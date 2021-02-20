Почувствовать текст: первая газета для незрячих детей вышла в Ижевске

Все тексты напечатаны шрифтом Брайля Фото: Мария Шилова

Первая газета для незрячих детей вышла в столице Удмуртии. Вместе с другими детьми и руководителем центра социального продюсирования «Журавейник» ей занимается незрячий подросток Антон Пономарев. Руководитель «Журавейника» Ольга Чиркова поделилась с «Комсомолкой» подробностями.

Руководитель «Журавейника» Ольга Чиркова Фото: личный архив героев

Газета «Школьный понедельник» раньше выходила как обычное печатное издание для детей. С появлением сайта надобность в подобном формате отпала, но закрывать издание было жалко. Антон на тот момент уже занимался в центре и его текстами интересовались другие незрячие люди. Поэтому газету решили переформатировать.

Теперь это первое информационное издание для незрячих в Удмуртии. Все тексты напечатаны шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт для незрячих и слабовидящих — Прим. ред.). «Собирает» газету Антон Пономарев — 15-летний мальчик, который не видит.

Теперь это первое информационное издание для незрячих в Удмуртии Фото: Мария Шилова

— Не без моего «волшебного пенделя», конечно, — смеется Ольга Чиркова.

Антон занимается в центре социального продюсирования «Журавейник», где два раза в неделю у детей проходят уроки журналистики. Ольга Николаевна дает детям задание и на неделю они отправляются на работу «в полях». После чего уже сдают готовые тексты и обсуждают их.

— Я строгий редактор, иногда дети переписывают тексты. Потом мы их публикуем на нашем сайте, а в газету входят лучшие, которые и выбирает Антон, — рассказывает «мама» «Журавейника».

Руководитель «Журавейника» Ольга Чиркова Фото: личный архив героев

Несмотря на то, что вышло всего 10 экземпляров, газета очень популярна — после прочтения, её передают из рук в руки. В газете 8 обычных, стандартных полос и 24 шрифтом Брайля. Внутри все как у взрослой газеты — рубрики «Новости», «Это интересно», «Специальный репортаж». Газета выходит при поддержке Бахруза Гумбатова. Помимо этого, сейчас в «Журавейнике» готовят учебник по журналистике для незрячих детей при поддержке фонда президентских грантов вместе с Ассамблеей народов Евразии.

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