушей и ягодами, лосось Рекелакс с горчичным соусом и воздушным шпинатом, а на десерт ягодный мильфей.Где: Кулинарная студия «Вилка», ул. Пушкинская, 277Стоимость: 3 000 рублейКОНЦЕРТ СТАСА ПЬЕХИ (6+)Если чувства настолько сильны, что слов не хватает, то Стас Пьеха в своих песнях выразит их за вас. Исполнитель хитов «Моя прекрасная леди», «Я тебе подарю» и «Одна звезда» выступит в день влюбленных в Ижевске. Также это отличный повод сделать шаг навстречу и сказать что вместе навсегда!Когда: 14 февраля, 18:00Где: ДК «Металлург», ул. Карла Маркса, 246Стоимость: от 1 500 до 4 000 рублейПУТЕШЕСТВИЕ В БУРАНОВОНе хочется сидеть в наполненном кинотеатре или ресторане, а душа требует новых встреч, знакомств и путешествий? Почему бы не отправить в гости к известным Бабушкам из Бураново? Экскурсионный центр «Открывая Удмуртию» организует поездку в Бураново. Творческая встреча с песнями и танцами от Бабушек продлится два часа, после чего вас отвезут обратно в Ижевск.Когда: 14 февраля, выезд в 9:00Где: выезд с Площади Оружейников — Бураново — ИжевскСтоимость: 1 400 рублей с человекаДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ (0+)Сразу два джазовых события пройдут в день влюбленных в Ижевской филармонии. Днем, в 13:00 пары могут насладиться классическим соулом Стиви Уандера в исполнении юных джазменов. А вечером, в 18:00, оркестр «Арсенал бэнд» исполнит не только хиты джазовой классики, но и современные хиты. Кстати, это будет финальный день 20 джазового фестиваля.Когда: 14 февраля, в 13:00 и в 18:00Где: Удмуртская государственная филармония, ул. Пушкинская, 245Стоимость: Стиви Уандер — от 150 до 350 рублей«Арсенал бэнд» — от 300 до 600 рублейСПЕКТАКЛЬ «INCOGNITO» (16+) (Инкогнито)Вместо традиционного караоке, Центр современной драматургии предлагает жителям города отправиться в межгалактическое караоке. Снаружи обычный бар, внутри оказывается частью пустынной планеты. Песни и танцы на фоне взорванного солнца и черных дыр. Билеты на спектакль в день влюбленных ещё есть в продаже, но нужно поторопиться — они разлетаются с космической скоростью.Когда: 14 февраля, 19:00Где: ЦСДР, ул. Милиционная, 4Стоимость: от 200 до 650 рублейСПЕКТАКЛЬ ПО ШЕКСПИРУЕщё одно гуляние ждет влюбленных в Государственном русском драматическом театре Удмуртии. 14 февраля на сцене пройдут гуляния, как в последний раз — подмены, дурачества, переодевания, любовные интрижки. Причиной тому «Двенадцатая ночь» (12+), последняя возможность оторваться. Спектакль поставлен по одноименной пьесе Шекспира.Когда: 14 февраля, 18:30Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71Стоимость: от 500 до 1 000 рублейЛЫЖНАЯ ГОНКАЭтот вариант подойдет любителям активного отдыха на природе. В селе Алнаши (около 123 км от Ижевска) пройдут лыжные гонки, посвященные дню всех влюбленных. Гонка любительская, поэтому участвовать могут все, любого уровня подготовки. Помимо мужской, женской и детской трасс, организаторы подготовили трассу для пар! Кто знает, вдруг у вашей пары спортивный потенциал?Когда: 14 февраля, 10:00Где: с. Алнаши, лыжная трассаСтоимость: от 500 до 750 рублей (за 1 участника), 3 000 за участие с командыСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.