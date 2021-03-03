Как будет выглядеть Нацбиблиотека Удмуртии после реконструкции

Страницы истории Национальной библиотеки Удмуртии Фото: Екатерина Григолия

Реконструкция Национальной библиотеки Удмуртии завершается уже в этом году. По словам министра культуры Владимира Соловьева, это событие станет главным в культурной жизни республики 2021 года.

ЧТО НОВОГО?

Закрыли «ленинку» 10 лет назад - в 2011 году. Но лишь в июле 2019 года началась ее реконструкция, на которые было выделено более 530 млн рублей. Сдача объекта запланирована уже на конец марта, а для посетителей библиотека заработает в мае 2021 года.

– Сейчас полных ходом идут отделочные работы в блоке «А» и «В», – говорит, руководитель проекта Ренат Музитов. – Мы сохранили исторический фасад здания (это блок «А»), появился барельеф с надписью: «Национальная библиотека Удмуртской Республики» и балюстрада. Все лепные изделия мы заказывали. Они сделаны из фибробетона и отлиты в специальных формах. Мы только их закрепляли

В новом шестиэтажном корпусе оборудуют читальные залы, книгохранилище примерно на 1,5 млн экземпляров и помещения для персонала.

По признанию строителей, самой большой проблемой был недостаток места. Например, при монтаже каркаса не удалось установить башенный кран – пришлось работать с автомобильными кранами, а арматуру и опалубку на верхние этажи носили вручную.

Когда строительные работы завершатся, в библиотеку привезут оборудование и самое главное –библиотечный фонд, который сейчас хранится в других учреждениях города. В первую очередь на новое «место жительства» переедет уникальная краеведческая литература.

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Главный дизайнер проекта Екатерина Григолия поделилась с «Комсомолкой» уникальными фотографиями и макетами. На них можно увидеть, как выглядели внутренние помещения библиотеки в прошлые годы, что вы них было во время ремонта и, самое интересное – как как они будут смотреться в завершенном виде.

Читальный зал

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Аванвестибюль

Аванвестибюль – «встречающий» зал, доконтрольная зона.

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Аванзал

Аванзалом – пространство перед парадным входом в главный зал.

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Парадная лестница

Раньше ее в библиотеке не было.

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Центр национальной и краеведческой литературы и библиографии

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Литературная гостиная

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

Музыкальная гостиная

Фото: Екатерина Григолия

Фото: Екатерина Григолия

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