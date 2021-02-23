Сегодня, 23 февраля, выявили 95 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии. Среди заболевших заболевших 7 детей и 33 человека старше 65 лет. 94 человека выздоровели, их выписали.Всего на 23 февраля в Удмуртии зарегистрировано 27 852 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 24 471 человек выздоровели. 359 летальных случаев. Исследований на коронавирусную инфекцию в Удмуртии всего провели 870 239 исследований, из них за последние сутки — 1 435.Статистика по городам и районам:Ижевск - 13 401Воткинск - 1 230Глазов - 1 405Можга - 1 161Сарапул - 1013Завьяловский район - 1 613Алнашский район - 586Балезинский район - 430Вавожский район - 268Воткинский район - 320Глазовский район - 231Граховский район - 182Дебесский район - 225Игринский район - 545Камбарский район - 228Каракулинский район - 206Кезский район - 282Кизнерский район - 313Киясовский район - 194Красногорский район - 299Малопургинский район - 416Можгинский район - 278Сарапульский район - 302Селтинский район - 257Сюмсинский район - 206Увинский район - 712Шарканский район - 426Юкаменский район - 233Якшур-Бодьинский район - 388Ярский район - 232