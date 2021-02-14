Погода в Ижевске на неделю: холодно и снежно

На этой неделе солнце будет радовать нас чаще, чем на прошлой, а еще будет идти снег Фото: pixabay.com

По воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о погоде на предстоящую рабочую неделю. По данным «Яндекс.Погоды» на этой неделе солнце будет радовать нас чаще, чем на прошлой, а еще будет идти снег.

Понедельник, 15 февраля. В этот день будет облачно, с небольшими прояснениями. Температура воздуха днем составит −16…−14°С. А вот к ночи уже опустится до −23…−20°С. Ветер южный 3 - 3,8 м/с, небольшой снег.

Во вторник, 16 февраля, столбик термометра продолжит опускаться. Днем будет ясно, −21…−18°С. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2,3 м/c. К вечеру ситуация с ветром не изменится, а вот температура опустится до −26…−22°С.

Среда, 17 февраля ожидается небольшой снег, солнца не будет. В этот день дневная температура составит −17…−16°С. А к ночи вновь станет значительно холоднее - −23…−22°С. Сегодня, как и всю оставшуюся неделю, будет почти безветренно. Максимальная скорость ветра поднимется до 1,3 м/c.

В четверг, 18 февраля, синоптики обещают снежную и ясную погоду. Дневная температура - −17…−16°С, а ночная - −25…−24°С.

В пятницу, 19 февраля, погода будет аналогичной четвергу, только солнце вряд ли порадует жителей.

К выходным потеплее.

В субботу, 20 февраля, ожидается теплая и снежная погода. Максимально низкая температура днем составит −17°С. Ночью столбик термометра опустится до −22…−19°С.

Воскресенье, 21 февраля. Снежный и теплый, но пасмурный день. Столбик термометра не опустится ниже −17°С.

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