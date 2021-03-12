«Всю силу раздала людям, себе ничего не оставила»: друзья и коллеги вспоминают Лиану Димитрошкину

Лиана Димитрошкина скончалась в возрасте 60 лет Фото: личный архив героев

11 марта ушла из жизни одна из самых ярких женщин Ижевска – Лиана Димитрошкина. Она скончалась в возрасте 60 лет, после тяжелой болезни, с которой боролась в последние годы. Лиану Ивановну знали, как предпринимателя, политика, психолога, автора книг, а еще как сильного, отзывчивого и жизнерадостного человека. Церемония прощания состоится в эту субботу, 13 марта в храме Казанской иконы Божией матери, панихида начнется в 11:00.

Сегодня Лиану Ивановну вспоминает огромное количество людей - в том числе ее друзья, хорошие знакомые, бывшие коллеги.

Лиана Димитрошкина боролась в последние годы с тяжелой болезнью Фото: личный архив героев

«НАУЧИЛА РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ»

В последние годы своей жизни Лиана Ивановна боролась с тяжелой болезнью и открыто рассказывала об этом на страницах в соцсетях.

– Мы очень плотно общались с Лианой в этот последний месяц ее жизни. Она уже лежала парализованная в больнице, но была в ясном сознании и могла говорить, - рассказывает Ольга Кузнецова, близкая подруга Лианы Ивановны, работавшая с ней в Корпорации «Центр». - Лиане все было интересно, она не боялась браться за новое дело, никогда не искала легких путей, постоянно чему-то училась. Человек с математическим складом ума, отличная шахматистка, она была далека от творчества. Тому, кто видел ее картины, в это трудно поверить, но это действительно так! Открытая и жизнерадостная, Лиана и меня научила радоваться жизни, не бояться проявлять свои эмоции. Она была очень сильной, боролась со своей болезнью до последнего. Терпела мучительную боль, отказывалась от сильных обезболивающих, хотела до последнего быть в ясном уме. Она хотела жить. Пусть и в инвалидном кресле. Не вышло...

Лиана Димитрошкина увлекалась живописью и рисовала на профессиональном уровне Фото: личный архив героев

«ОНА ПРОСТО ПРИШЛА И СКАЗАЛА: «РЕБЯТА, Я ХОЧУ СТАТЬ ДЕПУТАТОМ»

Вспоминает Лиану Ивановну директор медиагруппы «Центр» и председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова:

«Мы с Лианой Ивановной познакомились, когда она была редактором газеты «Центр». Ей удалось сделать это издание одним из лучших в Ижевске, и во многом благодаря той энергии, которую Лиана Ивановна вложила в «Центр», он долгие годы оставался ведущим городским еженедельником. Именно газета «Центр» долгие годы была сердцем нашей медиагруппы. Лиана Ивановна прожила яркую, насыщенную жизнь, полную любви и света. И очень горько и больно, что она ушла так рано».

Директор медиагруппы «Центр» и председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова Фото: Личный архив

Лиана Димитрошкинабыла главным редактором «Центра» с 1999 по 2007 год Фото: Архив «КП» в Ижевске

– Вот есть люди особенные, есть люди уникальные, а Лиана Ивановна была яркой, – вспоминает Андрей Попов, один из первых журналистов газеты «Центр», проработавший в ней 14 лет. – Многие ее поступки повергали в шок. Например, она как-то пришла в редакцию и сказала: «Ребята, я хочу стать депутатом Городской думы Ижевска». Пошла на выборы, выиграла и два срока честно работала, причем работала довольно эффективно. И меня на работу она принимала так же: я молодой парень, пришел с улицы, принес какие-то статьи, Лиана Ивановна прочитала и сказала: «Ну что, вроде писать умеешь, а остальному научим». Никаких длительных собеседований, все спонтанно – а в итоге это перевернуло мою жизнь. «Веселый шок» – я бы так назвал работу с Лианой Ивановной.

Андрей Попов Фото: Личный архив

«ВСЮ СИЛУ СВОЮ РАЗДАЛА ЛЮДЯМ, НИЧЕГО СЕБЕ НЕ ОСТАВИЛА»

– С Лианой Ивановной я знакома с 2008 года, со времен общей работы в Общественной палате Ижевска первого созыва, – вспоминает певица Надежда Уткина. – В марте 2010 года она обратилась ко мне с просьбой найти воцерковленного композитора для ее стихотворных переложений Псалмов 90-го и 22-го. В результате я сама взялась за это дело и очень быстро написала к ним музыку. 90-й псалом перевели на английский язык, и теперь эта песня в моем репертуаре на двух языках.

Лиана всегда считала, что 90-й Псалом и созданная нами на его основе песня имеют некую живительную силу. Часто она использовала эту музыкальную запись в своих психотерапевтических практиках.

Лиана Димитрошкина с Надеждой Уткиной Фото: личный архив героев

- Благодаря Лиане, исполняя песни на ее стихи, я еще раз убедилась, что голос и музыка могут лечить людей. Только вот ее саму мы спасти не смогли, так как она всю силу свою раздала людям, ничего себе не оставила... – говорит Надежда Уткина.

«ОНА ВО ВСЕМ ХОТЕЛА ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ»

– Я познакомился с Лианой Ивановной, когда устроился на работу в Корпорацию «Центр», – вспоминает Роман Гайдуков. – Первое впечатление: очень активная и открытая женщина. Она во всем хотела разобраться, дойти до самой сути. Сфера ее интересов всегда была шире должностных обязанностей. Я бы назвал Лиану Ивановну исследователем. У нее всегда было много идей и предложений. Услышит или прочитает о чем-то новом, тут же приходит и предлагает: «Может, и мы попробуем?». Как сейчас говорят, она была «за любой движ» и на работе, и на отдыхе. Лиана Ивановна постоянно чему-то училась. Психология, уроки пения, рисования, писательство – ей все было интересно, и главное – за что бы она ни бралась, у нее все получалось. Очень жаль, что она ушла от нас так рано.

Роман Гайдуков Фото: Личный архив

«У БОГА ЗАКОНЧИЛИСЬ ДЛЯ ВАС УРОКИ»

На странице Лианы Димитрошкиной в Фейсбуке, где была сосредоточена ее сетевая жизнь, со вчерашнего дня оставляют комментарии самые разные люди. Они вспоминают веселые, смешные и нежные истории, связанные с Лианой Ивановной. Одной из тех, кто оставил добрые слова, стала Татьяна Ефимова, которая была ее ученицей и работала с Димитрошкиной в проектах.

- Сегодня я получила много вопросов: «Таня, почему Лиана Ивановна умерла?» Да я бы и сама хотела это знать, но единственное, как я могу объяснить то, что произошло – у Бога просто закончились для вас уроки, настолько мастерски вы щелкали всё, что вам давалось! Когда вы заболели, я была в легком шоке на ваше: «Таня, план моего выздоровления такой, отмени только фотосессию, а?». Вы ни разу не были жертвой, поэтому фотосессий состоялось даже больше, чем планировали, ну а как иначе, если вы нашили столько нарядов и купили столько новых бус? И эфиры были, и ваши слова о том, что вы будете работать до последнего дня какой бы тяжелой не была ситуация в мире, даже, если в проекте не останется никого, кроме вас. Мы все говорили о том, какая жесть вам достается, а вы отвечали: «Да нет, я такая счастливая!» Вы и вправду ей были! И это была ваша главная регалия, среди тысячи других».

Лиана Ивановна Димитрошкина Фото: Личный архив

ДОСЬЕ «КП»

Лиана Димитрошкина родилась 21 апреля 1960 года. В советские годы работала на заводе «Ижсталь» старшим инженером, затем ушла в бизнес и занялась политикой. Была вице-президентом Корпорации «Центр», дважды избиралась депутатом Гордумы Ижевска, а также возглавляла Общественную палату города с 2008 по 2012 год. Была одним из основателей и первым редактором ижевского еженедельника «Центр». После 2012 года реализовала себя как психолог: занималась проблемами аутизма у детей, писала книги по женской психологии, читала лекции, проводила семинары. Воспитывала дочь и двух внучек.