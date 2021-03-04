В 2021 году ижевчан ждет снежная весна и жаркое лето

Весна придет поздно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Лето 2021 года может быть жарким. Об этом «Комсомолке» рассказал старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Удмуртского госуниверситета Дмитрий Адаховский.

– Эту зиму погоду определяло движение воздуха с севера или с юга. В летний период вторжение с юга усиливает свою мощность. Поэтому, несмотря на позднюю весну, лето прогнозируется нормальным, жарким, – отметил он, подчеркнув, что особенно жителей порадует вторая половина лета.

МЫ НАХОДИМСЯ В ЗОНЕ ТЕПЛА

А вот приход весны может затянуться.

– На погоду весной будет влиять несколько факторов: ослабление Гольфстрима, который обычно приносит тепло; вторжение воздуха с севера, которое мы особенно ощутили в феврале. Это говорит, что весна у нас будет поздняя. Но в таких случаях они быстрые: лето все равно поджимает, – говорит Дмитрий Адаховский, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования Удмуртского госуниверситета.

При этом астрономическая весна начинается 21 марта, отмечает Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского Федерального университета. По его словам, первый месяц весны будет снежным и прохладным. Температура воздуха, зависящая от циклона с Атлантики, будет меняться, исходя из того, какая часть циклона находится над Поволжьем. Например, сейчас мы находимся в зоне тепла.

Настоящая же весна начнется в апреле.

Природовед Дмитрий Адаховский отмечает, что из-за быстрой весны жителей ждет неблагоприятная ситуация с паводком. В конце апреля положение станет серьезным. Также в этом году сильно промерзла почва, и это тоже может сказаться на подтоплениях с негативной точки зрения.

ЧТО С ПОГОДОЙ?

По прогнозу Удмуртского гидрометцентра, 4 марта в республике временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит -2°…-7°С, ночью – до -14°С.

5 марта на характер погоды будет влиять циклон. Осадки усилятся, на дорогах – снежные заносы и накат. Столбик термометра днем опустится до -1°…-5°С, ночью – до -4°…-9°С.

В выходные температура воздуха опустится.