Тюльпаны, музыка и кольцо с сапфиром: известные ижевчанки рассказали о самых запоминающихся подарках к 8 марта

«Комсомолка собрала воспоминания и мечты к Международному женскому дню Фото: Архив КП

Накануне Международного женского дня «Комсомолка» спросила у известных ижевчанок, какие воспоминания о 8 марта им особенно дороги и какие подарки запомнились больше всего.

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ И ТЮЛЬПАНЫ

В семье министра образования и науки Удмуртии Светланы Болотниковой есть традиция собираться каждое 8 марта на семейный обед с родителями.

— Это немножко смешно, но папа по традиции каждое 8 марта дарит мне лотерейный билет. Ему уже 81 год, и ни один лотерейный билет больше чем на рубль ничего не выигрывал. Но он продолжает их дарить и надеется, что выиграем квартиру, — улыбается Светлана Михайловна.

Есть свои традиции и на работе. С тех пор, как Светлана Болотникова стала руководителем колледжа, а затем министерства, этот день стал особенным.

Фото: пресс-служба Минобразования Удмуртии

— 8 марта — это для меня еще и коллектив, — объясняет она. — Чем-то порадовать, поздравить, поддержать женщин в коллективе. Рабочий день накануне 8 марта для меня особенный — большой сложный рабочий день.

В подарок министр образования Удмуртии чаще всего получает билеты на концерты и спектакли, а также палантины, платки и шарфы, которых у Светланы Михайловны уже собралась настоящая коллекция – на любой случай, настроение и сезон. А еще сын каждый год обязательно дарит ей огромный букет ярких тюльпанов.

Поделилась Светлана Болотникова и заветной мечтой: побывать в тех метсах земного шара, где еще не бывала.

— Я была во многих точках мира, — рассказывает министр. — Очень хочется куда-то в экзотические страны, например, в Австралию, хочется посмотреть на кенгуру и других животных. Мадагаскар, Мальдивы – там я еще тоже не была. Посмотреть миграцию китов в Доминикане.

КОНЦЕРТ В ПОДАРОК

Самый дорогой для певицы праздник, это, конечно же, концерт, считает народная артистка Удмуртии Надежда Уткина.

Надежда Уткина на одном из своих концертов Фото: предоставлено героиней материала

— Поскольку я сейчас посол культуры, мне сейчас на память пришел мой первый концерт в Швейцарии, который я как посланник удмуртской культуры провела в Женеве, где сейчас полжизни провожу, — рассказывает она. — Это было в 2015 году. И мы в постоянном представительстве Российской Федерации при отделении ООН и других международных организаций в Женеве провели со своим хором «Споем вместе!» концерт к 8 марта.

В этот день со сцены диппредставительства впервые прозвучала удмуртская песня! Артистку буквально засыпали цветами, был букет даже от супруги российского посла в Женеве Елены Макеевой-Бородавкиной.

— Был подъем, красивые цветы, гитара, была замечательная публика. Конечно, публика в Женеве более сдержанная, — продолжает с воодушевлением вспоминать надежда Уткина. — Это была русскоязычная диаспора, живущая в Женеве. Но по глазам и по аплодисментам, тут даже все равно они свои, они родные. Они хлопали, они очень тонко реагируют на романсы, они очень тонко реагируют на нежность, любовь, правду.

Но, пожалуй, самым дорогим сердцу стал подарок от внука Артема, который в прошлом году нарисовал портрет бабушки – исполнительница говорит, что получилось очень похоже.

«Портрет бабушки» Фото: предоставлено героиней материала

КОМПЛИМЕНТЫ И КОЛЬЦО

А Валентина Пудова, народная артистка Удмуртии и заслуженная артистка России, любит 8 марта точно так же, как любой день в своей жизни.

— Я люблю не только 8 марта, я люблю каждый свой день, — рассказывает артистка. — Кто-то просыпается и говорит: «Вот, солнца нет, так и настроения нет». А для главное, если в душе солнце, то и на улице будет солнце!

А самый запоминающийся подарок был тот, что исполнительница загадала сама.

—Я всегда любила золотые кольца. А тут вдруг я почему-то захотела колечко с камушками, с сапфиром. И мне подарили кольцо с бриллиантами и сапфиром. Это было вау! Оказывается, Вселенная слышит! До сих пор ношу! – делится Валентина Пудова.

Фото: Дмитрий Селезнев

Ну и конечно же любая женщина любит комплименты. Самым приятным и неожиданным для Валентины Пудовой стал такой: «Какие у вас бездонные зеленые колдовские глаза!».

ПОДАРОК ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Для ижевской исполнительницы и композитора Розы Файзельовой, которая недавно выступила в финале всероссийского кейс-фестиваля NEW/OPEN (Нью Опен), 8 марта приобрело особый смысл после замужества.

— Это день рождения абики, бабушки моего мужа и, наверное, самое яркое воспоминание – это когда мы отмечали девяносто лет, собрались всей семьей за одним столом, - говорит она. — Вот это самое яркое, потому что я ее очень уважаю. И ее возраст, и то, как абика наша держится в этом возрасте.

Фото: предоставлено героиней материала

Но, конечно же, необычный подарки в жизни Розы Файзельовой тоже были. Когда она увлеклась созданием мебели из палет — деревянных поддонов для хлеба, родные, решив поддержать ее творчество, подарили девушке на 8 марта краскопульт и шлифовальный станок.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.