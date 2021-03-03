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Жители частного сектора Ижевска: «В морозы остались без воды из-за неработающих колонок»

За месяц было около ста вызовов по поводу замерзших колонок
Анастасия Захарова
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Колонки отогревают паром

Колонки отогревают паром

Фото: Анастасия Захарова

Конец февраля запомнился ижевчанам сильными морозами. Рекорд по обморожениям, проблемы с автомобилями и порывы труб - последствия холодов испытали на себе многие. Особенно тяжело пришлось жителям частного сектора. Из-за неработающих колонок они остались без холодной воды.

— Прошедшие недели показали какой может быть зима. В частном секторе нашего города замерзли колонки. Для многих - это отсутствие горячей еды, чая и элементарной гигиены! — несколько дней назад в соцсетях появился скриншот переписки жительницы Ленинского района с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым.

Эти слова подтверждают прохожие в районе Татарбазара.

— У брата замерзла колонка. Я ему вчера отнесла пятилитровую бутыль. Он по всему району ходит и ищет, где набрать воды. Сейчас несу ему еду, — рассказала нам Зульфия, с которой мы познакомились на улице Московской.

— У жителей бараков нет водопровода. Здесь живет почтальонша, говорит, что каждый день ходит и ищет работающие колонки. Одна бабушка предлагает к ней заходить, но ведь не будешь постоянно к соседям заглядывать, — говорит Фанзиля-Аби. Эту тему 1 марта обсудили на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+). Прослушать подкаст можно по ссылке.

Рассказываем, как отогревают колонки в частном секторе и что делать, если с ними возникли проблемы?

Жители набирают воду неправильно

Перекресток улиц Калининградской и Тракторной. С одной стороны — бараки, с другой — колонка. Для большинства местных жителей, в чьих домах нет ни воды, ни газа, это - основной источник воды.

Решать проблему замерзающих колонок выезжают специалисты «Ижводоканала». Чтобы отогреть систему, сантехники разбирают колонку. Потом внутрь засовывают шланг с паром и отогревают застывший корпус. Примерно через 20 минут из колонки льется вода. Специалисты прогоняют ее.

Иногда выясняется, что внутри замерз штырь — образовалась трещина.Тогда сантехники его сваривают.

В колонку засовывают шланг с паром и отогревают ее

В колонку засовывают шланг с паром и отогревают ее

Фото: Анастасия Захарова

Порой необходимо не только согреть колонку, но и починить элементы

Порой необходимо не только согреть колонку, но и починить элементы

Фото: Анастасия Захарова

В Ленинском районе находится около 400 колонок. Это половина от общего количества в городе — всего их 799. На весь район работают две бригады «Ижводоканала». Работники признаются: раньше времени на отдых было больше. В этом году ремонтировать колонки приходится даже по выходным. Такое в их практике происходит впервые.

— В морозы колонки замерзают каждый день. Периодически возвращаемся на одни и те же точки, потому что люди набирают воду неправильно: не дожимают рычаг до конца, в корпусе не срабатывает эжектор и внутри остается холодная вода. Из-за этого колонка замерзает. Конечно, повлияла еще и холодная зима, — говорит Дмитрий Хохряков, начальник Ленинского участка «Ижводоканала».

После всех работ сантехники пропускают воду. На рычаг нужно давить максимально, чтобы колонка больше не замерзала

После всех работ сантехники пропускают воду. На рычаг нужно давить максимально, чтобы колонка больше не замерзала

Фото: Анастасия Захарова

Бригада отогревает колонку на улице Калининградской и едет на улицу Московскую. Здесь жители тоже остались без воды, но отогревать приходится уже колодец рядом с колонкой. Специалисты вместе со шлангом залезают внутрь.

За весь февраль было около ста заявок. На некоторые колонки выезжали несколько раз: они снова замерзали. За день специалисты могут отогреть около 30 объектов. Но все зависит от сложности работ. Например, 27 февраля во всем Ижевске починили 35 штук, 26 февраля — 30, 25 февраля — 46. Больше всего заявок поступает из Ленинского района.

Куда обращаться?

По любым вопросам, связанным с порывами, отсутствием воды или неработающими колонками можно обращаться в диспетчерскую «Ижводоканала» по следующим телефонам:

95-05-00

78-25-32

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