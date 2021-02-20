Площадка для мирового чемпионата World Skills и тесная связь с предприятиями: чем еще удивит Ижевский ТРИТ?

Более 50 лет техникум обеспечивает Удмуртию высококлассными профессионалами рабочих профессий. Фото: предоставлено техникумом

Несмотря на то, что приемная кампания в техникумы начнется с марта, а документы будут принимать только летом, школьники уже сейчас выбирают свое будущее место учебы. О том, где освоить IT-профессию и как легко поступить на бюджет, в рамках «Марафона ссузов» «Комсомолке» рассказала Екатерина Кривоногова, директор Техникума радиоэлектроники и информационных технологий им. А.В. Воскресенского (ТРИТ).

УНИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Более 50 лет ТРИТ ведет подготовку по рабочим профессиям. Абитуриенты могут выбрать разные технические направления. В числе доступных специальностей:

- Машиностроение (подготовка операторов станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик);

- Радиосвязь, электроника и системы связи (радиомеханик, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники);

- Электроэнергетика (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования);

- Информационные технологии (компьютерные системы и комплексы, мастер по обработке цифровой информации).

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены всей необходимой для обучения компьютерной техникой и оборудованием. Фото: сделано до пандемии, предоставлено техникумом

Преподаватели выделяют две образовательные программы, которые были наиболее популярны в 2020-21 году – IT-профессии, Компьютерные системы и комплексы. Во время последней приемной кампании конкурс на эти специальности был больше пяти человек на место. Но это не испугало будущих студентов.

— На техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники конкурс чуть меньше, но и учреждений, которые реализуют эту программу, мало. Поэтому большинство ребят, желающих освоить эту специальность, поступают к нам. Также с января образовательный стандарт «Станочник широкого профиля» отменили, и обучение по новому стандарту могут предложить не все учебные заведения. А мы получили лицензию на подготовку по этой специальности и ждем всех, кто стремится ее освоить, — поясняет директор техникума Екатерина Кривоногова.

Педагогическим составом разработаны и применяются эффективные методические и дидактические материалы, активно используются ресурсы интернета. Фото: сделано до пандемии, предоставлено техникумом

Компьютерные системы и комплексы – одна из уникальных специальностей ТРИТ. Она учит обслуживанию и ремонту компьютерной техники, программированию на микроконтроллерах, обеспечению дистанционного управления различными приборами и устройствами.

— Количество абитуриентов растет. Все чаще бывшие школьники поступают в ссузы после 9 класса даже с отличными аттестатами. Они говорят так: «Сначала я научусь работать руками, а уже потом, если у меня появится желание, получу высшее образование».

НА ЧТО СМОТРЯТ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ?

Документы стоит подавать после 15 июня, когда на руках будет аттестат. Приемная комиссия ориентируется на следующие пункты:

- Средний балл абитуриента;

- Оценки по физике, математике, информатике и русскому языку;

- Призовые места на профильных олимпиадах и конкурсах;

- Прохождение собеседования.

Техникум ежегодно проводит конкурс среди восьмиклассников «Мой профессиональный выбор», в котором участвуют заводы Ижевска. Фото: сделано до пандемии, предоставлено техникумом

Вступительных экзаменов нет. Во время личной беседы приемная комиссия знакомит абитуриента с требованиями и правилами техникума.

— С дисциплиной у нас очень строго. Надо быть за 10 минут до начала занятий, все пропущенные часы необходимо отработать. Ведь настоящий специалист не может выборочно знать темы. Также мы внимательно смотрим на характеристики. Ребята с приводами в полицию не могут учиться у нас, потому что их не трудоустроят на практику на заводы.

Техникум ориентирован на бюджетное обучение. Однако в этом году будет открыто 25 дополнительных внебюджетных мест на популярное направление – Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектроники и техники.

КАК ПРОХОДЯТ ЭКЗАМЕНЫ?

В ссузе действует модульная система. В конце каждого модуля идет обязательный комплексный экзамен, и студенты могут увидеть свой профессиональный рост. Во время производственной практики ребята закрепляют свои навыки и получают характеристику от работодателя.

В этом году для электронщиков впервые будет введен демонстрационный экзамен. По завершению программы они получат реальную производственную задачу. Результаты покажут, смогут ли студенты в дальнейшем быть успешными в профессии.

ТРИТ не боится трудностей: несмотря на пандемию, защита выпускных групп 2020 года прошла онлайн на отлично. Фото: предоставлено техникумом

Часто студенты в рамках дипломной работы выполняют конкретные заказы предприятий: проектируют умные теплицы, создают дистанционно открывающиеся окна, однажды сделали и запрограммировали насос. Традиционно выпускники продолжают обучение в ИжГТУ, поступают в Казань, а самые одаренные – в Москву.

Кстати, работодатели всегда участвуют в государственной итоговой аттестации. Они фактически растят будущих специалистов, и им важно, как ребята проявят себя в итоговой проверке. Благодаря такому подходу студенты ТРИТ востребованы, некоторые из них занимают высокие должности.

Помимо занятий, студент техникума может:

- Освоить музыкальный инструмент с нуля;

- Посещать спортивные секции;

- Оттачивать мастерство в технической лаборатории;

- Выступать в вокально-инструментальных ансамблях;

- Давать представления в театральной студии;

- Заниматься патриотической подготовкой в отряде Юнармия.

В ТРИТ регулярно проводятся мероприятия: от концертов в актовом зале до республиканских конференций, на которые приезжал глава Удмуртии и министр образования и науки республики. Фото: сделано до пандемии, предоставлено техникумом

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ

Студенты техникума проходят первоначальную практику в мастерских и лабораториях ссуза, производственную – на местных заводах и фирмах.

— С точки зрения IT, мы работает в большом спектре. С точки зрения станочников и электронщиков, у нас выстроены давние партнерские отношения с нашим главным партнером АО «ИЭМЗ «Купол», также плотно работаем с «Аксионом», а недавно подключился завод «Калашников». В рамках программы сотрудничества «Купол» выплачивает дополнительные стипендии с 1 курса по приоритетным профессиям. Сейчас это станочник.

Материальная база техникума позволяет качественно подготавливать учеников к практике на производствах. Фото: сделано до пандемии, предоставлено техникумом

На 3 и 4 курсе работодатели заключают с лучшими студентами договор с намерением о трудоустройстве. Таких студентов берут на постоянную практику, которую они проходят на своем будущем рабочем месте. Также их поощряют повышенной стипендией. Даже если они уходят в армию, за ними сохраняется рабочее место, и по возвращению выплачивают подъемные.

— Это внутренний конкурс, о котором ребята знают с начала обучения. Он проводится между студентами, которые учатся на оценки не ниже четверки и активно участвуют в конкурсах профмастерства завода, научно-технических конференциях, выставках технического творчества.

Во время учебы студенты точно найдут свое будущее место работы – техникум сотрудничает более чем с 50 организациями различных отраслей хозяйства Удмуртии. Фото: сделано до пандемии, предоставлено техникумом

ВЫХОД НА МИРОВУЮ АРЕНУ

Технические специальности нельзя освоить без профессиональных мастерских и хорошего оснащения. Поэтому партнеры ТРИТ помогают учебному заведению с модернизацией лабораторий. Например, три года назад заводом «Купол» была оборудована лаборатория для обучения операторов станков с ПУ, для этого были закуплены симуляторы и необходимое программное обеспечение.

— Сейчас при финансовой поддержке «Купол» мы открываем лабораторию электроники. Она позволит нам проводить демоэкзамен и чемпионат регионального уровня по World Skills. До этого у наших ребят не было возможности посоревноваться в этой области. Когда студенты ехали в другой регион, они были вне конкурса и не могли выйти на Всероссийский чемпионат.

Но ТРИТ не бездействовал. Студенты активно участвовали в олимпиадах для студентов СПО по стандартам World Skills. Два года назад один из студентов, Георгий Егоров, занял второе место по России, а уже в этом году техникум станет полноценным участником соревнований.

В рамках фестиваля профессий WorldSkills:«Билет в будущее» мастер производственного обучения показала ученикам 8 и 9 классов, как собирать и отлаживать простые электронные устройства. Фото: сделано до пандемии, предоставлено техникумом

World Skills – это реалии времени. На чемпионате у студентов появляется возможность сравнивать себя с мировыми профессионалами, узнать зарубежные стандарты и быть конкурентоспособными на глобальном рынке.

— Также мы подписали соглашение с Минским радиотехническим колледжем о взаимодействии. В феврале они пригласили нас на Международную онлайн-олимпиаду по электронике. Очень переживали, но наши ребята оказались в десятке сильнейших, а Абросимов Данил занял 3 место.

Студенты Зайцев М., Федотов С. и Абросимов Д. защищали честь Удмуртии в Белорусской олимпиаде по электронике. Фото: предоставлено техникумом

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Тенденции меняются, грань между науками постепенно стирается. ТРИТ следит за новейшими стандартами образования и регулярно модернизирует учебные программ