Погода в Ижевске на неделю: -17°С и снег

Погода на этой неделе изменится Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Впереди еще один нерабочий день, а мы уже готовим прогноз погоды на эту неделю. Наконец-то морозы сменятся теплые снежные деньки.

Вторник, 23 февраля. Ночью пройдет небольшой снег, а в сам праздник будет ясно и холодно. Днем температура будет держатся в пределах -26…-22°С. Скорость северо-восточного ветра составит 6,6 м/с.

Среда, 24 февраля. Первый рабочий день не отличится: будет ясно, и подморозит до -23°С. Ветер немного утихнет. Он подует с севера со скоростью 4,2 м/с. Ночью температура может достигнуть отметки -30°С.

Четверг, 25 февраля. Утром еще будет ясно, но к обеду небо затянется тучами, и пойдет снег. Столбик термометра укажет на -17°С. Синоптики обещают южный ветер со скоростью 4 м/с.

Пятница, 26 февраля. Весь день будет идти снег. С ночных -17°C температура поднимется до -12…-10°С. Южный ветер подует со скоростью 4,8 м/с.

Суббота, 27 февраля. Погода в первый нерабочий день мало отличится от пятницы. Весь день будет идти небольшой снег, но станет теплее. Днем температура достигнет -3°С. Ветер будет дуть преимущественно с запада со скоростью 3,4 м/с.

Воскресенье, 28 февраля. Температура в этот день снова начнет опускаться. К обеду термометр укажет на -7°С, а ближе к ночи – на -14°С. Снег идти не перестанет, а северо-запада будет дуть ветер со скоростью 1,3 м/с.

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