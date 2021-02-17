В этот понедельник, 15 февраля, произошло три аварии на водопроводах Ижевска. На Пушкинской у ТЦ «Медведь» и на Мельничной, 34 А. Но самый крупный порыв случился на ул. Базисной. Из-за чего произошли аварии и ждать ли их повторения?ТЕЧЕТ С ПОНЕДЕЛЬНИКАОдин из самых сильных порывов случился 15 февраля на Базисной, 17. Вода разлилась по ул. Кооперативной на участке от ул. Базисной до речки Карлутки. Ежедневно здесь проходят сотни ижевчан. Аварию не устраняли в течение двух дней. Снег на дороге растаял, а тротуар покрылся льдом.– Я работаю на радиозаводе, хожу тут каждый день, – рассказала ижевчанка Любовь Сибаева. – Движение на этом участке очень оживленное – ходит много жильцов, мам с детьми. На моих глазах чуть не упала девушка с ребенком на руках! Я тоже поскользнулась, но удержалась.– На этом участке такая проблема каждый год, – поделилась Анастасия Анисимова. – Мой папа, например, в прошлом году здесь сломал ногу. Прямо здесь был примерно такой же порыв.На вечер, 17 февраля, в МУП «Ижводоканал» рассказали, что работы по устранению аварии ведутся. Представители предприятия также прокомментировали затяжные сроки ремонта:– Все в пределах допустимой нормы, но некоторое время заняло обследование места аварийной ситуации, в частности, поиск необходимого участка.ЖДАТЬ ЛИ ЕЩЕ ПОТОПОВ?За аварии на теплосетях и водопроводов в Ижевске отвечают две компании: ПАО «Т Плюс» и МУП «Ижводоканал». В ПАО «Т Плюс» заявили, что на этой морозной неделе порывов на теплосетях еще не возникало.– Не секрет, что тепловые сети еще далеки от безупречного состояния, – поделились в ПАО «Т Плюс». – Значительная часть из оставшихся 850 км сетей еще нуждается по внимании и ремонтах. В последующем эти наиболее проблемные сети будут заменены. Но это не одномоментный процесс, а постепенный.Также представители компании объясняют, почему порывы происходят именно зимой.– В зимний период в условиях постоянных перепадов температуры на улице сети особенно подвержены повреждениям. При повышении или понижении температуры наружного воздуха наши диспетчеры корректируют параметры температуры в теплосети. В силу этих постоянных температурных изменений, когда металл то «расширяется», то «сжимается», в слабых местах трубопроводов появляются дефекты.По данным МУП «Ижводоканал», в понедельник в Ижевске случилось сразу три порыва: на Пушкинской, 165; утечка воды произошла на ул. Базисной, 17; на ул. Мельничной, 34 А, – утечка на бесхозных сетях.– Если исходить из реалий, что изношенность сетей в городе составляет около 60%, то аварийная ситуация может возникнуть в любом районе и в любое время, – утверждают представители МУП «Ижводоканал». – Конечно, наши специалисты контролируют состояние сетей водоснабжения и водоотведения. Ведется аварийный и плановый ремонт. В случае неоднократного возникновения повреждений на одном и том же участке принимается решение о ремонте всего водопровода.Если вы заметили порыв воды на улице, то звоните:- ПАО «Т Плюс» – 90-35-43;- МУП «Ижводоканал» – 95-05-00, 78-25-32;- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» – 78-72-78.КСТАТИ:По данным сервиса Яндекс Погода, в течение месяца резких температурных перепадов не ожидается. Холода будут постепенно уходить, и к середине марта термометр укажет на -2°C.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Парк военной техники планируют открыть около дворца детского творчества в ИжевскеФильм о дворнике-художнике из Ижевска отобран для участия в международном кинофестивале Sensus