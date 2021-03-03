Ижевчанин, похудевший на 51 кило: «Чтобы не срываться на еду, играл в видеоигры»

Александр Соловьев сбросил 51 килограмм Фото предоставлены героем публикации

С лишним весом Александр боролся с детства. С ранних лет родители приучали его есть много и вкусно, говорили, что спорт – это лишнее и буквально запрещали мальчику худеть.

Фото предоставлено героем публикации

В школе ему приходилось не сладко – одноклассники издевались над полненьким Сашей, не способным выполнить даже простые физические упражнения. Ижевчанин переживал и смущался, но сдачи дать не мог. Наконец, в 9 классе, он решил – пора худеть. И тайком от родителей записался в секцию по футболу.

– Я всегда обожал футбол. Решил записаться и наконец-то похудеть, – рассказывает Александр. – Мои родители так и не узнали, что каждый раз после школы я туда ездил. Весь учебный год я занимался футболом.

Но через год со школой нужно было расстаться: Александр поступил в училище и бросил спорт. Похудеть ему так и не удалось.

СРЫВЫ РАЗ В ДВА МЕСЯЦА

К 23 годам вес Саши достиг 120 кило. Тогда ижевчанин отравился в спортзал и сел на жесткую диету. Из его рациона пропали макароны, пельмени, пицца, роллы и картошка. Первые две недели Александр просидел на куриной грудке, овощах и каше. Активно занимался и в спортзале – жимы штанги, приседания, бег на дорожке… Вес медленно снижался. Но продержаться долго юноше не удалось.

– Мой тренер заболел, – вспоминает Александр. – Я тоже сделал перерыв – и понеслось. Вернулся к прежней еде, оставил занятия в спортзале. Тренер отболел, вышел, а я не смог. От наеданий я еще больше ушел в грусть, депрессию.

Александр пытался похудеть несколько лет, но бесполезно

За два месяца тренировок ижевчанин сбросил 5 кг. Но килограммы быстро вернулись. Через еще два месяца Александр снова попытался заниматься спортом. Но и эта попытка не удалась.

– Я допустил ошибку – слишком резко и мощно начал. Я не был готов к таким большим физическим нагрузкам и строгой диете, не понимал, что это окажется так тяжело, - говорит Саша. – Эту ошибку совершают многие – первые две недели ты бойкий, бодрый – ходишь в тренажерный зал. На третью, четвертую неделю становится трудно, но ты держишься из последних сил. И еще через две недели ты срываешься.

Несмотря на лишний вес, с девушками у Александра все было отлично – все благодаря природной наглости. В 23 он встретил свою будущую супругу Марину. Девушка была стройной и подтянутой, увлекалась спортом и даже попыталась втянуть в активную жизнь Александра. Например, предложила ему освоить сноуборд.

– Я все время ощущал взгляды со стороны. Это очень подкашивало – смущался, стеснялся своего веса, – говорит Александр. – Но рядом с Мариной мне хотелось быть лучше. А она, в отличие от моих родителей, не отговаривала меня, а поддерживала.

Супруга пыталась втянуть Александра в активную жизнь

В поисках ответов на свои вопросы Александр отправился в Интернет.

– Я изучил много диет и несколько их них попробовал – например, свекольную, уксусную и яблочную. Держался на них по две недели. Правда все, что я на них сбросил, набрал почти сразу.

В 26 лет Александр всерьез начал заниматься бизнесом, на эксперименты с диетами перестало хватать времени. Не давали результата и занятия в тренажерке.

ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

Когда Александру исполнилось 29 лет, они с женой заболели. Супругов поместили в больницу. На постной больничной еде Александр похудел до 110 кило.

– Я всегда думал, что похудение зависит от спорта, а не от питания. А в больнице я ничего не делал. Просто лежал. Но похудел на 10 кило. Правда, когда я вышел, снова начал переедать и обманывать себя: «Съем сегодня что-то вкусное, калорийное, а завтра не буду». В итоге снова набрал до 130 кг. А потом, от стресса, наел еще 6.

Тогда Александр решил – сейчас или никогда. Дал себе слово, что не отойдет от цели похудеть до 90 кило. Вернулся к тренировкам и купил кухонные весы, чтобы взвешивать все, что хочет съесть.

– Было утомительно каждый раз взвешивать продукты, находить их в таблицах, высчитывать калории. Но без этого никуда. Если ты хочешь похудеть, придется переступить через себя, свою лень. Так надобность у меня переросла в привычку.

Тогда Александр нашел книгу, из-за которой понял, что похудеть ему мешает собственный мозг.

– У нас у всех есть сахарная зависимость. Вместе с сахаром мозг получает допамин, гормон счастья. И нужно перетерпеть эту зависимость, как курильщику. Но когда ты переходишь черту, мозг забывает о желании сахара.

СРЫВЫ ЛУЧШЕ ПЛАНИРОВАТЬ

С тех пор Саша начал планомерно идти к своей цели.

– Я готовил еду сам. И распределял всю еду в контейнеры, чтобы хватило на весь день. Чтобы ничего лишнего не попало, я отказался от всего покупного. И черный список попали сахар и соль. В то время я даже фрукты не ел.

Рацион Александра состоял из постных каш: гречневая, перловая, геркулесовая крупы, булгур. Протеин ижевчанин брал из диетического белого мяса: грудки курицы и индейки, а также ел отваренный яичный белок. Овощи он также употреблял не все. Например, отказался от свеклы и моркови – в них много сахара.

С супругой они решили питаться раздельно. Девушка могла позволить себе что-нибудь сладкое или жирное, потому что занималась спортом. Иногда ей приходилось прятать вредные продукты в шкафах, чтобы не соблазнять мужа запахами. В этот раз долговременных срывов Александр сумел избежать.

– У меня были «читмилы». Это такие запланированные срывы. Но я старался не злоупотреблять. Первый такой срыв я позволил себе только после четырех месяцев диеты. Мог позволить себе пару кусочков пиццы на завтрак. Но после каждого срыва я серьезно нагружал себя физически. Это был либо активный отдых на воздухе, либо тренажерный зал. Этот запланированный срыв нужен был для того, чтобы чувствовать себя хорошо даже на диете.

Худеть Александр решил самостоятельно, без тренера

Три дня в неделю Александр занимался в спортзале, а в выходные проходил около 8 км с отягощением в 15 килограмм. Помогли домашние гантели в рюкзаке.

Но не все было так гладко.

– Я перенес много сахарных ломок за свою историю похудения. Много злился, мог легко выйти из себя. Поэтому, когда у нас с Мариной возникали споры, я говорил: «Давай перенесем этот разговор». Но я всегда старался переводить свой негатив на видеоигры[5] .

Компьютерные игры помогали Александру и перетерпеть желание поесть. После работы мужчина приходил домой, садился играть, а потом отправлялся спать, чтобы восстановить силы.

«ПЛЯЖНЫЙ ВАРИАНТ ПОКА НЕ УСТРАИВАЕТ»

Каждый месяц диет и тренировок Александр терял примерно по 4 кило. Почти за год мужчина похудел на 46 килограмм. На этом он решил не останавливаться, а сбросить красивую цифру – 50. К лету 2020-го Александр начал весить 85 килограмм.

От жира ижевчанин избавился, но нужно было наращивать мышцы.

– Если я говорю о себе в одежде, то я достиг своей цели. Мне нравится та одежда, которую я позволяю себе покупать, как она на мне сидит. А если мы говорим о пляжном варианте, я не достиг этой цели. Я буду работать над собой, пока мне не начнет нравиться отражение в зеркале.

Сейчас Александр ходит в спортзал четыре дня в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Воскресные прогулки ижевчанин оставил, только удлинил дистанцию до 15 км и снял тяжелый рюкзак. Но для красивого рельефа на теле нужен не только спорт. Мужчина питается также: овощи, каши и мясо.

– Когда я сделал -51 кг, я понял, что не хочу наедаться, – рассказывает ижевчанин. – Я продолжил питаться привычно, только с пересчетом калорий, потому что мне нужно работать на мышечную массу.

Работа над собственным телом еще не закончена

Сейчас срывы не повторяются. Александр как будто потерял вкус к еде. Теперь пища для него только как источник энергии. Не соблазняют его и запахи в гостях.

– Родители до сих пор стараются наложить мне побольше. В первое время они очень обижались, когда я отказывался. Сейчас привыкли, но все равно спрашивают иногда: «Будешь?». В гости на праздники я приношу свою еду в контейнере. Все с оливье, а я с перловкой. Я понимаю, что это нужно мне в первую очередь, а не другим.

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