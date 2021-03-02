Утром 2 марта в Ижевске повалил снег. Жители Ижевска жаловались на снежную кашу на дорогах. Многие сообщали о ДТП и пробках. Рассказываем ,как снегопады повлияли на город.Стояли в пробкахС утра в соцсетях стало появляться много сообщений о ДТП. Горожане рассказывали о дорожных авариях и сообщали друг другу, где скопились самые большие пробки.— Авангардная, напротив «Гвоздя» движется только правый ряд, — рассказал Никита в группе «ВКонтакте» «ИГГС».— ДТП, перекресток Грибоедова и Потемкина, — сообщает в той же группе Сергей.— ДТП на Набережной в сторону центра, сразу после «тёплых вод» за поворотом. Крайний правый. Машину не видно из-за сугробов, и поворота крутого будет. Аккуратно! — предупреждает горожан Лиля.Ирина рассказала нам, что потратила на дорогу до работы час вместо обычных десяти минут.— Я поехала по 30 лет Победы. Пробка началась уже в районе ИжГТУ, хотя обычно я застреваю в районе Колтомы, — говорит ижевчанка.В десять утра пробки в Ижевске оценивались в десять баллов. И это уже не час пик.Не могли зайти в транспортНо некомфортно было не только автомобилистам, но и, например, пассажирам трамвая. Наш читатель сообщил, что на улице Ленина сломался «Львенок».А Ксения рассказала, что утром было тяжело даже зайти в автобус на улице Удмуртской, потому что там колонной ехала дорожная техника.— Транспорт был: стояло в ряд несколько автобусов, троллейбусов и маршруток. Но целая колонна транспорта не могла подъехать к остановке из-за чистки снега, — рассказала нам читательница.Чистят снег2 марта в город вышла 91 единица техники, сообщает пресс-служба администрации города. Подрядчики планируют чистить пешеходные переходы, тротуары и остановки на ул. Ленина, Буммашевской, 10 лет Октября. на улицах 9-е Января, Буммашевской, Областной, Кирпичной, Гагарина, в мкрн Горка, Нагорный, Березово, Липовая роща, на улицах Татарбазара подрядчики расчищают и расширяют проезжую часть. На Пушкинской, 4-й Подлесной и Тракторной вывозят снег, а на ул. Коммунаров промывают водоотводную канаву.Сообщать о заснеженных дорогах можно по телефону 072 (с мобильного 998-072) или по телефону 78-72-78. также оставлять обращения можно на сайте администрации города в разделе «Сделаем Ижевск лучше»Что с погодой?По данным Удмуртского гидрометцентра, 3 марта сохранится снег. 4 марта пройдет небольшой снег.5 марта, по предварительным данным, на характер погоды будет влиять частный циклон. Поэтому интенсивность осадков увеличится. На дорогах ожидаются снежные заносы и накат.Более подробно о погоде на неделю мы рассказывали здесь.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ижевчанка о браке с французом: «Любовь можно встретить в любом возрасте!»В детском саду Ижевска произошло задымлениеИз -21 в -2: Ижевск ожидает кратковременное похолодание и резкое потепление