Пострадавшие дети, авария с пятью автомобилями и сбитый лось: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Рассказываем о самых страшных авариях в Удмуртии за прошлую неделю Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Каждую неделю мы рассказываем о самых страшных авариях, которые произошли на дорогах Удмуртии. За последние семь дней произошло несколько ДТП с пешеходами, в том числе с детьми.
СБИЛ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В понедельник, 15 февраля, семилетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу со светофором. Водитель не успел среагировать. Так ребенок получил травмы.
ЛОСЬ ВЫБЕЖАЛ
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
12 февраля в Алнашском районе водитель сбил лося. Животное выбежало на дорогу. Сейчас о его судьбе ничего неизвестно. Водитель же получил травмы.
НЕ ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Утром 16 февраля в Ижевске 28-летняя водитель «Киа Рио» поворачивала налево на нерегулируемом перекрестке. Она не уступила дорогу встречному автомобилю «Лексус», которым управляла 33-летняя женщина. Так, машины столкнулись.
УСТРОИЛ АВАРИЮ И СКРЫЛСЯ
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Вечером 17 февраля в Ижевске произошло массовое ДТП с участием пяти машин. 50-летний мужчина без прав спровоцировал столкновение с четырьмя машинами и скрылся. В аварии пострадала 37-летняя женщина. Мужчину задержали.
ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
18 февраля на трассе «Ижевск-Воткинск» столкнулись две иномарки. Водитель первой решил обогнать машину перед ним и выехал на встречную полосу. В это время там проезжал другой автомобиль. В результате аварии погибла пассажир «лихача».
ТРИ МАШИНЫ РАЗОМ
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В тот же день в Ижевске столкнулись три машины: две легковушки и микроавтобус. По предварительным данным 54-летний водитель автомобиля «Опель Антара» не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в машину «Рено» и микроавтобус «Форд Транзит». Пострадали три пассажира микроавтобуса и водитель «Опеля».
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