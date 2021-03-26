Ижевчанка, вышедшая замуж за француза: «Муж скучает по Ижевску больше, чем я»

Света и Гийом познакомились в Ижевске

«Это была любовь с первого взгляда, как в фильмах!», - говорит Светлана из Ижевска про свой брак с французом Гийом Энгехардом. Они познакомились, когда ей было 19 лет, и с того времени они не расстаются. В новом выпуске проекта «Комсомолки» «Замуж за рубеж» Светлана развеяла миф об обязательных для французов круассанах и вине на завтрак, рассказала, как их не могли поженить в Ижевске и почему снять жилье в Париже – это целая история.

Предложение через 4 месяца после знакомства

Ребята познакомились в Ижевске в 2008 году. 19-летняя Света училась в УдГУ на факультете психологии, а 18-летний Гийом изучал лингвистику в Париже. Сюда он приехал на курсы удмуртского языка. А познакомились они на концерте – сидели рядом.

«Вначале я не поняла совсем, что передо мной иностранец – он очень хорошо говорил по-русски. И только в ходе разговора я поняла, что он не местный. Мне стало интересно, откуда он. Гийом рассказал, что он из Нормандии (региона во Франции). Я не знала, что такой регион существует. И довольно долго думала, что он из Норвегии», - улыбаясь, вспоминает Светлана.

- Для меня он был каким-то принцем. И я влюбилась. С первого взгляда, - рассказывает Светлана.

Через несколько дней молодой человек уехал домой, но перед этим попросил у девушки адрес электронной почты.

«Он очень красивый, высокий, кудрявый. У него какой-то шарм был: загадочный, мало говорит, скромный. Для меня он был каким-то принцем. И я влюбилась. С первого взгляда. Я думала, что больше не увижу его, что он не напишет. Это было все так трагично и печально для меня».

Она получила его письмо только через 3 недели.

«Тогда интернет был не у всех. И почту я смогла проверить только через некоторое время, в библиотеке УдГУ. Оказалось, что он написал мне сразу, как добрался до дома, и предложил зарегистрироваться «ВКонтакте». Так у меня появился профиль в соцсетях, и мы переписывались 4 месяца».

А потом Гийом решил встретить Новый год в Ижевске.

«Не было какого-то четкого момента, когда мы стали парой. И так было все понятно. Он прилетел на 3 недели. Я училась и параллельно работала в магазине сувениров. А декабрь – это самый насыщенный месяц, когда все покупают подарки. И я работала с 9 утра до 8 вечера без выходных. Стояли жуткие морозы – ему просто некуда было податься, и он, бедный, сидел и ждал меня все время в магазине».

А перед отъездом он сделал девушке предложение.

«Он протянул красивую коробочку. Мне даже на ум не пришло, что там может быть кольцо… А оно оказалось очень красивым! Я сразу сказалa: «Да». А он предложил мне подумать еще 2 денечка и потом уже ответить. Но я была настолько влюблена – в таком возрасте не думаешь о каких-то последствиях, тебе кажется, что можно горы свернуть, – и сразу решила, что с ним хоть на край света!»

Гийом не готов был бросать учебу и жить в России. А Свету здесь почти ничего не держало. Поэтому они начали обдумывать переезд на ПМЖ во Францию.

Оформляли документы 6 месяцев!

Ижевчанка уехала из дома в чужую страну в 20 лет

Оформление всех бумаг заняло у ребят полгода.

«Если ты женишься в России, то во Франции брак не действительный. Но я не могла выйти замуж там просто так, приехав по обычной визе. Нужно было ко всему прочему подтверждать, что у тебя есть деньги и стабильная работа. А мы были студентами… Поэтому мы решили пожениться в России и потом оформить брак во французском посольстве».

Но и это решение оказалось трудновыполнимым. Даже в Ижевске их поженили не с первого раза!

«Мы пришли в ЗАГС на церемонию, они достают кучу бумаг и неожиданно говорят, что не могут поженить, потому что в документах… не хватает одной запятой в переведенной копии паспорта Гийома! Что? Запятой? Мы снова пошли к переводчику, рассказали про запятую, та удивилась – ведь она не нужна была, но мы настояли. Очень сильно переживали, что из-за коварной бюрократии мы можем не пожениться, и нам придется придумывать другой план».

В итоге их поженили, но, наученные горьким опытом, они позвонили в посольство Франции в Москве и уточнили список документов.

«Нам говорят, что самое главное – это штамп в паспорте. А нам его не поставили! Представляете?! Они просто забыли это сделать. Пришлось снова ехать туда в ЗАГС за заветным штампиком».

Его родители были против

«10 лет назад выйти в 19 лет замуж было нормально. Подруги, сестры – тогда у всех уже были семьи, и они даже переживали за меня. Моим родителям Гийом понравился сразу. Только бабушка говорила, что как же так – я уеду от них так далеко».

А вот родители молодого человека без особого восторга отнеслись к новости о скором браке сына.

«Во Франции женятся поздно. Важно закончить учебу, найти работу. И в большинстве случаев любовь находят на работе и только потом женятся. Они предлагали нам просто пожить некоторое время вместе. Наверное, переживали, что он не закончит свою учебу и ему будет сложно. Но они не могли ему что-то запретить и потом смирились».

Было еще одно обстоятельство: во Франции, когда ты обзаводишься своей семьей, родители не должны уже тебе помогать.

«Я очень удивилась, когда Гийом стал спрашивать маму, сможем ли мы у них пожить, пока не найдем квартиру. Я бы просто предупредила своих родителей, что тогда-то мы приедем. А тут так не делается. Мама поинтересовалась о сроке нашего пребывания у них дома и согласилась только на неделю!»

Светлана недавно защитила диссертацию по социологии и несколько лет обучала студентов этому предмету

А Эйфелева башня то маленькая!

«Сейчас я бы наверное ничего с собой не взяла из Ижевска. А тогда пихала в чемоданы даже книги! Когда мы прилетели во Францию, шел дождь. Родители Гийома подарили букет цветов. А мне было страшно: я вообще не говорила по-французски, и к тому же только тогда поняла, что в моей жизни случились вот такие огромные перемены».

Света рассказывает, что только через 2 дня она смогла увидеть наконец Париж и Эйфелеву башню:

«Я представляла ее невероятной, огромной. А она показалась мне маленькой. От Парижа у меня был культурный шок. Все другое: улицы, дома, все очень отличается от России».

Первое время они жили у бабушки Гийома в столице Франции. Вернее снимали у нее комнату и платили ей за это деньги. 2 года назад они переехали в Орлеан в квартиру в красивом доме 19 века.

«Стоимость съема жилья зависит от того, где ты живешь. В Париже это невероятно огромные деньги. Мы снимали комнатку-студию в 18 квадратов за 800 евро в месяц! Причем жилье там сложно найти. Здесь огромная конкуренция – и хозяин выбирает себе жильцов, смотрит твои доходы, кем ты работаешь. Ты должен заплатить залог за 2 месяца вперед, а еще нужен человек-гарант, который заплатит за тебя, если что. Сейчас мы снимаем большую 3-комнатную квартиру в центре города за 600 евро – получается, цена ниже, потому что жилье в провинции».

А еще Свету сначала поражало, как французы разделяют мусор: в каждом доме у них есть 3 отдельные баки для бумаги, стекла и пищевых отходов.

«У французов в привычке выключать воду, когда чистишь зубы, например; здесь нет ванн. И делают они это скорее не из-за экономии, а из влияния такого потребления на окружающую среду».

Гийом вспыльчивый, но очень быстро отходит. Он всегда и всем говорит то, что думает

За списывание – запрет на учебу на 10 лет!

Гийом – ученый-лингвист, преподает в университете лингвистику. Как и Света. Она недавно защитила диссертацию по социологии и несколько лет обучала студентов этому предмету. Говорит, отличий в образовании двух стран много. Во Франции легко поступить, но сложнее учится. Образование бесплатное – власти считают, что надо дать шанс каждому. Все экзамены проходят письменно, в форме сочинения: дается тема, и ты должен аргументировано ответить.

«Здесь очень строго с плагиатом. Есть специальная комиссия, которая проверяет на списывание. И если попадешься, то тебя могут исключить из университета, и ты в течение 10 лет не сможешь куда-либо поступить. Я училась на «отлично», у меня выбора не было, иначе я бы просто не поступила в аспирантуру».

Гием может запросто вести беседу на удмуртском

Каждый год летом ребята стараются приезжать в Ижевск. Правда, в этом году сделать это не получилось из-за закрытия границ.

«Гийому нравится в Ижевске. По-моему, он даже больше меня скучает по нему. Ему нравятся, когда его принимают за русского. Ему нравится просто здесь жить: ходить в магазины, снимать квартиру. Ему нравится советская архитектура в Ижевске, для него это красиво. Он любит наш краеведческий музей. Помню, как провели там почти 5 часов. Я с ног валилась, а он все рассматривал, расспрашивал, читал. Сотрудницы были в восторге от него. Он обожает удмуртский язык – спокойно может поддерживать беседу. Любит наши перепечки и шанежки».

Дома ребята общаются сразу на двух языках.

«Начинаешь говорить на одном, переходишь на другой. На самом деле, это очень смешно звучит. Например, про работу говорить проще на французском, а вот ругаться – на русском», - смеется Светлана.

По ее словам, Гийом вспыльчивый, но очень быстро отходит. Он всегда и всем говорит то, что думает. Он очень любит дарить Свете подарки – недавно преподнес ей сертификат на курсы по лепке из глины.

«Я люблю делать украшения: обвязываю деревянные бусины крючком. Мне нравится сам процесс. В университете постоянно интересовались, где я купила такую красоту. Однажды на улице ко мне подошла как-то женщина и попросила продать мои бусы за 100 евро. Я просто ей их подарила – мне было очень приятно».

Не пьют вино за завтраком и не носят береты

Еще одно домашнее животное у Светланы и Гийома

«Я кого-то разочарую, но во Франции не завтракают с круассанами. Они жирные, калорийные, а там люди следят за своей фигурой. И вино тоже по утрам не пьют, - смеется Света. - Завтрак обычный: яичница либо яйца вкрутую, хлеб с маслом и варением. И кофе. Очень-очень крепкий, в маленьких кружечках. Он горький – долгое время я не могла его пить. А вот чай у них не в почете. Зато вода… Они пьют ее в большом количестве во время еды».

Как-то раз родители Гийома попросили Свету сварить им борщ. Но он получился у нее пресным – возможно, из-за других нежели в России продуктов.

«Я понимала, что суп невкусный. Но они ели его и хвалили. Еще им очень нравятся пельмени. Сейчас у нас преимущественно европейская кухня: много салатов, мяса и сыров. Гийом не любит все эти супы, не понимает, как ими можно наесться. Очень вкусное блюдо – фондю с разнообразными расплавленными сырами, и раклет, когда мясо подают с опять же расплавленным сыром».

Кстати, и береты французы не носят, уверяет девушка. Если ты во Франции видишь человека, который идет в берете, с багетом, это точно турист.

«Мне сложно сказать, чем отличаются французы от русских. Первое, что приходит на ум, во Франции тебя мужчина может пригласить в ресторан и оплатить счет, а может поделить все поровну. Для моих подруг из России – это шок, а для француженок важно платить за себя».

Кота не так-то просто «усыновить»

У Светы был кролик, но она мечтала о коте. И оказалось, что завести животное во Франции – это невероятно сложная история.

«Мне не важна была ни порода кота, ни его возраст. Поэтому я обратилась в ассоциацию бездомных животных. Сначала они выслали мне анкету, где было более 100 вопросов: почему я его хочу завести, были ли у меня раньше животные, если да, то почему они умерли и т.д. Затем они проверили условия, в которых будет жить животное. Дали огромный список необходимого для кота: миски, игрушки… И при этом они оставляют за собой право отобрать кота, если он выглядит, например, грустным».

Любимчик Светланы, найденный на нелегальном сайте по продаже животных

В итоге девушка по каким-то параметрам не подошла и ей отказали в усыновлении бездомного кота! Тогда она стала искать питомца на нелегальных сайтах по продаже животных.

«Я против этого, но на тот момент безумно хотела котика. Звонила по объявлениям, все животные там были уже раскуплены. Случайно увидела черного котенка – французы тоже верят в примеры и недолюбливают черных котов. И купила его за 200 евро – он был тощий, весь в блохах, без единой прививки. Но я была безумно счастлива!».

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