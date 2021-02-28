Из -21°С в -2°С : Ижевск ожидает кратковременное похолодание и резкое потепление

После похолодания ожидается потепление и небольшой снег фото: архив "КП"
С начало новой недели, циклон, подаривший жителям Удмуртии долгожданную передышку от морозов и принесший снегопады, отсупит на один день.
В первый день весны температура воздуха кратковременно понизится, ночью составит -21..°С, днем -10..-15°С. Существенных осадков в этот день не ожидается.
2 марта к территории Удмуртии подойдет очередной циклон. Он принесет умеренно снежную погоду, температура воздуха начнет повышаться. По прогнозу Яндекс.Погода столбик термометра опустится до -6…-8°С.
С середины недели воздух начнет прогреваться до -2…-4°С в дневные часы, ночью - до -8°С. Ветер будет дуть с умеренной силой.
На протяжении всей недели ожидается небольшой снег.
К концу недели возможно небольшое похолодание.
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