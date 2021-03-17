Как поменять лифт в Ижевске. Рассказываем, сколько денег понадобится и можно ли сэкономить

В доме на ул. Первомайской появился новый лифт Фото: Архив КП

Срок службы лифта – 25 лет. В многоквартирных домах устарело уже 2 500. Для таких лифтов Ростехнадзор устраивает дополнительные проверки и, если они еще безопасны, продлевает использование. В 2025 году наступает крайний срок, когда работу устаревшего оборудования можно увеличить. Тогда Ростехнадзор может отключить лифт.

Жильцы дома на ул. Первомайской не стали дожидаться несчастного случая или отключения лифта, а решили взять ситуацию в свои руки и заменить оборудование по программе софинансирования.

ПЕШКОМ ХОДИЛИ 50 ДНЕЙ

Галина Макарова, старшая по дому, всю жизнь проработала в лифтовой компании. Когда лифт начал барахлить, женщина сразу заметила это.

– Конечно, лифт был старый, – рассказывает Галина Макарова. – Самому дому 35 лет. Обслуживающие организации смотрели за этим лифтом, но при подъеме он уже раскачивался, скрипел. Страшновато было. Я понимала, что лифт ненадежный. Если мне нужно было подняться куда-то, шла пешком.

В доме на Первомайской был всего один лифт, да и то устаревший Фото: Архив КП

В начале 2020 года старшая по дому провела собрание жильцов. Повесила объявления, разговаривала с соседями. Пришли почти все. Там Галина Ивановна рассказала, сколько денег нужно собрать.

– 1 900 000 рублей стоят демонтаж, монтаж и сам лифт. Я все цифры на собрании озвучила, все посчитала: сколько мы должны были платить, в течении какого времени. У нас взнос за капремонт увеличился с 8,30 рублей за кв. м до 17 рублей. Все жильцы согласились.

Старшая по дому сама рассчитала стоимость лифта Фото: Архив КП

Заменить лифт жильцы решили по ускоренной программе. Условия софинансирования были такие: 20% от всей суммы заплатило государство, из них около 265 тысяч (14%) выделили из бюджета республики, а примерно 113 тысяч (6%) – муниципалитет. Оставшиеся полтора миллиона заплатили сами жильцы дома. Но денег не хватало, поэтому они отдали 50% от стоимости установки лифта, а остальное – в рассрочку на год. Все деньги поступали через специальный счет капитального ремонта.

После расчетов и общедомового собрания Галина Макарова взяла расчет и отправилась в управляющую компанию. Там она передала протокол собрания в отдел капитального ремонта.

21 сентября начались работы, и через 50 дней включили новый лифт.

– Мы в восторге, – радуется жительница дома Полина. – Лифт очень быстрый, красивый, а главное – безопасный. Нам очень повезло, что Галина Ивановна отлично разбирается в этой теме.

Рамы лифта оснащены специальными датчиками безопасности Фото: Архив КП

Лифт оснащен фотоэлектрическими датчиками. Их расположили в раме дверей. Если человек или другой предмет будет стоять на пути дверцы, лифт не закроется.

– Хочется, чтобы жители города не думали, что заменить лифт сложно, – делится Галина Макарова. – Никакой бумажной волокиты не было. Если только захотеть, можно сделать все. А хочется жить в красивом доме. Этим летом мы еще будем делать ремонт в подъезде.

НЕ 80%, А 50%

Кроме программы по замене лифтов с условиями финансирования 20% из республиканского и муниципального бюджетов появилась новая, федеральная. По ней жильцы оплатят только 50% от стоимости лифта и работ по его установке.

– Федеральная программа появилась как пилотная в 2021 году, – рассказал председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев в эфире радио «Комсомольская правда» – Ижевск» (107,6 FM, 12+). – Она рассчитана всего лишь на сто лифтов в год. Принцип здесь немного другой. По федеральной программе нет возможности менять лифты частично. В эту программу могут попасть только те дома, которые принимают решение на замену всех лифтов.

На 2021 год все заявки уже заполнены. Пока неизвестно, будет ли действовать программа в Удмуртии в следующие годы.

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