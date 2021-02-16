Доброе утро, любимый город! Сегодня, 16 февраля, ожидается морозная погода: днем подморозит до -20°С. Ну а мы собрали для вас новости прошлого дня, которые вы могли пропустить одной строкой:- Двух бабушек и маленьких девочек спасли пожарные Удмуртии из огня- Новое 27-метровое колесо обозрения начали устанавливать в Ижевске- Мешающих уборке снега владельцев автомобилей могут начать штрафовать в Ижевске- Юные танцоры из Удмуртии стали призерами международного конкурса- 50 кошек живут в антисанитарии в квартире на Воровского в Ижевске- Геральт, Энтони и Анабель: в Ижевске рассказали о редких именах появившихся в 2020 году горожан- Три оленя из Мурманской области переедут в Удмуртию- Служебные собаки УФСИН выступили перед школьниками в Ижевске- Водитель иномарки попал в больницу после столкновения с грузовиком в УдмуртииДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:Ведро снега за сто рублейНа прошлой неделе в одном сообществе «ВКонтакте» житель Удмуртии разместил объявление о продаже снега. В комментариях поддержали ироничную инициативу: у снега появились покупатели.Зарезал и попытался сжечь40-летний житель Удмуртии в ссоре убил свою знакомую. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина попытался сжечь труп в печи.Лежать в бывшем ковид-центре не опасно?Наш журналист отправился в ГКБ №2, которую перепрофилируют обратно из ковид-центра. По словам главного врача, в отделениях больницы серьезно подошли к дезинфекции.Жаловался на сердечные болиРанее региональные СМИ писали о том, что после допросов у экс-главы Удмуртии Александра Соловьева отнялись ноги. Омбудсмен Удмуртии опроверг эту информацию. Он рассказал о жалобах Александра Соловьева на сердечные боли.