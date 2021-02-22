Пострадавшие дети, авария с пятью автомобилями и сбитый лось: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Рассказываем о самых страшных авариях в Удмуртии за прошлую неделю Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Каждую неделю мы рассказываем о самых страшных авариях, которые произошли на дорогах Удмуртии. За последние семь дней произошло несколько ДТП с пешеходами, в том числе с детьми.

СБИЛ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В понедельник, 15 февраля, семилетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу со светофором. Водитель не успел среагировать. Так ребенок получил травмы.

ЛОСЬ ВЫБЕЖАЛ

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

12 февраля в Алнашском районе водитель сбил лося. Животное выбежало на дорогу. Сейчас о его судьбе ничего неизвестно. Водитель же получил травмы.

НЕ ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 16 февраля в Ижевске 28-летняя водитель «Киа Рио» поворачивала налево на нерегулируемом перекрестке. Она не уступила дорогу встречному автомобилю «Лексус», которым управляла 33-летняя женщина. Так, машины столкнулись.

УСТРОИЛ АВАРИЮ И СКРЫЛСЯ

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Вечером 17 февраля в Ижевске произошло массовое ДТП с участием пяти машин. 50-летний мужчина без прав спровоцировал столкновение с четырьмя машинами и скрылся. В аварии пострадала 37-летняя женщина. Мужчину задержали.

ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

18 февраля на трассе «Ижевск-Воткинск» столкнулись две иномарки. Водитель первой решил обогнать машину перед ним и выехал на встречную полосу. В это время там проезжал другой автомобиль. В результате аварии погибла пассажир «лихача».

ТРИ МАШИНЫ РАЗОМ

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В тот же день в Ижевске столкнулись три машины: две легковушки и микроавтобус. По предварительным данным 54-летний водитель автомобиля «Опель Антара» не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в машину «Рено» и микроавтобус «Форд Транзит». Пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель «Опеля».

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