Седьмой фестиваль «Всемирный день пельменя» проходил в этом году с 8 по 13 февраля в Ижевске. Желающие могли научиться приготовить пельмени, сходить на пельменную экскурсию в Национальный музей или посмеяться на удмуртском стендапе. А наш корреспондент посетил последний и самый яркий день фестиваля в парке Кирова.100 Г ЗА 100 РУБЛЕЙДоехать на фестиваль в субботу оказалось непросто. С утра выпал снег, поэтому на улицах были пробки. Первым делом я отправилась на площадку «Пельменный СЪЕСТ» в Фан-зоне. Она работала уже с 10:00. Справа от сцены разместили несколько лотков, где продавали, в основном, удмуртские блюда: пельмени и перепечи. Угощения готовили там же: за палатками стояли повара с большими кастрюлями.Мне удалось попробовать три вида пельменей: со свининой и говядиной, с вишней, щукой и салом. 100 г пельменей со свининой и говядиной продавали за 80 рублей. За 100 г вареников с вишней просили 150 рублей. Там же перед покупкой их предлагали попробовать.Ближе к обеду гостей фестиваля стало намного больше. В очереди за горячими пельменями можно было простоять около 10 минут. Обслуживали быстро.ЯРМАРКА И КОНЦЕРТВ 12:00 на сцене Фан-зоны началось открытие фестиваля. Его гостей поздравила министр национальной политики Удмуртской Республики Лариса Буранова. Затем можно было послушать концерт удмуртской эстрады. Именно там собралась большая часть людей.Напротив сцены расположилась ярмарка, где можно было купить замороженные полуфабрикаты домой. В кафе неподалеку от Фан-зоны работали мастер-классы, где можно было научиться готовить пельмени или хинкали.В это же время заработала площадка, где можно было отправить открытку с изображением персонажей удмуртских мифов и легенд близким.В 12:30 начались матчи хоккея на валенках. Игры собрали вокруг себя небольшое количество фанатов, которые подбадривали хоккеистов. Через час по парку прокатились 15 «пельменных» саней и тюбингов. Участники украсили свой «транспорт» на удмуртскую тематику. Мы увидели сани с большой ложкой, похожие на колыбель, и тюбинг-тарелку с большими пельмешками.А в 16:00 начался забег PelmenRun (ПельменРан). Здесь были разные дистанции: 1000 м, 7 км и 21 км. Для участия нужно было зарегистрироваться заранее. Ближе к пяти вечера начало темнеть. В парке включили фонари, а спортсмены еще пробегали свою дистанцию.– Я пробежала семь километров, – рассказала Светлана Краюшкина. – Получила удовольствие от такой пробежки. Я недавно начала заниматься бегом, но к такой дистанции я привыкла. Мероприятие замечательное.ДОЕДАЕМ ПЕЛЬМЕНИВо время забега среди гостей фестиваля провели розыгрыш. Главный приз – «годовой запас пельменей». Его выиграла ижевчанка Ольга Иванова. У сцены в Фан-зоне столпилось немало людей. Кто-то внимательно слушал ведущего, другие угощались пельменями.– Мы часто гуляем. Просто воздухом пришли подышать, а тут такой фестиваль, – поделились Оля и Элита Микрюковы. – Мы воспользовались случаем и уже едим пельмени. Только мы парковку искали полчаса.После розыгрыша нас ждала еще и дискотека, которая завершила пельменную неделю в Ижевске. А впереди – дорога домой в переполненном трамвае.«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕЛЬМЕНЯ» В ЦИФРАХК ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Проект «Бабушкино письмо» ижевской школьницы стал призером во всероссийском конкурсе «Доброволец России»33 богатыря и Царевна-лебедь появились в Ижевске: ледяные фигуры построили школьники к 190-летию «Сказки о царе Салтане»