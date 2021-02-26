«Ростелеком» выступил техническим партнером XIX выездного киберфестиваля «Голос улиц», который пройдет с 26 по 28 февраля в ижевском лагере «Лесная страна». Оператор подключил на площадках мероприятия интернет на скорости 400 Мбит/с,который позволит организаторам вести прямую трансляцию в социальных сетях и на видеостриминговом сервисе Twitch (Твич).Киберспортсмены из Удмуртии сразятся с игроками из Москвы в юношеском«Кубке Вызова»в трех дисциплинах: Dota 2 (Дота 2), HearthStone (ХартСтоун) и Counter-Strike: GlobalOffensive (Контр Страйк: Глобал Оффенсив).— В Удмуртии киберспорт развивается динамично: наши спортсмены играют на хорошем уровне и занимают призовые места на крупных межрегиональных турнирах. «Ростелеком» – традиционный партнер всех наших мероприятий. Оператор обеспечивает участников надежным скоростным интернетом, даже если фестивали проходят за чертой города, где нет стабильного доступа в сеть, — прокомментировал Михаил Маргасов, председатель Федерации компьютерного спорта Удмуртии.— Мы стараемся поддерживать все киберспортивные турниры, которые регулярно проходят в Удмуртии. Скоростной интернет от «Ростелекома» позволяет спортсменам тренироваться и улучшать показатели игры, а болельщикам – наслаждаться зрелищной трансляцией в высоком качестве. Уверен, что состязание команд Ижевск – Москва соберет тысячи зрителей, — дополнил Сергей Тульчинский, директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».Организатор фестиваля – Федерация киберспорта УдмуртииИнформация от партнера16+