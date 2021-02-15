В последние годы существует проявленная тенденция: 60% выпускников девятых классов делают выбор в пользу среднего профессионального образования (СПО), и отнюдь не потому, что поступить в колледж легко – напротив, бюджетные места на востребованные специальности зачастую имеют очень высокий проходной балл. Так в чем же причина этой популярности? И куда пойти учиться сегодня, чтобы стать успешным завтра? Об этом в рамках «Марафона ссузов» «Комсомолке» рассказала Варвара Новикова, исполнительный директор Международного Восточно-Европейского университета (МВЕУ) – учреждения, известного не только программами высшего образования, но и уникальными прикладными курсами.ЭТИ ДЕТИ ЗНАЮТ, К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!На сегодняшний день ситуация такова, что многие компании принимают на работу выпускников СПО даже охотнее, чем выпускников университетов, и современные студенты прекрасно понимают эту тенденцию. Тем более что никто не мешает поступить после колледжа в вуз, и тут тоже приятный бонус: не придется сдавать ЕГЭ.– Первое, что привлекает ребят в нашем колледже, – это ранний выход на рынок труда, – объясняет Варвара Новикова. – По сравнению с выпускниками вузов у них есть фора в 2-3 года. Второй фактор – это обучение мультикомпетентных специалистов. Сейчас наступило время, когда человеку необходимо учиться всю жизнь, чтобы успевать за прогрессом. Именно короткие образовательные программы позволяют формировать несколько компетенций в одном портфеле и дают выпускникам СПО конкурентное преимущество на рынке труда.По признанию педагогов, современные студенты знают, к чему стремиться, и знают, что нужно сделать для достижения результата. Ребята настроены на максимальное погружение в выбранную профессию, они активно участвуют в тех проектах, которые полезны для развития нужных компетенций.– Все наши студенты очень разные, – признается Варвара Новикова. – Есть дисциплинированные, правильные, аккуратные ребята – это в основном программисты. Есть абсолютно иррациональные, творческие, спонтанные – это дизайнеры. Но всех объединяет одно – все ребята хотят как можно раньше начать свою профессиональную деятельность, стать независимыми, самостоятельными, начать зарабатывать. А мы как частное образовательное учреждение стараемся поддерживать эту самостоятельность и предпринимательскую инициативу наших студентов, позволяя сделать свои первые успешные шаги в бизнесе.И результаты говорят сами за себя. Ребята демонтируют не только заинтересованность, но и явные успехи. Например, в прошлом году студенты МВЕУ стали чемпионами регионального этапа чемпионата World Skills по компетенции «Предпринимательство» и вышли в финал всероссийского этапа.СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХАПередовые образовательные программы, современное оборудование и лучшие преподаватели – три неизменных слагаемых успеха МВЕУ и его воспитанников. В последние годы лицензионные требования к колледжам значительно возросли, но МВЕУ четко придерживается стандартов качества и даже их превосходит. Выпускники получают диплом государственного образца и компетенции, которые соответствуют всем мировым показателям.МВЕУ – многопрофильное образовательное учреждение, поэтому сюда могут поступать ребята с совершенно разным профессиональным складом личности. Сейчас обучение возможно по 12 разнообразным специальностям: от IT, дизайна и экономики до правоохранительной деятельности, пожарной безопасности и сооружения газонефтепроводов. Программы постоянно совершенствуются. Появляются новые курсы, например, сейчас на стадии подготовки находится двухлетняя программа «Графический дизайн».Наибольшей популярностью пользуются специальности «Информационные системы и программирование», а также «Дизайн». Пока что это единственные специальности, на которые выделяются бюджетные места – в прошлом году их было 50 и 25 соответственно. Кроме того, ежегодно около пяти человек получают стипендию учредителя. Это самые талантливые из ребят, которые проявили себя не только в учебе, но во внеучебной работе, например, чемпионы и призеры World Skills.– Отличительной особенностью МВЕУ является практикоориентированный подход, – говорит Варвара Новикова. – Профильные дисциплины ведут действующие специалисты, а предметы, по которым в Ижевске специалистов нет, дистанционно преподают коллеги из Новосибирска и Москвы. На практику по полученным компетенциям отводится минимум 30% часов. У нас есть договоры более чем со 120 предприятиями Удмуртии и ближайших регионов. Некоторые из них не только берут ребят на стажировку, но и участвуют в разработке образовательной программы, а также в приеме экзаменов.Отдельно следует отметить материальную базу учреждения: за два года университет инвестировал в переоснащение порядка 20 млн. рублей.– Ребята занимаются в светлых просторных классах с удобной трансформирующейся мебелью, – с гордостью рассказывает Варвара Новикова. – Для дизайнеров и рекламистов есть мастерские, наполненные всем, что нужно для базовой подготовки и творчества. Компьютерных классов у нас уже пять, они рассчитаны на 100 посадочных мест и оснащены по последнему слову техники. Уровень технологичности нашей организации прекрасно проиллюстрировала пандемия, когда мы в течение нескольких дней перевели студентов на качественное дистанционное обучение. У нас есть своя электронная образовательная среда под названием In Study, способная конкурировать по качеству с лучшими цифровыми платформами России.«УЧИТЬСЯ В МВЕУ КРУТО!»Студенты с гордостью рассказывают о своем учебном заведении. Остановив любого из них в коридоре колледжа, можно услышать длинный и яркий рассказ об особенностях образования, преподавательском составе и других учениках.– Я целенаправленно поступала в МВЕУ, решив, что частное заведение дает образование гораздо качественнее, заботится о своих выпускниках. При этом выдается диплом государственного образца, – говорит Диана Кацман, студентка последнего курса специальности «Реклама». – Здесь я не только изучила актуальные программы для дизайна рекламы, но и обрела отличных друзей, с которыми я познакомилась за годы студенческой жизни в колледже. Преподаватели останутся вам друзьями на долгие годы, одногруппники будут вашей поддержкой в течение всего обучения. Мне очень повезло с выбором учебного заведения, точно так же, как повезет и вам, если вы решите поступить в МВЕУ.Многие ребята отмечают большой плюс колледжа: знакомство с профессией происходит сразу на практике, а не только по книгам. Этот факт особенно отметил Кирилл Кибашев, ученик специальности «Программирование в компьютерных системах».– Все обучение основывается на реальных задачах, которые максимально практикоориентированы и решаются не для того, чтобы их решить, а для того, чтобы использовать их в своих проектах, – отмечает Кирилл.Нестандартный подход к организации образовательного процесса – отличительная черта МВЕУ. И студенты с радостью пользуются возможностью проявлять себя не только во время учебы.– Внеучебная деятельность затронула меня в двух крупных мероприятиях: внутренний киберспортивный чемпионат по дисциплине CS:GO и серия чемпионатов по стандартам World Skills в компетенции «Веб-дизайн и разработка». Для меня в новинку было то, что в образовательном учреждении проводят чемпионаты по компьютерным играм. Я с большим удовольствием принял участие в команде своей учебной группы и понимаю, что студентам дают определенную свободу в выборе проведения времени в стенах колледжа, так как чемпионат проводили студенты моей группы совместно с куратором под наблюдением административных лиц, – делится своими впечатлениями Кирилл.Отметим, что World Skills – чемпионат мирового значения. Не у каждого студента есть возможность проявить себя на нем, но лучшие достигают высоких результатов и прославляют свое учебное заведение.– По поводу чемпионатов World Skills: это очень мощная прокачка компетенций – как личностных, так и профессиональных. Я благодарен колледжу за доверие и возможность второй год принимать участие в таком крупном мероприятии, а еще за возможность заниматься профессиональным туризмом, делиться и получать опыт от участников и экспертов других городов, где мы проходим тренировочные испытания. За два года я изучил достаточное количество языков программирования и прошел стажировку в IT-компании. Для себя принял, что при собственном желании и поддержке семьи и образовательного учреждения можно добиться очень многого. Из вышесказанного я думаю понятно, что с момента поступления ни разу не пожалел о выборе специальности и учебного заведения, – подвел итог Кирилл.Реальность учебы в МВЕУ часто превосходит даже самые смелые мечты абитуриентов. Так получилось и с Никитой Михайловым, студентом специальности «Правоохранительная деятельность».– Я ожидал хороших преподавателей, достойного образования и ярких впечатлений. Очень хотелось попасть в дружный и сплоченный коллектив. Еще я надеялся, что будет интересная и активная студенческая жизнь в колледже. При поступлении я понимал, что это совершенно новая ступень в моей жизни, но не ожидал, что все окажется еще красочнее, чем представлялось. Я даже не могу назвать какие-то отрицательные моменты, после тяжелого и насыщенного дня домой я возвращаюсь с улыбкой и мотивацией к новым свершениям завтрашнего дня, – делится Никита.Но студенты заняты не только учебой. Внеучебная деятельность не только занимает ребят, но и приносит награды, которые помогут им при трудоустройстве.– Студенческая жизнь для меня – новая глава в моей жизни. После того, как я стал участником в «World Skills Russia 2020» по компетенции Предпринимательство, эта глава наполнилась «изобилием красок», новыми друзьями и, конечно, приятными воспоминаниями. Самый замечательный день, когда наша команда взяла золото на региональном этапе «World Skills Russia 2020». Мы до сих пор вспоминаем это с улыбкой на лице, – поделился Никита.Некоторые студенты имеют серьезный прагматичный подход. Ангелина Зверева, студентка специальности «Правоохранительная деятельность», определила для себя целый ряд преимуществ обучения в МВЕУ.– В первую очередь колледж привлек меня приемлемой стоимостью обучения. Затем я обратила внимание на престиж учебного заведения и востребованность профессий, которым здесь обучают. Кстати, преподавательский состав – это в основном практикующие профессионалы, что важно для меня. Неформальная обстановка помогает почувствовать себя увереннее, чего не было в школе. А самое главное – по окончанию колледжа будет диплом государственного образца, – подчеркивает Ангелина.Но рассказывать о МВЕУ без восхищения не получается. И Ангелина не смогла долгое время сдерживать эмоции, которые дает ей колледж.– Действительность превзошла все мои ожидания! Учебный процесс выстроен таким образом, что мы являемся не пассивными слушателями, а активными участниками на всем протяжении обучения. Преподаватели, помимо того, что они являются истинными профессионалами и знатоками своего дела, – это еще и удивительные, интересные, разносторонние люди, всегда готовые поддержать и понять в трудной ситуации. Также множество мероприятий, которые организовывает студенческий актив. Спортивные и военно-патриотические мероприятия, благодаря которым студенты физически подготовлены.Особое внимание можно уделить хорошо оборудованным аудиториям колледжа, а именно по всем современным стандартам. Учиться в МВЕУ круто! – сказала студентка.Ангелина – яркий пример студента МВЕУ. Это активный ученик, который не устает познавать новое и всегда с радостью берет на себя ответственность.– Что для меня студенческая жизнь, наверное, я точно смогу определить лишь через несколько лет, после ее окончания. Сейчас могу сказать, что это постоянное движение. Я член студенческого актива, организовываю и участвую в мероприятиях. Также я председатель комитета по спорту в колледже. Ребята соревнуются не только в колледже между группами, но и выходят на республиканский уровень и занимают призовые места. Еще есть возможность участвовать в соревнованиях по своей будущей профессии, а именно в чемпионате World Skills по компетенции «Полицейский», Ну и, конечно, важную роль в студенчестве занимает большое количество знакомств, что в дальнейшем переходит в дружбу, – поделилась Ангелина.УНИКАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА– Наше учреждение всегда отличалось своей средой – более демократической, бережной и развивающей по отношению к личности человека, – рассказывает Варвара Новикова. – Главный вопрос, который мы задаем студенту: чем мы можем тебе помочь, чтобы ты реализовал свой потенциал? И для каждого находится оптимальный вариант.Ребята погружаются в профессию уже с 1 курса – ненавязчиво и естественно, в постоянном диалоге с наставниками. Для этой цели в рамках внеучебной деятельности создаются конкурсы и проекты, которые одновременно увлекают студентов, позволяют им проявить полученные навыки и приобрести новые, а самое важное: учат работать не на оценку, а на результат. Одним из таких удачных проектов является медиацентр, созданный для студентов, которые обучаются по специальностям «Реклама» и «Дизайн». Ребята успешно освещают мероприятия родного института и создают рекламную продукцию, которая находит реальное применение. А молодой и современный преподавательский состав помогает направить творческую энергию и энтузиазм в нужное русло, общаясь со студентами на понятном для них языке.– У нас существует система кураторства. По сути это классное руководство, но куратор не просто проверяют посещаемость и держит связь с родителями – его задача создавать доброжелательную развивающую среду и выявлять потенциал, сокрытый в каждом из студентов. Кстати, у кураторов есть помощники – ребята со старших курсов. Уже два года мы используем эту схему и убедились в ее эффективности. Она полезна и для первокурсников, которые часто очень нуждаются в совете старшего товарища, и для самих помощников, которые оттачивают при общении с младшими свои компетенции, приобретают коммуникативные и организаторские навыки, – объясняет Варвара Новикова.СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИОчень важно, чтобы дети поступали на СПО с четким осознанием своих будущих целей. Чтобы помочь школьникам и абитуриентам определиться с этими целями, в МВЕУ существует обширный и многогранный профориентационный проект «Мечтаю стать». В рамках него проходят бесплатные онлайн мастер-классы для старшеклассников по популярным специальностям, а также тематические онлайн-собрания для родителей и учителей, которые хотят помочь детям найти свой путь в жизни.– Практика показывает, что минимум 30% ребят, которые посещают наши мероприятия, затем возвращаются уже в качестве студентов, – рассказывает Варвара Новикова. – Суть проекта «Мечтаю стать» в полуторачасовых профессиональных пробах, которые проходят практически еженедельно. На этих онлайн-занятиях педагоги и наставники рассказывают о профессии, которую можно получить, а также дают какую-либо прикладную компетенцию. То есть за полтора часа ребенок не только формирует представление о той или иной деятельности, но и учится, к примеру, сборке простейшего сайта или созданию визитки в графическом редакторе.Еще один проект в рамках дополнительного образования называется «НЕшкола», так как в отличие школы, где упор делается на фундаментальные знания, он позволяет ребятам освоить профессиональные навыки. «НЕшкола» - это циклы занятий по разным направлениям, на которых школьники получают умения, которые могут пригодится как при овладении профессией, так и в повседневной жизни. В каждый курс обязательно входит блок, посвященный монетизации компетенций: ребята узнают о легальных способах заработка, в том числе и как стать самозанятым, средствах продвижения и информационных ресурсах.– Ближайшие курсы, которые у нас запускаются - это курс по SMM и продвижению в социальных сетях. Эти курсы будут полезны всем школьникам, которые сейчас ведут столь активную жизнь в соцсетях. Интересно, что после этого курса они вообще по-другому смотрят на свое поведение в Интернете. Информация, которую они размещают в своих пабликах, становится более целенаправленной, они понимают, для чего это делают, – отмечает Варвара Новикова.Записаться на курсы и профессиональные пробы, а также узнать о них подробнее, можно на сайте.