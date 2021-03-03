Жители частного сектора Ижевска: «В морозы остались без воды из-за неработающих колонок»

Колонки отогревают паром Фото: Анастасия Захарова

Конец февраля запомнился ижевчанам сильными морозами. Рекорд по обморожениям, проблемы с автомобилями и порывы труб - последствия холодов испытали на себе многие. Особенно тяжело пришлось жителям частного сектора. Из-за неработающих колонок они остались без холодной воды.

— Прошедшие недели показали какой может быть зима. В частном секторе нашего города замерзли колонки. Для многих - это отсутствие горячей еды, чая и элементарной гигиены! — несколько дней назад в соцсетях появился скриншот переписки жительницы Ленинского района с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым.

Эти слова подтверждают прохожие в районе Татарбазара.

— У брата замерзла колонка. Я ему вчера отнесла пятилитровую бутыль. Он по всему району ходит и ищет, где набрать воды. Сейчас несу ему еду, — рассказала нам Зульфия, с которой мы познакомились на улице Московской.

— У жителей бараков нет водопровода. Здесь живет почтальонша, говорит, что каждый день ходит и ищет работающие колонки. Одна бабушка предлагает к ней заходить, но ведь не будешь постоянно к соседям заглядывать, — говорит Фанзиля-Аби. Эту тему 1 марта обсудили на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+). Прослушать подкаст можно по ссылке.

Рассказываем, как отогревают колонки в частном секторе и что делать, если с ними возникли проблемы?

Жители набирают воду неправильно

Перекресток улиц Калининградской и Тракторной. С одной стороны — бараки, с другой — колонка. Для большинства местных жителей, в чьих домах нет ни воды, ни газа, это - основной источник воды.

Решать проблему замерзающих колонок выезжают специалисты «Ижводоканала». Чтобы отогреть систему, сантехники разбирают колонку. Потом внутрь засовывают шланг с паром и отогревают застывший корпус. Примерно через 20 минут из колонки льется вода. Специалисты прогоняют ее.

Иногда выясняется, что внутри замерз штырь — образовалась трещина.Тогда сантехники его сваривают.

В колонку засовывают шланг с паром и отогревают ее Фото: Анастасия Захарова

Порой необходимо не только согреть колонку, но и починить элементы Фото: Анастасия Захарова

В Ленинском районе находится около 400 колонок. Это половина от общего количества в городе — всего их 799. На весь район работают две бригады «Ижводоканала». Работники признаются: раньше времени на отдых было больше. В этом году ремонтировать колонки приходится даже по выходным. Такое в их практике происходит впервые.

— В морозы колонки замерзают каждый день. Периодически возвращаемся на одни и те же точки, потому что люди набирают воду неправильно: не дожимают рычаг до конца, в корпусе не срабатывает эжектор и внутри остается холодная вода. Из-за этого колонка замерзает. Конечно, повлияла еще и холодная зима, — говорит Дмитрий Хохряков, начальник Ленинского участка «Ижводоканала».

После всех работ сантехники пропускают воду. На рычаг нужно давить максимально, чтобы колонка больше не замерзала Фото: Анастасия Захарова

Бригада отогревает колонку на улице Калининградской и едет на улицу Московскую. Здесь жители тоже остались без воды, но отогревать приходится уже колодец рядом с колонкой. Специалисты вместе со шлангом залезают внутрь.

За весь февраль было около ста заявок. На некоторые колонки выезжали несколько раз: они снова замерзали. За день специалисты могут отогреть около 30 объектов. Но все зависит от сложности работ. Например, 27 февраля во всем Ижевске починили 35 штук, 26 февраля — 30, 25 февраля — 46. Больше всего заявок поступает из Ленинского района.

Куда обращаться?

По любым вопросам, связанным с порывами, отсутствием воды или неработающими колонками можно обращаться в диспетчерскую «Ижводоканала» по следующим телефонам:

95-05-00

78-25-32

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