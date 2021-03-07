Погода в Ижевске: в середине недели похолодает

На неделе будет часто меняться направление ветра Фото: pixabay.com

На следующей неделе ожидается по большей части пасмурная и снежная погода, об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России. Тепло будет в понедельник и вторник, а также в выходные. В середине недели будет довольно морозно.

В понедельник, 8 марта, дневная температура составит около -2..-4°С. Временами ожидается небольшой снег или даже метель. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 9-14 м/с. На дорогах возможны снежные заносы. Ночью без осадков, температура воздуха снизится до -11°С, а скорость западного ветра не превысит 2 м/с .

9 марта, во вторник, снова возможен снег. На термометре до -6°С. Ветер западный, 2 м/с. Ночью резко похолодает до -19°С. Ветер сменистя на северный, его скорость составит 3 м/с.

В среду, 10 марта, выглянет солнце, температура ожидается до -15°С. Ветер севреный, 4 м/с. Ночью до -24°С и западный ветер до 3 м/с.

11 марта, в четверг, днем до -16°С. Возможен небольшой снег, погода будет почти безветренной. Ночью без осадков и до -23°С. Ветер северный, 2 м/с.

В пятницу, 12 марта, потеплеет до -11°С, ожидается переменная облачность и временами снег. Ветер северо-западный, около 2 м/с. Ночью до -18°С и без осадков; ветер западный, 2 м/с.

В субботу, 13 марта, ожидается снегопад. Температура днем около -9°С. Ветер южный, 4 м/с. Ночью до -11°С.

В воскресенье, 14 марта, по данным сервиса Яндекс, снегопад продолжится. Температура, как ночная, так и дневная, составит около -6°С.

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