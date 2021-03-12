Ижевчане о «Клабхаус»: «Тут можно заявить о себе»

Официальная версия приложения пока работает только для Iphone Фото: Антон Обухов

В феврале 2021 года начала набирать популярность социальная сеть «Клабхаус» (Clubhouse) – к ней подключились известные бизнесмены и артисты, о площадке массово начали писать СМИ. Осваивать приложение начали и ижевчане. «Комсомолка» выяснила, кого из горожан можно найти в соцсети и собрала ответы на главные вопросы о новинке.

ЧТО ТАКОЕ «КЛАБХАУС»?

Это социальная сеть для голосового общения. В ней можно подключиться к диалогу и высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу. Пользователи общаются в «комнатах».

КАК НАЧАТЬ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Пока в соцсеть можно попасть только по приглашению – «инвайту». Они отправляются сообщением на номер телефона. На данный момент приложение работает только для Iphone (айфон) и только на английском языке. Однако разработчики обещают исправить это – они уже работают над версией для Android (андроид).

Пару недель назад «Инвайты» в «Клабхаус» продавались на сервисах обьявлений – цена на приглашения разная (от 200 до 2 000 рублей)

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

После регистрации и ввода личных данных, пользователь может подключиться к «комнатам» для общения. «Комнаты» могут быть открытыми (их вместимость до 8 тысяч человек) или закрытыми (туда можно попасть только по приглашению от создателя). Присутствующие в «комнатах» делятся на слушателей, спикеров и модераторов, управлюящих ходом беседы.

КОГО МОЖНО ПОСЛУШАТЬ?

В русскоязычном «Клабхаусе» можно найти блогера-урбаниста Илью Варламова, журналиста Леонида Парфенова, предпринимателя Олега Тинькова, блогера Анастасию Ивлееву и других. Можно пообщаться и с жителями Ижевска – например, «Клабхаусом» пользуются председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, постпред главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич, советник главы Удмуртии по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский, заместитель председателя Гордумы Ижевска Олег Гарин, гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин. Осваивают приложение бизнесмены и музыканты.

– «Клабхаус» – интересная площадка, – поделился предприниматель Алексей Кононов. – Я считаю, что это эффективный инструмент для того, чтобы делиться информацией и напрямую пообщаться с людьми, с которыми в обычной жизни сложно встретиться лично или поговорить по телефону. Пока непонятно, как это можно монетизировать, но проводить онлайн-конференции со своей целевой аудиторией – это же крутая идея. «Клабхаус» начинает нравиться мне все больше и больше.

В «Клабхаусе» можно пообщаться с известными личностями – артистами, бизнесменами, политиками Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Позитивно отзывается о приложении и музыкант Роза Файзельова. Она уверена, что в этой соцсети можно заявить о себе как об эксперте.

– Как только зарегистрировалась, я попала в интересную комнату, – вспоминает музыкант Роза Файзельова. – Там рассказывали, как развиваться музыканту в регионе. Было очень интересно и полезно.

– Я зарегистрировалась несколько недель назад. Меня пригласила знакомая, – поделилась своим мнением ижевчанка Анастасия. – Это обычная «болталка», мне кажется. Я послушала несколько комнат. Хорошо, что можно слушать спикеров в фоновом режиме, и более двух человек. Только в этом разница между Clubhouse и прямыми эфирами в других соцсетях.

О том, что «Клабхаус» ждет большое будущее говорит и ижевчанин Денис.

– Это интересная соцсеть. Похоже на подкасты в прямом эфире. Но пока это все размыто: нет каналов, куда можно подписаться, как в тех же самых подкастах, – говорит он.

Вы установили «Клабхаус» на смартфон. Что дальше?

Шаг 1: Регистрация. Регистрация не сложная, но пока приложение работает только на английском языке. Конечно, есть неофициальные программы, которые позволят перевести все на русский язык. В полях регистрации нужно ввести свое имя, фамилию, выбрать фото, людей, на которых хочешь подписаться. Кстати, «Клабхаус» просматривает список контактов и предлагает их «зафоловить». Также приложение предлагает тебе выбрать интересы, по которым будет предлагать «комнаты».

Вводим имя пользователя, добавляем фотографию и выбираем интересные аккаунты Фото: Архив КП

Шаг 2: Изучаем другие функции. Вверху приложения значки: «лупа» (поиск), «письмо в конверте» (там можно пригласить новых пользователей в приложение), «календарь» (там обозначаются запланированные «комнаты» людей, на которых вы подписаны) «колокольчик» (уведомления от людей и клубов, на которые подписался) и собственный профиль, который также можно заполнить. Туда можно ввести ссылки на Instagram (Инстаграм) и Twitter (Твиттер). Отправить сообщение в «Клабхаусе» не получится. Можно только организовать закрытую «комнату» с человек, на которого подписаны вы, и который подписан на вас.

Вверху экрана несколько значков, открывающих несколько функций Фото: Архив КП

Шаг 3: Слушаем и создаем «комнаты». После регистрации приложение выводит на домашнюю страницу. Тут в виде карточек представлены «комнаты», к которым можно присоединиться. Внизу экрана кнопка «Start a room» (Старт э рум), которая позволяет запускать собственные. Создатель «комнаты» автоматически становится модератором и может назначать новых модераторов и добавлять спикеров для совместного эфира. Модератор может включать-выключать микрофон и, в целом, следить за порядком (например, выкидывать из комнаты нарушителей).

На домашней странице можно зайти в "комнату" или создать свою Фото: Архив КП

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