Реставратор икон из Ижевска: «Под одним изображением нашла другое»

Фото: предоставлено Музеем искусств

У Марии Бехтеревой очень необычная профессия – ижевчанка работает реставратором икон. Образа, датированные еще 18-19 веком, хранятся в Музее искусств – здесь специалисты восстанавливают разрушенные картины и делают все, чтобы исторические ценности сохранились для потомков. Как именно спасают старинные иконы, расскажет «Комсомолка».

СОВМЕЩАЕТ ПРОФЕССИЮ ХИМИКА, БИОЛОГА И ХУДОЖНИКА

Реставрация икон дело долгое и кропотливое – одну икону можно восстанавливать год. Поэтому картины, подлежащие восстановлению, выбирают на реставрационном совете раз в год. Выбор зависит от состояния картин и от того, будет ли икона участвовать в выставках в ближайшее время – в этом случае их тоже нужно привести в порядок.

— В прошлом году мне выдали на реставрацию пять икон, в этом — три. Все зависит от сложности работы. Обычно я выполняю работу с разными иконами параллельно, потому что некоторые процессы нужно выдерживать. Нужно проследить, как икона себя поведет, — говорит реставратор икон Мария Бехтерева.

В основном коллекция икон пополнялась за счёт передачи экспонатов через министерство культуры. То есть передавалась нам из запасников РФ и РСФСР. Но есть иконы, которые поступили от жителей Удмуртии. Фото: Музей искусств

Самое страшное для коллекции– если завелся жук-точильщик, говорит Мария. От него могут пострадать все иконы. Насекомое откладывает личинки в дереве, которые постепенно прогрызают древесину. В конце концов доска изнутри превращается в губку, и может рассыпаться в труху от одного неосторожного удара. Но если следить за коллекцией и регулярно проверять доски, то появление вредителей можно предотвратить. В музее искусств, к счастью, жуков-точильщиков нет.Сначала реставратор выявляет повреждения, описывает их. На одних иконах осыпалась краска или потрескалось дерево, на других – появились вздутия левкаса (грунт, которым раньше покрывали иконы – прим. ред.), или шелушения красочного слоя... Поэтому реставратору нужно одновременно разбираться в искусстве, уметь работать руками, быть химиком и биологом. Каждый процесс Мария фотографирует — этому учат в художественном училище.

— Постоянно приходится работать с растворителями. Поэтому реставрировать иконы нужно в помещении с хорошей вентиляцией: от запаха может заболеть голова. Но если соблюдать меры безопасности все будет хорошо,— говорит Мария Бехтерева.

: На этой иконе нанесен защитный слой — олифа. Со временем она сильно темнеет. На фото реставратор снимает его специальным растворителем, чтобы открыть изображение автора Фото: Амир Закиров

СКРЫТАЯ КАРТИНА

Сейчас Мария работает над иконой Казанской Божьей матери. Девушка предполагает, что ее написали в начале XIX века, но пока это загадка. Определять период написания иконы будут позже по стилю, краскам, предыдущим записям и другим признакам.

Долгое время картина хранилась под окладом — металлическим украшением, которое практически полностью покрывает изображение. Оклад был прибит к доске большими железными гвоздями, которые со временем коррозировали и оставили в иконе глубокие гвоздевые отверстия.

Когда оклад сняли, оказалось, что на полях есть следы от других гвоздей. Значит, ранее икона была под другим окладом. Так же в мелких утратах красочного слоя был обнаружен ниже лежащий слой сусального золота и ранний рисунок. Поэтому реставратор считает, что под ликом Божьей матери кроется еще одно изображение. Икону будут исследовать с помощью рентгеновских лучей, чтобы определить, что кроется под верхним слоем живописи. Если это сочтут важным, Мария будет раскрывать более раннее изображение.

Икона Казанской Божьей матери находится под профилактической заклейкой, чтобы защитить красочный слой. В будущем здесь будут восстанавливать древесину Фото: Анастасия Захарова

На иконе много повреждений, а это значит, что она прожила долгую жизнь. Иногда реставратор сознательно сохраняет некоторые дефекты, признается Мария.

- На иконе остаются следы времени в утратах, потертостях. И когда реставратор уважает икону, он не будет уничтожать следы времени и делать ее как новую. Например, на иконе Казанской Божьей матери есть скол от крепления. Это история, нам интересно, как он появился. И я не буду восстанавливать этот фрагмент на древесине, — поясняет Мария.

Этот скол показывает, что икона многое пережила. И реставратор сохранит его Фото: Анастасия Захарова

В конце реставрации Мария делает тонировки — наносит краску в местах утрат. В древности иконы писали яичной темперой — это пигмент, который перетирали с яичной эмульсией (яичный желток, разведенный водой). Яичная темпера со временем твердеет, поэтому тонировки девушка делает акварелью. Это нужно, чтобы в любой момент можно было исправить ошибку — акварель легко убрать. Тон девушка подбирает немного светлее: это поможет зрителю заметить, где работал автор, а где реставратор. В этом проявляется уважение к иконе.

Реставратор подбирает тон светлее, чем у автора. Характер мазков тоже отличается: например, тонировки выполняются мелкими точками. Фото: предоставлено Музеем искусств

Если процесс пошел не так, или в будущем потребуется новая реставрация, должна быть возможность легко устранить последствия. Например, однажды Мария работала с иконой, написанной на сосновой доске. Девушка нанесла на нее слой левкаса (грунта, которым покрывают икону - прим. ред.). На следующий день на иконе появились трещины. Древесина сосны оказалась очень пористой и пропускала воздух, из-за чего появлялись повреждения. Но все удалось исправить: Мария убрала левкас и оставила только бортовое укрепление.

В реставрации иногда убирают защитный слой, если он сильно потемнел. Для этого используют множество разных растворителей . Фото: предоставлено Музеем искусств

ВЫСТАВКА О ПРОФЕССИИ

С помощью Марии Бехтеревой в музее подготовили выставку «Профессия — реставратор» (0+). Ее посвятили Татьяне Николаевой, которая проработала в музее почти 40 лет. В прошлом году женщины не стало. Но в музее можно увидеть, как она восстанавливала картины. На планшетах показаны изображения до и после реставрации.

Узнать больше можно с помощью мобильного приложения «Артефакт». Там можно найти выставку, включить аудиогид и подробнее рассмотреть картину до и после реставрации.

Приложение показывает картину в деталях. Там же можно почитать подробнее о дефектах Фото: Амир Закиров

КСТАТИ

Сейчас в музее искусств работает много интересных выставок. Например, в конце 2020 года открылся новый зал: раньше он использовался как фондохранилище. Там сейчас работает выставка «Коллекция. Ижевский авангард» (0+). Посетить ее можно до 9 марта.

— Нам поменяли окна с сохранением оригинальной расстекловки. Здесь сохранены старые стены и деревянный потолок. Но он добавляет атмосферы, — говорит замдиректора музея Анастасия Любич.

Этот зал был закрыт для посетителей почти 10 лет Фото: Амир Закиров

Также в музее можно посетить и другие выставки. Например, в рамках проекта «Коллекция. Профессиональное искусство Удмуртии 1920 — 2020» можно будет посмотреть на лучшие картины Удмуртских художников за 100 лет. Выставки в рамках проекта охватывают четыре течения в искусстве нашей республики. На каждое течение проводится отдельная выставка.

«Коллекция. Классики» (0+) — произведения художников-реалистов, классиков изобразительного искусства Удмуртии 60-90-х годов. Среди них картины Алексея Холмогорова, Семена Виноградова, Генриха Верещагина, Петра Семенова. Всего можно будет увидеть более 40 работ в разных стилях и жанрах.

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