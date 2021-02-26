Ларисе из Ижевска 51 год. Со своим мужем Лораном она познакомилась на сайте знакомств около 5 лет назад. О том, как уехать в незнакомую страну, не зная ни слова по-французски, о реакции детей на влюбленность мамы и о чуде, которое произошло во Франции – в новом выпуске проекта «Замуж за рубеж».Купил билет до ПарижаВ 46 лет Лариса поняла, что осталась одна. Ее дети выросли и создали свои семьи.– У меня был выбор: жить их жизнью или все-таки своей. Но мне всегда не нравились женщины, которые говорили, что всю жизнь и молодость отдали детям, а в итоге остались одни. Поэтому мой выбор был очевидным – я решила посвятить все время себе!Она зарегистрировалась на сайте знакомств. А чтобы расширить спектр поиска – на международном сайте. Ларисе нужен был человек, с которым она проживет оставшиеся 50 лет.– Мое сердце было открыто. Я понимала, что мужчина, которого я встречу, ищет не кучу проблем, которые он должен решить, а тепло, принятие и поддержку. Еще я понимала, что это лотерея. И мне повезло. Надеюсь, что мой муж тоже так думает, – улыбается Лариса.Так она и познакомилась с Лораном. Он оказался французом, жил и работал во Франции, в небольшом городке Мерлимонт. После непродолжительной – в течение месяца – переписки и общения в скайпе через переводчик он пригласил Ларису к себе в гости, купив ей билеты до Парижа.Дети подшучивали над мамойИжевчанка рассказала о приглашении и своем решении поехать к Лорану своим детям – сыну и дочке.– Их реакция не была отрицательной или осуждающей, они не смотрели на мое решение в розовых очках. Они подшучивали, говорили, что возможно этот мужчина пригласил несколько женщин, и лишь я согласилась. Для них это было несколько авантюрно – ехать в чужую страну на первое свидание.Сама же Лариса восприняла эту поездку с воодушевлением: знакомилась с Францией по интернету, мечтала. Но…– Я была радостна и безмятежна до определенного момента. За 4 дня до вылета здравый смысл восторжествовал. Я поняла, что безумно боюсь. Меня тошнило от страха, я не хотела вставать с кровати. Кажется, это называется панической атакой. Я никогда не была во Франции! Я не знаю французский! Да, мужчина, который меня пригласил, очень милый, но я же смотрела фильмы, я знаю, что это может быть ловушкой! – вспоминает женщина.Она позвонила своей близкой подруге, рассказала, что боится, поэтому никуда не поедет. Но та посоветовала ей все-таки поехать, аргументируя тем, что Лариса – честная женщина и не станет обманывать человека. Еще одна подруга посоветовала взять с собой банковскую карту, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств остановиться в отеле. Только тогда наша героиня взяла себя в руки и полетела.Попросил подождать и ушел…В самолете Лариса познакомилась с жительницей Санкт-Петербурга, которая за 3 часа полета решила научить ее французскому языку. Ижевчанка старательно запоминала слова. Самолет приземлился. Паспортный контроль. И вот Лариса, наконец, увидела своего Лорана.– Наши глаза встретились. Я напрочь забыла ту пару фраз, которые твердила в самолете. Лоран поцеловал меня, мы пошли к машине – нужно было добраться до Мерлимонта. Зайдя на многоэтажную парковку, он робко попросил меня подождать и ушел...Лариса растерялась.– Вот я в Париже, с рюкзачком за спиной, без знания французского, но с банковской картой в кармане, вдруг поняла, что я ему, кажется, не понравилась. Я подумала, что подожду еще 15 минут и пойду искать отель.Но через 5 минут к ней подъехала черная машина. Лоран вышел с букетом цветов! Они сели в машину, где уже были приготовлены сыр, печенье, напитки... Но от стресса, переутомления от долгой дороги Ларисе стало плохо.– Краем глаза я наблюдала за Лораном. Он был доволен, ведь он все сделал идеально. В салоне играла музыка, мы неслись со скоростью 130 км в час. Все было прекрасно. А я не знала, как же ему сказать, что у меня все болит: на русском не поймет, на французском я не могу.От мыслей и переживаний Лариса уснула, а когда проснулась – о чудо! – у нее ничего не болело. Дома у Лорана был приготовлен шикарный обед, шампанское. Оба стеснялись друг друга, присматривались. И чтобы как-то разрядить ситуацию, Лоран пригласил ижевчанку… на дискотеку! Но в клубах было немноголюдно, поэтому пара пошла в караоке.– В жизни не пела – ведь у меня нет ни слуха, ни голоса. В зале нас окружили 10 женщин, стали целовать нас, без конца повторяли: «Лоран! Лоран!». Остального я не понимала. Я поняла, что мой мужчина очень популярен в караоке. Было весело, женщины пели и танцевали, недалеко сидели еще несколько мужчин. Я наслаждалась ситуацией. Представляла, что я в России с друзьями.Предложение на кораблеЛоран, как говорит Лариса, оказался удивительным.– Он показывал и открывал мне Францию во всем ее великолепии. На следующий день после приезда мы уехали в Нормандию в Мон-Сен-Мишель. На два дня он взял отель в центре Парижа. Мы гуляли по Монмартру, катались на кораблике по Сене, повесили замочек на мосту влюбленных и написали о нас в соборе Сакре Кер. Все было волшебно. Я была влюблена в Лорана, я была очарована Францией…Это было в мае 2016 года. А июле Лоран прилетел в Ижевск. Он был очарован семьей Ларисы и ее друзьями, пригласил всех во Францию.– Поверьте, первые два года гости из России были очень часто в нашем доме. Поэтому и адаптация у меня прошла мягче.В сентябре этого же года женщина вновь прилетела во Францию. И влюбленный француз сделал ей предложение. Он снял номер в отеле рядом с Эйфелевой башней, пригласил ее на ужин в ресторан на корабле, который плыл по Сене.– Вокруг все сверкало от огней, и играла романтичная музыка. Лоран спросил, стану ли я его женой, и подарил кольцо. Это было настолько волшебно, трогательно, как в сказке. Думала ли я? Сомневалась ли я? Нет! Я просто была счастлива. Сейчас, оглядываясь назад, я не понимаю, на каком же языке мы разговаривали? Я только знаю, что мы понимали друг друга.Но со свадьбой они решили подождать. Лариса вернулась в Ижевск, помогала своей дочке с родившимся внуком – та училась на дневном факультете.– Сейчас вспоминаю с особенно теплым чувством это время. Мы встречались каждые три месяца с Лораном. Я узнавала его больше и открывала для себя Францию. А в Ижевске я была стопроцентной бабушкой.Через год они отмечали сразу две свадьбы. Одну во Франции – пара расписались в мэрии Мерлимонта. А вторую – в столице Удмуртии, вместе с друзьями и родными Ларисы.Сейчас они вместе с Лораном большую часть времени живут во Франции. Лариса много рисует, изучает французский язык, ведет свой блог в интернете. А еще она часто приезжает к своим детям, внукам и друзьям в Ижевск.Называл «моя капуста»Лариса уверена, что все люди отличаются и у каждого из народов есть и веселые, и жадные, и расточительные, и романтичные люди.– Но вот в чем я увидела разницу. У нас в России не принято выражать свои эмоции. Русский мужской эталон, герой в сказках, фильмах – это немногословный, но глубоко чувствующий человек, который не разбрасывается словами. Он говорит «люблю» только два раза в жизни: перед свадьбой и у могилы. У нас как-то не принято часто повторять о своих чувствах. А во Франции мужчина романтичен, красноречив. В паре люди обращаются друг к другу: моя любовь, мой дорогой, моя принцесса. Перечень ласковых слов очень большой. И для нас, русских, не очень понятный. Например, mon chou («моя капуста») или ma puсе («моя блошка»). Могу сказать, что здесь, во Франции, я вижу намного больше пар, держащихся за руки, глядящих влюбленными глазами, и мне это безусловно нравится.Но в тоже время Лариса рассказывает, что и неприятности в такой очаровательной стране, как Франция, тоже случаются.– Если встает вопрос выбора, то здесь всегда выберут француза. В первую очередь это касается работы. Но, как оказалось, и в больнице тоже. Например, я прождала своего приема к доктору ровно 1,5 часа. Хотя записывалась за несколько месяцев вперед. Меня приняли только после того, как я спросила, почему приняли следующих за мной пациентов, а меня оставили ждать в коридоре? Дело в том, что в 18:00 наступал комендантский час, и больница закрывалась. Пациентов собралось много. Нужно успеть принять большую часть людей. Я – единственная иностранка. Приглашали всех, кроме меня!Случилось чудо!Но эта история не была бы рассказана не полностью, если бы мы упустили одну важную деталь. На момент знакомства с Лораном Лариса почти не слышала. В 37 лет ей поставили диагноз «отосклероз» на оба уха. В 44 года сказали, что операция не поможет, что впереди ее ждет полная глухота и посоветовали изучать язык жестов.– Когда Лоран пригласил меня приехать к нему, я сказала, что с удовольствием, но я плохо слышу, что у меня слуховой аппарат. Не знаю, понял ли Лоран, о чем я говорю или не воспринял это серьезно, но он ответил, что это не важно, что мы сделаем во Франции операцию. Я улыбнулась. Я знала свой диагноз, но решила, что будет лучше, если он все увидит сам.Лорана глухота Ларисы вообще не смутила. К тому же в ее душе теплилась надежда. Перед отъездом она решила еще раз сходить в больницу. Молодой сурдолог неожиданно заявил, что наука не стоит на месте, и настоял на повторном обследовании в республиканской клинике.– И что вы думаете? За 3 года со мной произошли кардинальные перемены. Сейчас мне 51 год, и я слышу обоими ушами! Мы сделали 2 операции во Франции! Спасибо моему Лорану!