Весна – время перемен! Вот и «Комсомолка» узнала, как изменится жизнь ижевчан уже в этом месяце.ОФОРМЛЯТЬ ЗАНОВОАвтоматическое продление двух соцвыплат на детей закончилось 1 марта. Как сообщают в пресс-службе министерства соцполитики Удмуртии, чтобы снова получать пособия, нужно обратиться в МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства. А до 31 марта нужно успеть подать заявление на выплату детям до 7 лет включительно. Ее размер – пять тысяч рублей.ТОЛЬКО ПО ГОРОДУВ этом месяце маршрут автобуса №28 изменится. Теперь он будет ходить только по городу. А в поселок Первомайский можно доехать на пригородном маршруте №281. ИПОПАТ уже опубликовали расписание на своем сайте.ЧИСТЫЙ ПОДЪЕЗД КАЖДЫЙ ДЕНЬУже с 1 марта начало действовать постановление главного санитарного врача России о новых правилах СанПиН. Они касаются чистоты в многоэтажках и населенных пунктах. Например, теперь мыть полы на лестничных клетках должны ежедневно. А в общественных местах урны для мусора должны стоять не дальше ста метров друг от друга и ежедневно очищаться.НОВЫЙ ЗНАК ЗАМЕНИТ СТАРЫЙС марта на дорогах России можно увидеть новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Он заменит действующий указатель с камерой на белом или желтом фоне. Об этом говорится в постановлении правительства от 31 декабря. Его установят на в 150–300 метрах от начала снимаемого участка вне поселений и на въезде в населенные пункты. Регионы должны будут заменить эти знаки до 1 сентября.ЮНЫЕ БЕЗБИЛЕТНИКИ СМОГУТ ПРОЕХАТЬС 7 марта запретят высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, если они не оплатили проезд. Такой законопроект приняли в Госдуме.– Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью, – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.