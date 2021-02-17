Радиомеханический техникум им. В.А.Шутова - учебное заведение, которое известно своими престижными и высокооплачиваемыми профессиями. В рамках «Марафона ссузов» директор техникума Татьяна Чернова рассказала «Комсомолке», как поступить к ним на бюджет и трудоустроиться во время практики.ВОСПИТЫВАЕМ ДИНАСТИИБольшая часть студентов Радиомеханического техникума – жители Удмуртии. Однако ссуз знают далеко за пределами нашего края, и на учебу приезжают абитуриенты из Краснодарского края, Кировской области, Ханты-Мансийского округа и ряда других регионов.— Наши студенты – это люди, которые хотят работать руками. Профессии нашего техникума требуют усидчивости, внимания и желания развиваться. Возьмем для примера монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Это кропотливый труд с платами и мелкими радиоэлементами, требующий хорошего зрения и развития мелкой моторики, — поясняет Татьяна Чернова.По рассказам преподавателей, в ссузе учат целые династии. Нередко бывает так, что родители или кто-то из родственников окончили это заведение, начали свою карьеру, создали семью. И когда у ребенка встает вопрос о том, куда идти после девятого класса, ответ очевиден – только в Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова.БОЛЬШАЯ КОНКУРЕНЦИЯЕжегодно техникум учит на бюджетной основе около 450 студентов. Однако в 2021 году впервые открыт набор в одну платную группу на радиоаппаратостроение.— Прошлая приемная кампания была не из легких. На одну специальность было много претендующих, и нам приходилось отказывать им, что очень печально. Но бюджетная группа состоит из 25 мест, больше взять не можем. Надеемся, что платная группа исправит ситуацию, и в этом году к нам смогут поступить все желающие.Поступить в техникум можно по аттестату об общем образовании. Сейчас процедура проходит в открытой форме: все абитуриенты попадают в Федеральную систему ФИС ГИА и приема, где видны успехи школьника: аттестат, оценки и средний балл.Бывает и так, что за одно место конкурируют сразу несколько абитуриентов с одинаковыми баллами. В этом случае добрать баллы помогут грамоты, характеристика со школы, участие в олимпиадах, конференциях, чемпионате WorldSkills, конкурсе «Абилимпикс» и прочем.27 февраля, с 11:00 в техникуме пройдет день открытых дверей. Будет организована программа:Концерт в актовом зале;Просмотр фильма про техникум и радиозавод;Презентация профессий;Экскурсия по учебному зданию и мастерским.Последний пункт – самый волнующий. Ребята смогут не только увидеть вживую, но и потрогать инструменты, посидеть на рабочем месте и задать все уточняющие вопросы ведущим специалистам. Это поможет окончательно определиться с выбором направления и подать документы. Кстати, приемная кампания начнется с 1 марта.ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫВсе профессии, которые предлагает техникум, востребованы работодателями. Об этом говорит тот факт, что ни один из выпускников не стоит на учете в службе занятости. По итогам прошлого года известно, что 67% выпускников успешно начали свою карьеру.Одна из самых популярных специальностей техникума - электромонтер по ремонту электрооборудования. Это электрики, которые могут работать и в быту, и на предприятиях, потому что имеют допуск на большой вольтаж – 1000 вольт и выше.— Профессия электрика у нас очень востребована, по ней мы регулярно, уже на протяжении четырех лет, участвуем в чемпионате WorldSkills. В будущем мы откроем лаборатории по этому направлению. В ближайшее время все будет готово.Ижевский радиозавод – основной партнер техникума, на который устраиваются многие выпускники ссуза. Иногда его называют “родителем” или “шефом” еще и потому, что он поощряет лучших ребят стипендией.— Если студент хорошист, то дополнительно получает 780 рублей в месяц. Если же он отличник, то сумма увеличивается до тысячи. Но все это при условии, что студент не имеет прогульных часов без уважительной причины. Об этом мы говорим при поступлении и все зависит только от желания самих ребят.Когда студент устраивается на практику, радиозавод проводит собеседования, во время которых выявляет лучших ребят. Кстати, еще во время производственной практики студент может отлично проявить себя и получить предложение о будущем трудоустройстве.— Наши ребята поступают на работу на общем основании. Но работники радиозавода помнят практикантов техникума, которые успели хорошо зарекомендовать себя на производственной практике. Это положительно срабатывает при трудоустройстве, и ребят берут на предприятие.Помимо радиозавода, техникум сотрудничает с группой компаний «Калашников» и АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», где студенты проходят практику. В небольшие IT-компании идут радиомеханики по ремонту телевизионной радиоаппаратуры.— Группа компаний «Калашников» обновляет производство и им нужны специалисты по металлообработке. В их числе станочники, слесари и слесари механосборочных работ. По этим направлениям мы можем провести переподготовку и курсы повышения квалификации для тех жителей города, которые уже имеют профессию. Но это будет платно.НЕ КАК В ШКОЛЕПоступление в техникум – старт новой жизни. И ребята, которым было непросто в школе, зачастую показывают себя с лучшей стороны.— Первокурсники для нас, как чистый лист. Педагоги начинают с ними общение с нуля и очень уважительно. Все конфликты остаются в прошлом, студентам интересно учиться, заводить новые знакомства, погружаться в профессию. Отношения здесь более взрослые, не как в школе.Каждый сотрудник техникума на вес золота. Будущих профессионалов обучают 17 преподавателей и 13 мастеров профильного обучения. Это педагоги с большой буквы, любящие свою работу. Средний возраст педагогов – 47 лет, мастеров – 51 год.Большое внимание уделяется занятости студентов после пар. Чтобы гармонично сформировать личность ученика, в техникуме организованы:Кружки разной направленности;Газета «Радиовестник»;Спортивные секции (легкая атлетика, айкидо, волейбол);Совет студентов техникума (развитие творческих способностей, организация концертов и участие в республиканских конкурсах).— Наша газета была открыта 18 лет назад и все эти годы пользовалась особым вниманием. В ней журналистами являются сами студенты, которые пишут о жизни и событиях техникума, проводят конкурсы, устраивают фотовыставки и челленджи.В 2020 году профессиональному техническому образованию исполнилось 80 лет. К этой важной для техникума дате студенты сняли видеоролик с презентацией профессий ссуза. В будущем планируется завести свой Tik Tok, идеи для съемок уже есть.ВСЕГДА В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВМодернизацию материальной базы техникума диктует движение WorldSkills. Этот чемпионат дает высокую, а главное, актуальную планку развития техники, которым должны соответствовать все профильные учебные заведения.В связи с этим три года назад техникум обновил мастерскую радиоаппаратостроения, а в этом году готовит к открытию новую лабораторию, где будет проходить демонстрационный экзамен электромонтажников.Сам чемпионат WorldSkills – престижное и знаковое событие. Но не каждый студент может стать его участником. Среди всех учеников педагоги ищут самых упорных и стрессоустойчивых, со знанием своего дела и умением быстро ориентироваться даже в экстремальной ситуации.— В прошлом году мы участвовали в компетенции цифровая метрология. В ней мы попробовали свои силы в первый раз и сразу выстрелили – наш студент Андрей Пушин занял 1 место на региональном этапе. Мы очень гордимся, что он взял золото – оборудование было новым для всех, а он не растерялся. На работу его приняли сразу после выпуска.Новый сезон WorldSkills начнется совсем скоро. Техникум давно подал заявку и активно готовится к участию в региональном этапе.— Вообще, мы проявляем себя во всех республиканских конкурсах, которые касаются профмастерства по нашим направлениям. Если говорить о прошлых годах, на протяжении нескольких лет проводится республиканская олимпиада дисциплин общепрофессионального цикла, где мы всегда в тройке лидеров. Это профессии металлообрабатывающего профиля - станочники и слесари.«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»21 марта Радиомеханическому техникуму исполняется 50 лет. Очное празднование будет отложено до октября из-за пандемии.— По сравнению с другими ссузами республики, которым 100 и более лет, мы довольно молоды, но уже имеем богатую историю. Во время подготовки к юбилею мы узнали из архивных документов, что на протяжении 11 лет техникум был одним из передовых и занимал первые места в соревнованиях среди других ПТУ.Техникум развивается и приумножает свои традиции. Еще 50 лет назад он занимал всего один этаж на радиозаводе, но уже сейчас имеет собственное здание на улице Тельмана, 14.— Как директору, мне больше всего нравится общение с детьми, желание развивать техникум, чтобы он стал лучшим. И я чувствую это стремление во всех наших сотрудниках, студентах и партнерах. Все только начинается.Наше образование - ваше будущее!ciur.ru/rmt - официальный сайтvk.com/izhevskrmt - сообщество “ВКонтакте”Телефон приемной комиссии (3412) 66-52-27