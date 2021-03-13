Великий пост 2021: когда начинается, что можно есть и как подготовиться?

Пост начнется 15 марта Фото: Архив КП

15 марта начинается Великий пост. Он продлится 47 дней. В течение семи недель верующие будут готовиться к встрече главного праздника – Воскресения Христова. Что можно есть во время поста и для чего он нужен?

В чем смысл поста?

Пост – это не ограничение в еде и не диета, это – духовный рост человека, говорят эксперты. Многие люди ждут начала Великого поста, чтобы испытать особую духовную радость, легкость, которую человек приобретает, правильно постясь и участвуя в богослужениях.

Первые сорок дней поста традиционно символизируют искушение Иисуса в пустыне, а последняя неделя, ее еще называют Страстной – последние дни земной жизни Христа. Традиция соблюдения поста имеет давние, еще ветхозаветные корни, а в привычном нам виде она сформировалась уже в монастырях.

– Время поста – время испытания, самопознания, когда человек ограничивает себя добровольно. Строго постятся люди, которым это позволяет состояние здоровья, – говорит руководитель отдела социального служения ижевской епархии иерей Олег Митчицков.

Пост – только диета?

Пост – это серьезное испытание для организма. Тем, кто начинает его впервые, необходимо посоветоваться со служителями. Каждый человек переносит пост индивидуально, поэтому то, что для одного является полезным, другому может навредить. Стоит сразу оценить свои силы, возможно, вы не сможете полностью перейти на постное меню, но готовы ограничить себя в просмотре телевизора и интернета. Самое главное во время поста – ваше сердце, желание жертвовать и расти духовно.

- С великим постом мы не только молимся и постимся, но и стараемся делать добрые дела: помогать ближним, нуждающимся. Например, если кто-то обиделся на вас или вы сами обиделись, нужно первым подойти попросить прощения, – говорит иерей Олег Митчицков.

Как подготовиться к посту?

Подготовительные недели предусмотрены уставом: две недели перед Масленицей и сама Масленица. В масленичную неделю разрешены все молочные продукты. Потихоньку исключается мясо, молочные продукты, идет переход на растительную пищу.

Что можно есть в пост?

На все время поста под запретом все продукты животного происхождения: мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Особенно строг пост в первую и последнюю недели: в этот период не разрешается употреблять термически обработанные продукты. Растительные масла разрешены только по выходным.

Разрешены каши, супы, рагу, салаты, овощи, фрукты, зелень и грибы. Разрешен постный хлеб, сухофрукты, мед. Строгость поста стоит определять, исходя из самочувствия и ритма жизни. При любом чувстве слабости прекратите ограничивать себя в пище. Пост – не диета, вы можете

продолжать поститься, ограничив себя в просмотре телевизора и развлечениях. И главное: пост не имеет смысла без молитв и духовного развития.

Кто может не поститься?

Полностью пост можно не соблюдать беременным женщинам и кормящим матерям, детям до 12 лет, воинам, пожилым людям, тяжелобольным людям.