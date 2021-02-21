Скоро 23 февраля. В преддверии Дня защитника Отечества “Комсомолка” собрала истории о службе от известных жителей Удмуртии.ИСКАЛИ ПРОПАВШЕГО БОЙЦАГлава Ижевска Олег Бекмеметьев поделился историей, которая произошла в конце службы, когда до приказа оставалось 5-6 месяцев.- Это была осень, и традиционно офицеры брали старослужащих солдат и сержантов на 2-3 дня с собой на болото для совместного сбора клюквы, - рассказывает он. - Для нас это был такой глоток свободы, о котором можно было только мечтать. Это было своего рода поощрением, не всех туда брали. В походе свои порядки, но атмосфера была довольно непринужденная: анекдоты, байки, общий котелок с вареной картошкой и тушенкой вечером у костра. Единственным не совсем приятным приключением было то, что именно в эту поездку случился казус с одним из нас. Один наш боец настолько увлекся сбора клюквы что потерялся на болоте. Было бы не совсем безопасным поднимать дивизионы на поиски пропавшего бойца, но и потерять его было нельзя. В условиях строжайшей секретности мы начали поиски потерявшегося сержанта. Искали долго, почти весь день. В итоге по рации нам сообщили, что парень с полным бидоном ягод ушел с того места, где мы собирали клюкву, за 20 км. Вышел он где-то железнодорожной ветки и пошел вдоль нее, добрался до станции и тогда смог определиться, где находится, а затем сам вернулся в расположение части. Еще и клюкву донес. А высшее командование осталось не в курсе.Олег Бекмеметьев отмечает, что самый главный урок, который преподнесла ему армия, это то, что в любом деле, малом ли, сложном ли, никогда не бывает мелочей.- Точнее, эти мелочи есть, и их нужно увидеть, и с этими мелочами нужно наиболее скрупулезно отработать, дабы обеспечить успех реализации дела, - поясняет он. - Уяснил я это для себя для себя на таком нехитрым деле как наматывание портянок. Когда, не научившись их наматывать и как попало накрутив на ноги, а потом надев сапоги, пробежишь первые свои с не привыкшими к такой обуви ногами три километра - вот тогда поймешь, когда развернешь отравленную портянку, что её нужно наматывать очень качественно. Мозоли доставляли массу боли, но с ними в увольнение не уйдешь, в медсанбат не ляжешь, надо было каким-то образом проходить строевую подготовку, еще и до присяги оставались считанные дни. Мне приходилось каждое утро просыпаться за 15 минут до подъема и аккуратно наматывать портянки. А поскольку до подъема вставать было нельзя, я в портянках ложился обратно и дожидался команды «Рота, подъем!».ВИДЕЛ ФИДЕЛЯ КАСТРОПоделился своей историей и почетный гражданин Удмуртии, экс-председатель Верховного суда УР Юрий Суханов. Его служба пришлась на 76-79 годы.- Хотя я и служил на Северном флоте, служба проходила в основном на Южном побережье Атлантики, побережье США и в Карибском бассейне. Служил на разведывательном судне. Ходили под флагом гидрологов. Это был красивый белый лайнер. Мне довелось трижды наблюдать за учениями ВМФ НАТО, которые проводились в Карибском море, - видел высадку десанта на Карибские берега. Все не сводилось к простому наблюдению - все действия мы слушали, записывали и синхронно переводили, - рассказывает он.Ситуации случались разные.- Однажды, уже в Северном море, когда мы наблюдали за осенними натовскими учениями на небольшом рыболовном корабле, разыгрался шторм, а у корабля отказало рулевое управление и заглох двигатель. Нас тогда заставили переодеться в парадную форму, потому что мы были на грани гибели. Вытянули нас из шторма норвежские буксиры. Благодаря им катастрофы не случилось.За время службы Юрий Суханов несколько раз бывал на Кубе, исходил пешком всю Гавану и даже видел Фиделя Кастро.- Мне до сих пор снятся годы службы. Одно из самых незабываемых воспоминаний - невероятное северное полярное сияние. Я увидел его, когда в новогоднюю ночь нес вахту. Как сказали потом старожилы, оно в ту ночь было особенно ярким. Небо было похоже на цветной забор. Я лежал на снегу и думал, что только ради одного этого момента можно прослужить три года. До сих пор мы встречаемся с сослуживцами, эту дружбу мы пронесли через все годы.СТРОИЛИ РАКЕТНЫЕ ШАХТЫА вот Евгений Шумилов, известный историк-краевед, российский региональный искусствовед и почетный гражданин Ижевска, служил с 1963 по 1966 годы.- 3,5 года в стройбате. В это время в мире была напряженная остановка - Кубинский кризис, убийство Кеннеди. Проводилось много политработы с солдатами. Перед лицом американской угрозы все мы понимали, что должны служить для защиты Родины, - рассказывает он. - Руководство страны сосредоточилось на ракетостроении и строительстве ракетных шахт. Поэтому шахт строили много и в быстром темпе. Строительством занимались стройотряды, где проходил службу и я. Служба была очень тяжелая.У меня до сих пор остались шрамы на руках от мозолей и нарывов. Даже не знаю, как у меня хватило сил, но я выдержал все. А многие не смогли. В первую же зиму было много самоубийств. Стройбат, армия - это такая прививка трудолюбия.БЫЛ ВОЕННЫМ ВРАЧОМПоделился своей историей и министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак. В 1985 году он перевелся из гражданского медицинского вуза на военный медицинский факультет, который закончил в 1987 году. С 87 по 97 год он служил врачом в военно-воздушных войсках, занимая в основном руководящие должности - начальник медпункта, начальник медслужбы, командир эвакуационной роты, начальник медицинского отделения хирургического отделения аэромобильного госпиталя.- Самые запоминающиеся страницы моей службы – это конечно Закавказье, 1988-1892 годы, - рассказывает он. - Начался армяно-азербайджанский конфликт. Я оказался в местах службы, где наши подразделения очень активно участили и привлекались для наведения общественного порядка в республиках Закавказья, поэтому я побывал везде: и в азербайджанских населенных пунктах, и в Нагорном Карабахе, и в Армении, и в Тбилиси.Особенно ему запомнился момент, когда пришлось стоять на территории Нагорного Карабаха в горной части.- Батальон выполнял задачу. Чтобы перекрыть те тропы, по которым шли боевики с боеприпасами. Я как врач обеспечивал подразделение, оказывая медицинскую помощь солдатам по необходимости, - вспоминает он. - В первую же ночь как мы встали на этой горе. С утра пошли боевики, сработали сигнальные ракеты. Это было мое боевое крещение, началась активная перестрелка – до этого у меня такого опыта не было, все стрельбы были учебными. Я оказался буквально под шквалом этого огня. Потом когда все рассеялось, мы увидели двух коней – боевики по горам передвигались с лошадьми. Один конь был убит, и под ним как раз обнаружились вещественные доказательства того, что это шли боевики – он упал собой придавил тюки с боеприпасами, с остальных лошадей тюки были сняты, и оставшиеся боевики ушли в леса пешими. Две лошади у нас так и остались трофейными, а коня, которого застрелили, пришлось съесть. Мы там два дня стояли без провизии, потому что нам никак не могли пережать питание. Воду из ручья пили. И тогда же один боец решил проехаться на лошади, но упал и оборвал себе ухо – и мне пришлось прямо там в горах ему ухо зашивать. Зажило, даже не пришлось его в центр передавать.Но бывали и трагические случаи.- Один раз на прыжках у нас сразу восемь человек погибло. Произошла неожиданная смена погоды, налетел шквалистый ветер, и 2 экипажа, которых выпустили с самолета, попали под этот шторм. Один экипаж просто стерло. А второй экипаж: четверо десантников погибли, а четверых подняло в воздух, унесло в горы, и они там спокойно между хребтов сели живыми, - рассказывает он.ОХРАНЯЛИ КИТАЙСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКАМинистр культуры Удмуртии Владимир Соловьев служил после института, в 84-86 годах.- Я служил в пограничных войсках, поэтому для меня есть два крупных праздника – День пограничника и День защитника Отечества, - рассказывает он. Его служба проходила в Забайкальском пограничном округе, станция Даурия. - Очень много было парней из Удмуртии, можно сказать, у нас там образовалось некое землячество. Кстати, наш земляк, лауреат государственной премии, автор герба и флага Юрий Лобанов служил со мной в одном пограничном отряде, был в нашем отряде художником.Одно из самых ярких воспоминаний у Владимира Соловьева осталось от того, как они охраняли перебежчика с китайской стороны.- Ночью нас по сигналу «В ружье!» подняли, на плацу часа на полтора, потом дали команду отбой. Все солдаты пошли спать, а наш комендантский взвод пригласили - начальнику штаба поставили задачу, что сейчас привезут задержанного, нас 9 человек было. 2 часа охрана – 2 час сон, по этому режиму где-то 5 дней охраняли этого перебежчика, - рассказывает он. - Это был уникальный случай, потому что на китайской стороне у нас была тройная система охраны, и он как-то смог преодолеть две, только на третьей зацепил сигнализацию и перекрыли участок границы, но он уже проскочил этот участок. Поэтому мы 2 часа стояли на плацу, не зная, что там дальше – потом он пришел на заставу и сдался. Приезжала большая комиссия, разбиралась, как так можно – а он маленький , щупленький такой был. Смог в отличие от многих здоровых парней проскочить эту систему. Много допрашивающих было – это событие в жизни любого пограничного отряда, и после 5-6 дней его вернули в Китай, он ужасно был расстроен, по его словам он хотел жить в Советском Союзе. А в Китае за нарушение границы с любой страной была высшая мера наказания. Он знал об этом. Грустная история. Вначале нас предупредили, что даже в туалет его выводить под прицелом – до этого был задержанный, который в совершенстве владел кунг-фу. Но после двух дней мы увидели, что он по-доброму настроен к нам, даже запомнил все наши имена.Это всего одна история, а в целом я об армии вспоминаю только добрыми словами, помою что это школа, это закалка, фундамент на котором выстраивается все. Анализируя свою жизнь, я понимаю, что очень много для меня значила армейская школа – это исполнительная дисциплина, отношение к слову и к делу.ПРИЕМЫ С НАСТОЯЩИМ НОЖОМ- У меня не так много воспоминаний, - признается министр спорта Удмуртии Александр Варшавский. - Я не на 100% был включен в армейскую жизнь, потому что меня периодически отпускали на сборы и соревнования.Однако и ему есть, чем поделиться.- Эта история произошла летом. Кажется, тогда был День РВСН (Ракетные войска стратегического назначения). Когда был курс молодого бойца, попросили помочь подготовить показательное выступление. Я набрал ребят и показал им какие-то приемы. Насколько было возможно, мы что-то отработали. Конечно, не получалось качественно это делать на репетиции, потому что не было нормального спортзала, специальных условий. Тренировались мы прямо в роте, что-то на «взлетке» отрабатывали. Было буквально две-три тренировки. Потом я уехал на сборы и, честно, у меня в голове даже не было, что они даже ни разу не отработав, пойдут выступать. И пойдут показывать приемы с настоящим ножом. Это штык-нож автомата Калашникова. Тяжелое оружие, боевое. Во время выступления, один солдат выбил у другого нож, и третьему он воткнулся в бедро. Никому ничего не отрезало. Космический завтрак. Молодых солдат учат дисциплине быстро принимать пищу. Когда ты берешь завтрак и сразу идешь его отдавать. Задача: практически сразу его съесть. Это такое воспитательное упражнение, чтобы показать, что условия бывают разные. У всех получалось, кушать-то хочется.