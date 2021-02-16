В последнее время девятиклассники все чаще делают выбор в пользу техникума. Они видят, что люди, которые получили среднее профессиональное образование, в дальнейшем строят яркую карьеру. Но как добиться таких результатов? Какую специальность выбрать, чтобы стать успешным? В рамках «Марафона ссузов» директор Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий Галина Лукоянова раскрыла «Комсомолке» главные секреты отличной учебы.ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ И ПОЛУЧАЕМ СТИПЕНДИЮСТМиИТ – это многопрофильная организация с более чем столетней историей. Ежегодно техникум выпускает более 200 дипломированных специалистов. После девятого класса юноши и девушки могут выбрать любое из 12 направлений, которое обеспечит их работой в будущем:1. Технология машиностроения;2. Документационное обеспечение управления и архивоведение;3. Дизайн (по отраслям);4. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;5. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);6. Сетевое и системное администрирование;7. Информационные системы и программирование;8. Радиоаппаратостроение;9. Коммерция (по отраслям);10. Экономика и бухгалтерский учет;11. Финансы;12. Право и организация социального обеспечения.Но студенты не останавливаются на освоении одной профессии. Часто они получают дополнительную смежную квалификацию, что, несомненно, повышает их шансы устроиться на интересную работу с высокой зарплатой. Например, в рамках дополнительного профессионального образования будущие специалисты по документационному обеспечению управления параллельно с основной специальностью изучают организацию кадрового делопроизводства, а студенты-дизайнеры совершенствуют свои компетенции в сфере дизайна интерьера и ландшафтного дизайна.Студенты могут получать и получают несколько видов стипендий. Если учиться на специальности, которая относится к приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, то можно претендовать на стипендию Правительства России. В техникуме к таким специальностям относятся «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование» и «Радиоаппаратостроение».— Требования к стипендиатам достаточно жесткие: более 50% отличных оценок и обязательные победы или призовые места в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства. Выполнив все условия, студенты претендуют на дополнительные выплаты в размере 4600 рублей ежемесячно, - поясняет Галина Лукоянова.И это не пустые слова. Ежегодно от трех до семи студентов техникума показывают высокие результаты в учебе и получают престижную стипендию.БОЛЬШИЕ ШАНСЫ НА БЮДЖЕТПриемная кампания идет круглый год.Техникум принимает абитуриентов без вступительных экзаменов, на основании аттестатов об основном общем образовании. Исключение – специальность «Дизайн», для поступления на которую нужно пройти творческое испытание.В основном ребята поступают на бюджет, но есть исключения. В прошлом году был большой конкурс на специальность «Информационные системы и программирование», и техникум открыл дополнительные платные места для этого направления.— Если у ребят есть цель получить определенную специальность, то они смело могут приезжать в Сарапул, потому что шансов пройти на бюджет у нас гораздо больше. К тому же, родители могут быть спокойны – всем студентам мы предоставляем место в нашем общежитии, а опытные воспитатели помогут быстро адаптироваться к новым условиям.В марте и апреле профориентационная кампания традиционно вступает в более активную фазу. Пройдет информационное собрание для родителей, во время которого администрация техникума и ведущие специалисты дадут полную информацию об условиях обучения, правилах приема и будущих возможностях студентов. Преподаватели предоставят возможность школьникам поучаствовать в мастер-классах, профессиональных пробах и создать что-нибудь своими руками.Прием документов начнется с 17 мая, причем сделать это можно как очно, так и дистанционно.Узнать подробности можно на сайте техникума.ВЫХОД НА ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬБолее четырех лет назад техникум влился в движение World Skills Russia (Ворлд Скиллс Раша). Началось все с двух компетенций, но уже в этом году их количество увеличилось до семи. Это «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн», «Предпринимательство», «Электромонтаж», «Документационное обеспечение управления» и «Токарные работы на станках с ЧПУ».Участники национального чемпионата World Skills демонстрируют свое умение работать в выбранной сфере (компетенции). Кроме того, чемпионат World Skills дает студентам внешнюю оценку качества их образования, а также это реальная возможность показать себя и продемонстрировать свой профессионализм будущему работодателю. Поэтому техникум старается задействовать в соревнованиях как можно больше направлений учебного заведения.Стоит отметить, что чемпионат стал важной частью жизни техникума. Ребята стабильно выступают и занимают призовые места в большинстве заявленных компетенций.Региональные олимпиады, конкурсы и конференции тоже популярны среди студентов СТМиИТа. Одно из значимых достижений относится к 2017 году. Тогда студент специальности «Технология машиностроения» достойно представил республиканскую систему профобразования и стал серебряным призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей «Машиностроение».И даже в период пандемии работа в этом направлении не утихала: ребята принимали участие в конкурсах дистанционно.— Участие в таких мероприятиях полезно как для самих ребят, так и для педагогов. Часто мы привыкаем к своим студентам, становимся одной семьей. В этот момент важен взгляд со стороны на знания и умения наших студентов. Конкурсы дают нам возможность проанализировать успехи и неудачи, найти проблемные места и двигаться вперед.ОБУЧАЕМ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА И УЧАСТВУЕМ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХВ техникуме существует система дополнительного образования. Причем оно представлено всеми его видами, а слушателями являются как студенты, так и население Сарапула.Как известно, конечной целью любой образовательной организации является подготовка выпускника, востребованного реальным сектором экономики города, республики и страны. Способствует выращиванию и воспитанию востребованного, конкурентоспособного выпускника освоение дополнительного профессионального образования.В настоящее время в техникуме ведется подготовка по 14 программам дополнительного профессионального образования. Это и программы профессиональной переподготовки, и программы повышения квалификации. Спектр их достаточно разнообразен и широк. Вот некоторые из них: «Менеджер по персоналу», «Бухгалтер», «Автоматизация бухгалтерского учета», «Ремонт и обслуживание электрооборудования автотранспортных средств», «Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях», «WEB-дизайн», «Организация и нормирование труда», «Проектирование и расчет механических передач», «Правовое обеспечение деятельности предприятий и организаций», «Дизайн-проектирование современного интерьера» и другие.Для школьников техникум разработал программу «Мир профессий». Под наблюдением опытных наставников проводятся интерактивные площадки по специальностям. Например, эффективно и безопасно пользоваться интернетом и цифровыми технологиями учит курс по цифровой грамотности. Тем, кто хочет научиться оформлять свой дачный или приусадебный участок, познакомиться с главными садовыми законами, окажется полезной программа «Основы ландшафтного дизайна».СТМиИТ – активный участник нескольких федеральных проектов, которые адресованы всем слоям населения.Благодаря сотрудничеству техникума с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлд скиллс Раша)» в 2019 году прошло обучение людей предпенсионного возраста по компетенции «Веб-дизайн и разработка». В 2020 году было организовано повышение квалификации для тех, кто попал под негативные последствия пандемии, оказался под риском увольнения с работы и пострадал от последовавших ограничительных мер. Техникум дает им возможность пройти обучение и вновь обрести уверенность в завтрашнем дне.Проект «Билет в будущее» способствует ранней профориентации школьников 6-11 классов. Для ребят организуются профессиональные пробы, мастер-классы по выбранным компетенциям. Благодаря этому еще до выбора профессии школьник может понять, что ему больше нравится и в каком направлении он может успешно продолжить обучение. Итог участия в проекте для школьника – рекомендации по построению индивидуального учебного плана.СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСтуденческая жизнь проходит не только в учебных аудиториях и мастерских техникума. Она насыщена увлекательными событиями, конкурсами, социальными акциями. Помимо занятий в техникуме организованы спортивные секции, различные кружки, литературная гостиная и даже отряд «Пионеры». Члены этого отряда изучают историю родного края, помогают людям и развивают волонтерское движение. Ежегодно форум «СТМиИТ – территория успеха» собирает неравнодушных и успешных студентов, а также социальных партнеров.Поэтому активные и целеустремленные ребята обязательно найдут в техникуме применение своим возможностям и талантам. А отстающим студентам преподаватели всегда рады протянуть руку помощи.ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ И ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯГлавная задача студентов техникума – получить специальность и начать свою профессиональную карьеру. И только потом, если они ставят перед собой высокие карьерные цели, ребята идут в вуз. Есть много примеров того, как бывшие выпускники СТМиИТа становятся управленцами и занимают высокие должности. Один из них – глава Сарапула Виктор Шестаков.— Виктор Михайлович поддерживает с нами связь, всегда поздравляет ребят с началом нового учебного года и участвует во вручении дипломов. Его заместитель, Кочетов Дмитрий, тоже наш выпускник, а Сергей Смоляков возглавляет Сарапульскую городскую Думу. Еще один бывший студент, Речич Александр, занимает директорскую должность на Сарапульском электрогенераторном заводе. Перечислять можно очень долго.Вопрос о будущем месте работы поднимается уже на первом курсе. Между техникумом и многими предприятиями города существуют взаимовыгодные партнерские отношения, что позволяет организовывать производственную практику на предприятиях и в учреждениях города, а предприятиям и учреждениям, в свою очередь, решать кадровые вопросы. Например, четыре года назад, по просьбе Сарапульского радиозавода техникум возобновил подготовку по специальности «Радиоаппаратостроение». Сейчас завод оказывает посильную помощь в оборудовании мастерских, проведении экскурсий и многом другом.Кстати! Более 65% выпускников трудоустраиваются официально, из них около 60% работают по своему направлению подготовки.– Успехи наших студентов стали возможны благодаря многим факторам. Личные и профессиональные качества ребят, конечно, предопределяют их конкурентоспособность. Но нельзя отрицать, что победы являются результатом целенаправленной, систематической и каждодневной работы педагогов техникума.ИЗ ИСТОРИИСарапульский техникум машиностроения и информационных технологий – это образовательное учреждение, имеющее вековую историю. Хотя датой основания техникума считается 2007 год, когда путем реорганизации к Сарапульскому авиационному техникуму были присоединены Сарапульский промышленно-экономический техникум и Сарапульский колледж радиоэлектронного приборостроения, история и традиции трех крупнейших образовательных организаций живы по сей день. Разве это не является показателем стабильности и успешности образовательного учреждения?Поступай правильно – поступай в СТМиИТ!