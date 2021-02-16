Дочь экс-главы Удмуртии: «Наши адвокаты не могли согласовать допуск к Александру Васильевичу всю прошлую неделю»

Евгения Сирик, дочь бывшего главы республики Александра Соловьева, рассказала «Коммерсантъ-Удмуртия» о тяжелом состоянии отца. Она также отметила, что родных и нотариуса не допускают к политику.- Наши адвокаты не могли согласовать допуск к Александру Васильевичу нотариуса всю прошлую неделю, - прокомментировала Евгения Сирик. - Нотариус нужен для представления интересов в суде по иску генпрокуратуры. Верховный суд и Завьяловский районный суд отказались поставить свою рецензию на допуск. Такая же ситуация и с допуском родных. УФСИН тоже не берет на себя эту ответственность.По словам дочери Александра Соловьева, ему неоднократно вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния здоровья. О том, что политику стало плохо в пятницу, 12 февраля, родные узнали в понедельник, 15-го. И только через знакомых.«НИКОМУ НЕТ ДО ЭТОГО ДЕЛА»Александр Соловьев жаловался на боли в сердце. Сейчас его поместили в кардиологическое отделение Республиканского клинико-диагностического центра. Палата находится под охраной.- В СИЗО к Александру Васильевичу неоднократно вызывалась скорая помощь, - дополнила дочь экс-главы республики. - Давление, боли в сердце… Однажды у него закончилось лекарство, но только после того, как давление поднялось до 250, ему дали возможность позвонить родным и попросить привезти их.Евгения Сирик также отметила, что суд не принял во внимание болезнь отца.- Часть его диагнозов исключает отбывание наказания в местах лишения свободы. Но никому нет до этого дела.Напомним, бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева осудили за получение взяток. Осенью его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 275 миллионов рублей. Экс-политик направил апелляцию в Верховный суд Удмуртии, но ее отклонили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в кардиологиюОмбудсмен Удмуртии о состоянии здоровья экс-главы Александра Соловьева: «Ноги не отнялись»Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.