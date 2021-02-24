Экоквартал «Кислород» взял под свое крыло дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков

Ключи от долгожданной квартиры Фото: Амир Закиров

Со 2 февраля собственники квартир первого дома экоквартала «Кислород» начали принимать квартиры. Среди новоселов — семьи обманутых дольщиков, которые ждали счастливого события долгие годы. Реализовать мечту удалось, благодаря программе по защите прав обманутых дольщиков и ГК «Рентек».

ПОКА ЖДАЛИ КВАРТИРУ — ДОЧКА ВЫРОСЛА

Семья Панаскиных ждала свое жилье долгих пятнадцать лет. Они хотели приобрести трехкомнатную квартиру в доме, за строительство которого отвечало ОАО «Химстрой» совместно с ЗАО «Экспресс». Для этого пришлось продать свое жилье и переехать к родителям. Но дом так и не был построен, Панаскины остались без жилья. Отстаивать права пришлось долго — обращались в разные инстанции, ходили на митинги, в суды. Все старания оказались не напрасными. Три года назад Панаскины попали в программу защиты обманутых дольщиков. Им предложили выбрать застройщика, из тех кто принял участие в программе. Выбор пал на ГК «Рентек». И вот, спустя некоторое время семья наконец-то заезжает в свою новую трехкомнатную квартиру!

Ждали квартиру 15 лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

— Даже не верится, что это произошло! Когда мы вложили деньги в не построенную квартиру, нашей дочери было 3 года, а сейчас ей 18, — делится ижевчанка Наталья Панаскина. — Чего мы только не прошли за это время — митинги, суды. Когда три года назад попали в программу обманутых дольщиков, мы уже почти потеряли надежду. Не верилось, что квартиру нам все таки построят.

По словам новосельцев, общаться с застройщиком ГК «Рентек» было очень комфортно — все вопросы решались быстро и доброжелательно. А самое главное — дом был построен в срок!

— Сказать, что мы счастливы — это ничего не сказать! Наконец-то у нас появилось свое жилье в новом, красивом доме. Место замечательное — дом окружает сосновый лес, слышно пение птиц, — радуется Алексей Панаскин.

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ ДЕЙСТВУЕТ!

Благодаря программе по защите прав обманутых дольщиков, в реализации которой приняла участие ГК «Рентек», квартиры в новом ЖК «Кислород» получили 48 семей, включая семью Панаскиных.

Ключи от квартиры Панаскины получили из рук замминистра строительства Ольги Дубовцевой и гендиректора ГК «Рентек» Ольги Медведевой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

— В 2014 году в Удмуртии начал действовать закон о Закон о защите прав обманутых дольщиков. Он предусматривает, что мы предоставляем застройщику земельные участки, а он в свою очередь восстанавливает права дольщиков. Эта мера получила свое развитие. И сегодня сдается такой масштабный объект, где 48 человек, которые были обмануты недобросовестными застройщиками, получили свои квартиры, — отметила замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева, — Всего же за период действия программы квартиры получил 151 обманутый дольщик.

В реестре обманутых дольщиков Удмуртии остается еще 180 человек.

Власти Удмуртии рассчитывают в 2021 году решить проблемы всех обманутых дольщиков региона. Часть домов достроят за счет выделения земель застройщикам, часть — за счет бюджета региона.

УЮТНЫЙ КВАРТАЛ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Сейчас сдается первый дом ЖК «Кислород» на 302 квартиры. Летом 2021 года на очереди — второй. Также уже началось строительство третьего дома, а всего квартал будет состоять из 5 домов с современной архитектурой и прекрасным благоустройством дворовой территории.

Застройщик тщательно продумал инфраструктуру комплекса. Жилой квартал «Кислород» соединен с микрорайоном «Столичный» новой дорогой.

Как сообщила о планах по благоустройству генеральный директор ГК «Рентек» Ольга Медведева, вдоль дороги летом планируется выполнить пешеходный бульвар.

Просторная парковка на 545 мест расположена по периметру Фото: Амир Закиров

— Двор постепенно наполняется жизнью, уже поставлены малые архитектурные формы для первого дома, летом закончат все работы по благоустройству двора для первых двух домов, включая озеленение. Уже сейчас на территории двора первого дома появились детские аттракционы, лежаки, гамаки и даже тарзанка! А летом к ним добавятся прогулочные и беговые дорожки, спортивная площадка, а также специальная площадка для проведения дворовых мероприятий.

Двор жилого квартала закрыт от посторонних и оснащен системой видеонаблюдения. Здесь не будет машин — паркинг на 545 мест разместится снаружи, по периметру комплекса. Родители смогут гулять с детьми, не переживая за их безопасность, а водители — не думать о поиске места для парковки.

Продажи в новом 3-ем доме жилого квартала «Кислород» стартуют уже в апреле этого года.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТЕК ЗАЛЕСНЫЙ». Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/27558

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