Коммерческий директор КОМОССТРОЙ® Александр Кузнецов: «Ижевск должен не только расширяться, но и развиваться внутри себя»

Фото: Амир Закиров

В этом году компании КОМОССТРОЙ® исполняется 17 лет. На ее счету – около 1 млн квадратных метров жилья и десятки домов, построенных в Ижевске и других городах Удмуртии. О том, как в дальнейшем будет развиваться рынок жилья в столице республики, рассказал коммерческий директор компании Александр Кузнецов.

О МИКРОРАЙОНЕ ВДОЛЬ УЛИЦЫ БЕРША

Город Оружейников – это новый жилой микрорайон в Завьяловском районе. Он стал первым масштабным проектом для компании, к которому застройщик привлек партнеров. Площадь земельного участка под строительство составит порядка 100 Га.

- На участке вдоль улицы Берша мы привлекли в качестве партнера кировскую компанию, потому что проект действительно огромный. Для освоения этой территории они зашли на один микрорайон. Из 100 гектаров это около 30. Остальное мы будем осваивать сами.

В 2020 году ижевчане приобрели у застройщика более 140 000 кв.м. жилья

В Городе Оружейников мы применяем комбинированный принцип застройки. Прямо сейчас мы строим дома высотой до 10 этажей, а в перспективе планируем выйти на малоэтажное строительство и урбанвиллы. Урбанвиллы – это жилые дома с контрастными фасадами и более просторными квартирами с большими витражами, выходящими на бульвар.

- Коммуникационной артерией всего района станет пешеходный бульвар. Здесь будет много зелени, площадок для отдыха и занятий спортом, уютных кафе и магазинчиков, пунктов проката велосипедов и электросамокатов. Бульвар свяжет между собой остановки общественного транспорта, детские сады и школу, - объясняет Александр Петрович - Подобных проектов в Ижевске еще не было.

Компания КОМОССТРОЙ® одна из первых перешла на эскроу-счета и поменяла модель финансирования. Фото: Амир Закиров

Чтобы обеспечить растущую потребность жителей нашего города в жилье, крайне важно развивать строительство новых, перспективных микрорайонов. Создавать в них совершенно новую социальную инфраструктуру: транспортные развязки, школы и детские сады, - отмечает Александр Кузнецов. Всё это будет в жилом комплексе «Городе Оружейников». Планируется, что работа над инфраструктурой будет вестись одновременно со строительством жилья. При этом купить квартиру в новом микрорайоне можно будет на льготных условиях.

- Интерес к этому микрорайону оказался очень большой после запуска программы льготной ипотеки. Однако в программу «Сельской ипотеки» были внесены изменения и теперь под нее подпадают дома до пяти этажей. Условия там беспрецедентные для приобретателей жилья, поэтому мы приняли решение, что третий микрорайон «Города оружейников» мы будем застраивать пятиэтажными домами, которые будут подходить под условия льготной программы.

Застройщик рассчитывает, что драйверы «Города Оружейников» и микрорайона Александровский помогут увеличить объемы ввода жилья в Удмуртии

О ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ И ЦЕНАХ НА ЖИЛЬЕ

Как отмечает представитель застройщика, после того как правительство России приняло решение о льготной ипотеке, ситуация на рынке недвижимости кардинально поменялась – продажи начали расти.

- Если стандартный объем ипотечных сделок в год составлял порядка 50%, то после введения льготной ипотеки по ставке 6,5%, субсидированной государством, объем ипотечных сделок увеличился до 70%.

Однако этот рост произошел не из-за внутреннего перераспределения, а из-за увеличения числа этих сделок.

- Мы надеемся, что льготную ипотеку продлят и после 1 июля, поэтому мы позитивно смотрим на ближайший год. Безусловно, это очень мощный фактор.

По результатам 2020 года Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) наградило компанию КОМОССТРОЙ® дипломом за 1 место по объему ввода жилья в Удмуртии

При этом, как отмечает Александр Кузнецов, увеличение спроса на квартиры сопровождается дефицитом жилья. Так, по его данным, в регионе сдается порядка 800 тысяч кв.м., при этом более 400 тысяч – индивидуальное жилье.

- Фактически, если в 2020 году в Удмуртии было сдано 380 тыс. кв. м жилья, то запущено в стройку приблизительно столько же - порядка 390 тыс. В России текущие объемы строительства на 12,5% меньше, чем в прошлом году. Если правительство ставит задачу вводить до 1 кв м на душу населения в год, то в Удмуртии никогда не вводилось больше 0,5 кв м.

Соответственно, чтобы достичь целевого показателя, нужно в два раза увеличить объемы строительства. Но, к сожалению, это сдерживается другими факторами. Не только спросом, но и готовностью площадок, количеством земельных участков, которые пригодны для строительства, особенностями, связанными с банковским финансированием.

- Я думаю, что в ближайшие год-два будет наблюдаться дефицит строящегося жилья в Удмуртии и в России в целом.

Компании КОМОССТРОЙ® присвоен высший балл ЕРЗ (Единый Ресурс Застройщиков) по уровню надежности - 5 звёзд.

При этом спрос на жилье сохранится. А вместе с ним – сохранятся и высокие цены.

- Для того, чтобы каким-то образом цены на жилье начали стабилизироваться или снижаться, нужно резко увеличить объемы строительства. Понимаете, каждый дом – это определенный цикл. Невозможно увеличить объем ввода, если два года назад ты не заложил этот дом, и три года назад не начал его проектировать. Сегодняшние темпы запусков и количество полученных разрешений на строительство говорит о том, что этот дефицит еще будет сохраняться минимум 2-3 года.

Еще один масштабный проект компании – ЖК «Республика. С точки зрения конструкций зданий и фасада комплекс являются аналогом знаменитых башен «Москва сити»

О НОВЫХ ПРОЕКТАХ

Сегодня КОМОССТРОЙ® занимает 38 место в списке крупнейших застройщиков России (в него входит более 2 тысяч девелоперов со всей страны). Компания работает не только в Ижевске – в 2019 году она вышла на рынок в Казани. Так, сегодня в работе порядка 20 тысяч кв.м. В планах – увеличить объем строящегося в Татарстане жилья. Еще один проект строительства планируется запустить в Казани в течение года.

- Мы активно рассматриваем земельные участки в других регионах, включая Москву и Подмосковье. Однако, сконцентрированы мы в Ижевске. С одной стороны, это плюс, потому что занимаем большую долю на рынке, очень высокая узнаваемость бренда. С другой стороны – невозможно ее постоянно увеличивать, потому что в Ижевске очень сильные конкуренты. Резко увеличивая объемы строительства, мы своих же клиентов перетягиваем с одного дома на другой, т.е. у нас возникает внутренняя конкуренция проектов. Однако это нас не пугает, и если раньше целевой показатель был строить и сдавать 100 тыс. кв. м в год, то сейчас мы себе поставили задачу на ближайшие три года - строить не менее 150 тыс. кв. м в год. И преимущественно за счет ижевских проектов.

Следующий масштабный проект, над которым планирует работать КОМОССТРОЙ® - «Микрорайон Александровский» в Ленинском районе Ижевска. Он уже давно стоит в генплане под жилую застройку.

- Таких участков больше нет и не будет в границах города. Внутри Ижевска просто нет так много свободной земли. Это следующий перспективный проект, который мы планируем развивать в ближайшее время, и на который мы также ищем партнеров.

Реализация этого проекта долгое время откладывалась из-за высоких затрат на сети, - отмечает Александр Кузнецов. - Сейчас появилась перспектива привлечения федеральных средств на их строительство. Есть масса государственных программ, и мы находим полную поддержку со стороны органов власти республики и города. Рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся привлечь федеральные деньги для строительства сетей. Микрорайон «Александровский» очень большой. Только у нас сегодня там 110 гектаров. И на них мы сможем построить от 1 до 1,4 млн кв. м жилья.

Следующий масштабный проект компании - «Микрорайон Александровский». Фото: Амир Закиров

При этом на самых крупных площадках застройщик планирует работать совместно с партнерами.

- Опыт нашего взаимодействия с другими застройщиками на земле, которая была нашей, показывает, что совместное освоение новой территории создает не только конкуренцию, но и синергию. Когда надежные застройщики создают качественный продукт на одной территории, она осваивается быстро, строятся школы, детские сады. Привлекать партнеров в такие проекты важно и нужно. Я думаю, что они найдутся в ближайшее время и по Александровскому. По Городу Оружейников мы затраты на прокладку сетей несем совместно с тем застройщиком, который там присутствует. Они приемлемые, но мы опять же рассчитываем на то, что попадем в несколько федеральных программ по строительству дорог, школ, детских садов и так далее. То есть, мы ведем очень серьезную работу в этом направлении.

- Ещё один наш масштабный проект, который мы запустим в ближайшее время, располагается на земельного участка площадью порядка 18 гектаров, вблизи гипермаркетов «Леруа Мерлен» и «Лента», вдоль улицы Камбарской. Перспектива его освоения 5-7 лет.

О ПЛАНАХ НА ЭТОТ ГОД

Александр Кузнецов признается – в планах компании вырасти минимум в 1,5 раза. Так, если раньше планирование велось на ближайшие 3 года, то сейчас – на 5 лет.

- Наверное, где-то в 2023-2024 годах мы уже выйдем на 200 тыс. кв.м. жилья и все это в Ижевске. Поэтому у нас очень амбициозные планы и очень бодрое настроение в этом году. Конечно, не всё зависит от нас, ощутимо влияет программа льготной ипотеки, но мы сегодня не корректируем планы, не рассчитываем, что льготная ипотека свернется. Она будет работать как минимум еще этот год, есть общий тренд в государстве на увеличение доступности строящегося жилья. Мы уверены в том, что даже если льготную ипотеку отменят, то реальная рыночная ставка к этому моменту приблизится к сегодняшней ставке льготной ипотеки. Сегодня рыночная ставка может быть в районе 7-7,5%. Поэтому это не сильно повлияет на спрос. Понятно, что будут периоды, когда будут какие-то скачки, но они всегда были.

Ижевск должен не только расширяться, но и развиваться внутри себя

О ГОРОДЕ

- Знаете, всегда можно критиковать любые проекты застройки. Что бы ни строилось, всегда у ряда людей оно вызывает какое-то отторжение. Новые объекты меняют облик города, его архитектуру, и это нормально. Давайте посмотрим, что исторически было вдоль улицы Горького, где мы строили “Колизей”. Это был район старой застройки, преимущественно барачного типа. Мы серьезно потратились и расселили людей в новое жилье, из них точно никто не жалеет.

Город должен не только расширяться, но и развиваться внутри себя. В последнее время люди начали понимать, что развитие города внутри снимает много инфраструктурных проблем, прежде всего транспорта. Основной трафик, который ложится на магистрали, появляется из-за того, что люди с работы домой едут с одного конца города в другой. Перемещение людей внутри города, когда они живут и работают в центре, минимальное.

Фото: Амир Закиров

Город должен развиваться и вширь, потому что невозможно обеспечить большие объемы строительства внутри. Также, он должен развиваться внутри себя за счет реновации жилья и производственных территорий. Например, сейчас мы заканчиваем расселение бараков напротив музея Калашникова. Эти бараки не украшают город. На их месте надо строить красивые дома с невысокой этажностью. Безусловно, это будет очень комфортное жилье высокого класса, потому что земля очень дорогая. Новые дома в центре города должны быть красивыми, гармонично сочетающимися с окружающими их архитектурными доминантами.

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